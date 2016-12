1918: Cronología política y cinematográfica

Marco político

FECHA ACONTECIMIENTO AAAA.MM.DD 1918.01.18 (5 Enero según el calendario juliano) En Brest-Litovsk el general Hoffmann presenta en forma de ultimátum las condiciones para la paz propuestas por las Potencias Centrales (Rusia pierde su territorio occidental). 1918.01.18 (5 de enero según el calendario juliano) En Petrogrado se celebra la primera reunión de la Asamblea Constituyente. Los bolcheviques, que se encuentran en una evidente minoría (alrededor de 175 diputados contra 410 eseristas), abandonan la sala. 1918.01.19 ~05:00 (6 de enero según el calendario juliano) Por decreto del VTsIK [Comité Ejecutivo Central Panruso (en ruso ВЦИК Всеросси́йский Центра́льный Исполни́тельный Комите́т)] la Asamblea Constituyente queda disuelta. El decreto del VTsIK sobre la disolución de la asamblea Constituyente fue redactado y aprobado en la noche del 19 al 20 (de 6 ° a 7°) de enero. 1918.01.20-27 (7-14 de enero según el calendario juliano) I Congreso de Toda Rusia de los Sindicatos en Petrogrado. Los bolcheviques insisten en la subordinación de los comités sindicales a las autoridades. 1918.01.23-31 (10-18 de enero según el calendario juliano) III Congreso de Toda Rusia de los Soviets de Diputados de los Obreros, Soldados y Campesinos. En él se proclama la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado y la creación de la República Socialista Federativa Soviética Rusa (RSFSR). 1918.01.24 (11 de enero según el calendario juliano) En el Comité Central del Partido Bolchevique se enfrentan tres posiciones con relación a las negociaciones en Brest-Litovsk: Lenin defiende la aprobación de la propuesta de condiciones de paz para el reforzamiento del poder revolucionario en el país; la “los comunistas de izquierda” encabezados por Bujarin abogan por la continuación de la guerra revolucionaria; Trotsky ofrece una opción intermedia (cesar las acciones militares sin firmar la paz), por la que vota la mayoría. 1918.01.24 Proclamación de la independencia de la República Popular de Ucrania por la Cuarta Rada Central Universal. 1918.01.25 (12 de enero según el calendario juliano) Empieza la insurrección de Dowbor-Muśnicki: intervención del 1er cuerpo de legionarios polacos en Bielorrusia. 1918.01.28 (15 de enero según el calendario juliano). El Soviet de comisarios populares proclama el Decreto de creación del EROC (Ejército Rojo Obrero y Campesino) [RKKA, Рабо́че-крестья́нская Кра́сная а́рмия en ruso]. Los bolcheviques empezaron a reconstruir el anteriormente destruido ejército ruso. De su organización se encarga Trotski y pronto se convierte en un ejército realmente poderoso y disciplinado (el reclutamiento voluntario es sustituido por el servicio obligatorio, enrolan a una gran cantidad de antiguos militares profesionales, se anulan las elecciones al cuerpo de oficiales y aparecen en las tropas los comisarios políticos). 1918.01.28 La insurrección de Feodosia, acción armada de obreros y soldados de Feodosia lleva al establecimiento del poder soviético en la ciudad. 1918.02.02 (20 de enero según el calendario juliano) Decreto del Soviet de Comisarios del Pueblo de la Rusia Soviética [Sovnarkom: Совет Народных Комиссаров Советской России] sobre la separación de iglesia y estado. 1918.02.03 (21 de enero según el calendario juliano) Se anulan las deudas exteriores e interiores del gobierno ruso. 1918.02.05 (23 de enero según el calendario juliano) Nacionalización de la flota mercante. 1918.02.08 (26 de enero según el calendario juliano) Los bolcheviques toman el poder en Kiev. 1918.02.09 (27 de enero según el calendario juliano) En Brest-Litovsk se firma una paz separada entre las Potencias Centrales y la Rada Ucraniana. 1918.02.10 (28 de enero según el calendario juliano). L. Trotski declara “el cese de la situación de guerra entre Rusia y las Potencias Centrales”, poniendo así en marcha su fórmula “ni paz, ni guerra”. 1918.02.11 (29 de enero según el calendario juliano) Decreto de creación de la Flota Roja. 1918.02.11 (29 de enero según el calendario juliano). Suicidio del atamán A. Kaledin, quien no había conseguido levantar a los cosacos del Don contra los bolcheviques. 1918.02.14 (1 de febrero según el calendario juliano) Se introduce en Rusia el nuevo calendario gregoriano. Al 31 de enero del calendario juliano le sigue inmediatamente después el 14 de febrero del gregoriano. 1918.02.18 Tras la presentación a Rusia de un ultimátum empieza la ofensiva austro-alemana en todos los frentes. A pesar de que el lado soviético en la noche del 18 al 19 de febrero declara el estado de paz, la ofensiva continua. 1918.02.19 Ley de socialización de la tierra. 1918.02.23 Nuevo ultimátum alemán con condiciones de paz aún más duras. Lenin consigue lograr del CC la aceptación de su propuesta de una firma de paz inmediata (7 a favor, 4 -entre ellos Bujarin- en contra, 4 abstenciones, entre ellos Trotski). Se aprueba el decreto-llamamiento “¡La patria socialista está en peligro!”. El enemigo detenido ante Narva y Pskov. 1918.02. El Ejército de Voluntarios (blancos) tras el fracaso en el Don (pérdida de Rostov y Novocherkassk) forzado a retroceder a Kuban (“La caminata sobre el hielo”). 1918.02. Tras la toma de Kokand por las tropas del soviet de Tashkent se disuelve el gobierno autónomo de Turkestán. 1918.02. Asamblea de Proletkult en Moscú en la que A. Bogdanov informa de la autonomía de Proletkult respecto al gobierno. 1918.03. El almirante A. V. Kolchak se encuentra de viaje entre los EEUU y Pekín (y después Harbin), pero cambia de dirección y se dirige a territorio ruso (en Siberia). 1918.03.01 Con el apoyo de Alemania la Rada Central vuelve a Kiev. 1918.03.03 Se firma en Brest-Litovsk el Acuerdo de paz de Brest entre la Rusia soviética y las Potencias Centrales (Alemania, Austria-Hungría) y Turquía. Según el acuerdo Rusia pierde Polonia, Finlandia, los países bálticos, Ucrania y parte de Bielorrusia, y también cede a Turquía Kars, Ardagan y Batum. El resultado final es la pérdida de 1/4 de la población, 1/4 de las tierras cultivables, cerca de 3/4 de la industria del carbón y metalúrgica. Tras la firma del tratado Trotski deja el puesto de narkom [narodni komissar, comisario del pueblo] de Asuntos Exteriores y el 8 de abril se convierte en narkom de Asuntos Militares y Navales. 1918.03.06 Entre el 6 y el 8 de marzo se celebra el VIII Congreso del Partido Bolchevique (extraordinario) que cambia de nombre a Partido Comunista Ruso (bolchevique). En el congreso se adoptan las tesis de Lenin contra los “comunistas de izquierda” partidarios de la línea de Bujarin de continuación de la guerra revolucionaria. En Blagoveshchensk estalla la insurrección del atamán Gamov. 1918.03.09 Desembarco inglés en Murmansk (inicialmente este desembarco estaba planificado para repeler la ofensiva de los alemanes y sus aliados finlandeses). 1918.03.12 Moscú se convierte en la capital del gobierno soviético. 1918.03.14 14 – 16 de marzo. Se celebra el IV Congreso Extraordinario de Soviets de Toda Rusia, en el que se ratifica el acuerdo de paz firmado en Brest-Litovsk. En señal de protesta los eseristas de izquierda salen del gobierno. 1918.04. En el trabajo Las tareas inmediatas del poder soviético Lenin argumenta la necesidad de la creación de una poderosa máquina estatal. 1918.04.02 Se le conceden al Comisariado Popular para la Alimentación amplias facultades para la distribución de productos. 1918.04.03 Endurecimiento de la disciplina laboral e introducción de incentivos salariales. 1918.04.05 Se inicia el desembarco japonés de tropas en Vladivostok. A los japoneses les siguen americanos, ingleses y franceses. 1918.04.11 11 – 12 de abril. En Moscú se lleva a cabo una operación de la Cheká contra los anarquistas. 1918.04.13 Cerca de Ekaterinogrado muere L. Kornilov. La jefatura del Ejército de Voluntarios pasa a A. Denikin. 1918.04.22 Nacionalización del comercio exterior. 1918.04.22 Bajo la presión de Turquía se declara independiente de Rusia la República Soviética Federativa Socialista del Cáucaso. 1918.04.29 Disuelta la Rada Central, el poder en Ucrania lo ostenta el hetman P. Skoropadski, al que apoya Alemania. 1918.05.11 Se elige como atamán del Ejército del Don a P. Krasnov. 1918.05.13 Se le conceden al Narkomprod facultades extraordinarias para usar la fuerza en contra de los campesinos que no quieran entregar grano al estado. 1918.05.25 La legión checoslovaca (formada principalmente por 50 mil antiguos prisioneros de guerra a los que había que evacuar por Vladivostok) se levanta del lado de los enemigos del régimen soviético. 1918.05.26 La Federación del Caúcaso se divide en tres repúblicas independientes: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. 1919.05.27 Comienza la insurrección de Bender, intervención armada en la ciudad de Bender (Transnistria) bajo dirección bolchevique. 1918.05.29 Decreto de movilización general en el Ejército Rojo. 1918.05.30 G. V. Chicherin se convierte en narkom de asuntos exteriores. 1918.06.08 Se forma en Samara el Comité de miembros de la Asamblea Constituyente en la que entran eseristas y mencheviques. 1918.06.11 Se crean en las aldeas comités de pobres (kombedi) a los que les corresponde la tarea de luchar contra los kulaks. En noviembre de 1918 se contabilizan más de 100.000 kombedi, pero serán pronto disueltos debido a los numerosos casos de abuso de poder. 1918.06.14 El VTsIK decide excluir de los soviets de cualquier nivel a eseristas de derechas y mencheviques por actividades contrarrevolucionarias. 1918.06.23 Conservadores y monárquicos forman en Omsk el Gobierno de Siberia. 1918.06.28 Nacionalización total de las grandes empresas industriales. 1918.06.конец Se inicia la rebelión antisoviética de los cosacos, oficiales y élite montañera de Tersk, organizada por el menchevique Georgi Bicherakhov y su hermano Lazar -coronel del ejército cosaco de Tersk. 1918.07. Comienza la ofensiva de los blancos en Tsaritsin (actual Volgogrado). 1918.07.04 04 – 10 de julio. En Moscú se celebra el V Congreso de Soviets de Toda Rusia. 1918.07.06 Durante la celebración del Congreso los eseristas intentan una rebelión en Moscú: Ia. Bliumkin mata al nuevo embajador alemán conde von Mirbach; es arrestado Dzerzhinski, presidente de la VChK (Cheká); se toma telégrafos. 1918.07.06 Comienza la rebelión de Yaroslavl, una intervención armada antisoviética en Yaroslavl (entre el 6 y el 21 de julio y duramente reprimida). 1918.07.07 El gobierno suprime la rebelión con el apoyo de los tiradores letones de Vatsetis. Se producen detenciones generalizadas de eseristas de izquierda. La insurrección, impulsada en Yaroslavl por el eserista-terrorista B. Sabinkov, continúa hasta el 21 de julio. 1918.07.10 En el 5 Congreso de los Soviets de Toda Rusia se proclama la primera Constitución de la RSFSR: los soviets locales son elegidos por sufragio universal. No obstante, en las elecciones sólo pueden participar los ciudadanos no explotadores del trabajo ajeno. Los soviets locales eligen a los delegados al Congreso de Toda Rusia de los Soviets, que delega sus facultades en el VTsIK. El presidente del VTsIK, Ia. Sverdlov, ejerce las funciones de jefe de estado. Los miembros del gobierno son elegidos por el VTsIK. 1918.07.16 En la noche de 16 al 17 de julio es asesinada en Ekaterinburgo la famila imperial. 1918.07.18 Se inicia la legendaria marcha de partisanos del sur de los Urales -la marcha del Ejército de los Urales- en la retaguardia blanca (continuará entre el 18 de julio y el 12 de septiembre). 1918.08.02 Desembarco de tropas de la Entente en Arjangelsk. Se crea el “Gobierno del Norte de Rusia” encabezado por el viejo narodnik N. Chaikovski. 1918.08.02 Concedido el derecho de ingreso en las universidades a todas las personas mayores de 16 años de edad. 1918.08.04 Bakú ocupado por tropas inglesas llegadas de Persia. 1918.08.04 Prohibidos todos los periódicos “burgueses”. 1918.08.06 Los blancos toman Kazán. 1918.08.08 8 – 23 de agosto. En Ufá se celebra una reunión de partidos y organizaciones antibolcheviques en la que se logra un compromiso y se crea el Directorio de Ufá dirigido por el eserista N. Avksentev. 1918.08.11 Comienzan las hostilidades entre la guarnición de Grozni (Tbilisi) y cosacos blancos: la defensa de Grozni. 1918.08.20 Socialización de las casas en las ciudades. 1918.08.30 Asesinato de M. Uritski, presidente de la Cheká en Petrogrado, por parte del estudiante eserista L. Kanegisser. Ese mismo día en Moscú la eserista Fanny Kaplan hiere de gravedad a Lenin. El poder soviético decreta que al “terror blanco” le responderá el “terror rojo”. 1918.09.04 En la Rusia soviética el narkom de Asuntos Internos (NKVD) publica la Orden de toma de rehenes. 1918.09.05 En la Rusia Soviética se publica el Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom) sobre el terror rojo. 1918.09.10 Primera victoria importante del Ejército Rojo: la toma de Kazán. 1918.09.14 Adopción del sistema métrico. 1918.09.15 Los ingleses entregan Bakú a los turcos. 1918.09.16 Primer código de la familia. 1918.09.30 El gobierno soviético envía una nota al Imperio otomano en la que se declara nulo y sin efecto el acuerdo de paz entre Rusia y Turquía. Fue el primer paso para la abolición de la paz de Brest. 1918.10.10 Decreto de reforma de la ortografía. 1918.10.16 Decreto sobre una “escuela única de trabajadores”. 1918.10.29 29 de octubre – 4 de noviembre. En Moscú se celebra el I Congreso de las Uniones de Juventudes Obreras y Campesinas. Formación del Komsomol. 1918.10. Ante la amenaza de una ofensiva de los blancos y la intervención extranjera los mencheviques declaran su apoyo condicional al poder. Su exclusión de los Soviets se anula el 30 de noviembre de 1919. 1918.11.10 Se publica el código laboral. 1918.11.13 A causa de la firma del armisticio entre los Aliados y Alemania, el gobierno soviético anuncia la cancelación del tratado de paz de Brest. 1918.11.14 En Ucrania se forma un directorio dirigido por S. Petliura, que derroca al hetman P. Skoropadski y el 14 de diciembre ocupa Kiev. 1918.11.18 Golpe de estado en Omsk llevado a cabo por el almirante Kolchak, quien derroca al Directorio de Ufá y se declara gobernante supremo de Rusia. 1918.11.18 Letonia declara su independencia. El primer presidente será Karlis Ulmanis. Este día se considera la fiesta nacional de Letonia. 1918.11.21 Nacionalización del comercio interior. 1918.11.23 Inicio de la intervención anglofrancesa en la costa del Mar Negro. 1918.11.29 En Narva se forma la comuna obrera de Estonia. 1918.11.30 Se crea el Soviet de Defensa Obrero-Campesina dirigido por V. Lenin. 1918.11. Comienza la ofensiva del Ejército Rojo en los países bálticos, que prosigue hasta enero de 1919. Con el apoyo de la RSFSR se establecen efímeros regímenes soviéticos en Estonia, Letonia y Lituania.

Página original de Hronos

El cine en Rusia en 1918

Lo que sigue es una traducción de la página de RuData.ru 1918 год в кино (El año 1918 en el cine), a su vez extraída del libro Летопись российского кино 1863-1929 [Anales del cine ruso 1863-1929].

Tras cada entrada aparece la bibliografía de la que se ha extraído la información. He preferido dejarla en ruso puesto que si alguien va a utilizarla sin duda debe saber ruso, y así me ahorro bastante trabajo. En general se trata de un puñado de referencias secundarias, В. Вен. , Вишневский, Р. Я., etc. que a su vez muchas veces remiten a la fuente original, la publicación de la época o el archivo en el que se encuentran los datos. Doy al menos estas referencias secundarias básicas por si alguien tiene curiosidad:

-Вен. В.: (Вениамин Вишневский Хронологические таблицы по истории советской кинематографии. 1917-1945. Из архива Госфильмофонда, ф У/2 (В. Вишневский), Т. 1-5. Направах рукопис) [Beniamin Vishnevski Tablas cronológicas para la historia de cinematografía soviética. 1917-1945. Del archivo de Gosfilmofond, f. U/2 (V. Vishnevski), T. 1-5.]

-Вишневский 1945а: В. Вишневский / Художественные фильмы дореволюционной России. М.: Госкиноиздат, 1945 [Vishnevski 1945a: V. Vishnevski / Películas de ficción de la Rusia prerrevolucionaria. M: Goskinoizdat, 1945]

-Вишневский 1945б: В. Вишневский / 25 лет советвского кино и хронологических датах. М.: Госкиноиздат, 1945 [Vishnevski 1945b: V. Vishnevski / 25 años de cine soviético y datos cronológicos. M. : Goskinoizdat, 1945]

-Вишневский 1958: В. Вишневский “Факты и даты из истории отечественной кинематографии (март 1917 -декабрь 1920)” Из истории кино: Материалы и документыю Вып. 1. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1958. [Vishnevski 1958: V. Vishnevski “Hechos y fechas de la historia de la cinematografía patria (marzo 1917-diciembre 1920)”. En De la historia del cine: Materiales y documentos. Nº 1. Moscú: Editorial de la Academia de Ciencias de la URSS, 1958].

-Вишневский 1996: В. Вишневский / Документальные фильмы дореволюионной России (1907-1916). М.: Музей Кино, 1996. [V. Vishnevski / Películas documentales de la Rusia prerrevolucionaria (1907-1916). M.: Museo del cine, 1996]

-Листов 1995: В. Листов / Россия, Революыия, Кинематограф. М.: Материк, 1995. [V. Listov / Rusia, Revolución, Cinematógrafo. M.: Materik, 1995.

-СХФ: Совецкие художественные фильмы: Аннотированный каталог. М.: Искусство, 1961. (Т. 1) [Películas de ficción soviéticas: catálogo anotado. M.: Iskusstvo, 1961. (T. 1)]

-Р. Я.: Рашит Янгиров [Rashit Iangirov]

-Ханжонков: A. A. Ханжонков / Первые годы русской кинопромышленности. М., Л. : Изкусство, 1937. [A. A. Khanzhonkov / Primeros años de la industria cinematográfica rusa. M.; L. : Izkusstvo, 1937]

Archivos:

-АОР: Архив Октябрьской революции [Archivo de la Revolución de Octubre, actualmente ГАРФ, Archivo Estatal de la Federación Rusa]

-РГИА СПб: Российский государственный исторический архив г. Санкт-Петербурга [Archivo histórico estatal ruso de la ciudad de San Peterburgo]

-МОАУ: Московское архивное управление [Departamento de archivo de Moscú].

Tras esta breve introducción paso ya a la cronología del cine ruso de 1917.

Enero

1 (14) de enero

Estreno de la película de N. P. Malikov Psique [Психея] (productora T/D Merkazor).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 9, с. 5. СХФ, т. 3, с. 289.

Moscú. En la sala de cine de A. A. Khanzhonkov se celebra la primera sesión de cine científico, organizada por un grupo de pedagogos.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 1, с. 8.

3 (16) de enero

Estreno de la película de G. G. Azagarov Gloria sangrienta [Кровавая слава] (productora I. N. Ermolev).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 1, с. 8. СХФ, т. 3, с. 272.

Tomsk. Estreno del drama histórico de A. P. Vorotnikov Los favoritos de la emperatriz Catalina II [Фавориты императрицы Екатерины II](1917, productora Volia)- continuación de las películas Broma en el trono [Шут на троне] y El misterio de la muerte de Pedro III [Тайны смерти Петра II].

СХФ, т. 3, с. 301.

5 (18) de enero

Los operadores del Comité Skobelevski filman la apertura y la derrota de la Asamblea Constituyente.

Вен. В.: «Кино», 1933, № 51,6 ноября, с. 4.

6 (19) de enero

La productora I. N. Ermolev estrena la película de Ia. A. Protazanov Maliutka Elli [Малютка Элли].

СХФ, т. 3, с. 277.

9 (22) de enero

Estreno de la película de P. I. Chardynin Olvidad la chimenea [Позабудь про камин](Producida por T/d D. I. Kharitonov).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 2, с. 6; № 5, с. 3; «Сине-фоно», 1918, № 1-2, с. 34. СХФ, т. 3, с. 285 (20 января).

10 (23) de enero

Circular de la Unión de Proyeccionistas de Moscú sobre su cambio de nombre a Unión de Trabajadores del Cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 9, л. 94; ф. МГСПС, д. 61, л. 67. Фионов, с. 5 (4 января).

La productora I. N. Ermolev estrena la película de A. A. Volkov La cuota amarga [Горькая доля].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 4, с. 4. СХФ, т. 3, с. 287.

13 (26) de enero

Kursk. La productora Khimera estrena el drama místico de V. A. Demert La cara del destino [Лицо судьбы] .

СХФ, т. 3, с. 274.

14 (27) de enero

Aparece el primer número de Kino-Gazeta [Кино-газеты](dirigida por B. V. Chaikovski), reflejando los intereses de los empresarios cinematográficos. (Publicará un total de 36 números).

Вен. В. Вишневский 1945б, с. 4. Фионов, с. 5.

16 (29) de enero

Decreto del Narkomfin (ministerio de finanzas) de transferencia desde el 1 (14) de enero del Museo de Ciencias Aplicadas (junto con su departamento de cinematografía) al Departamento de Educación Extraescolar de la Comisión Estatal de Educación (el patrimonio cinematográfico del museo pasa a disposición del subdepartamento de cine organizado por N. K. Krupskaia a finales de 1917).

Вен. В.: Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. 1918, ст. 260, № 17, с. 267; «Газета Рабоче-Крестьянского правительства», 1918, № 14, 11 января, с. 4; «Кино», 1933, № 51, 6 ноября, с. 4; «Советское искусство», 1925, № 7, с. 18-20. Вишневский 1958, с. 52. Фионов, с. 5.

17 (30) de enero

A. O. Biofilm estrena la película de I. N. Perestiani Víctima de la noche [Жертва вечерняя].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 5, с. 4. СХФ, т. 3, с. 263.

18 (31) de enero

Se publica la aclaración del departamento del gobierno local de Petrogrado de la NKVD sobre la queja presentada por un tal Nazarov por la requisa de su sala de cine, realizada por el Soviet local de la ciudad de Petropavlovsk de la región de Petropavlovsk Akmolinski:

«(1) Se ha concedido a los Soviets de Diputados Obreros y Campesinos el derecho a requisar en beneficio público las salas de cine, así como sus bienes inventariados y también el derecho a su explotación.

(2) Por el uso de las empresas requisadas solo se remunerará a los propietarios en el caso de que durante dicha explotación de la empresa requisada los empresarios participen en la gestión con su propio trabajo.».

Esta aclaración “estableció un precedente ante el planteamiento de casos similares”, pero “no hay que exagerar el significado de este acta como un instrumento real de transformación. En enero de 1918 los soviets locales todavía vivían “en su mente” y no siempre tenían en cuenta ni de lejos las directivas del centro. Y menos en un tema tan menor como el futuro de las salas de cine. Y Vestnik.., donde se publicó el documento, era una revista de poca tirada e influencia”. “Las autoridades de Petrogrado no imponían las requisas a los soviets locales, (…) solo daba el ‘derecho’ a la expropiación de las salas. Y utilizar o no este derecho debía ser resuelto por las instituciones locales”. La misma cuidadosa fórmula se encontrará “un año y medio más tarde , en agosto de 1919, en el decreto que supuestamente nacionalizaba todo el cine. Allí tampoco estaba indicada la obligatoriedad de la nacionalización, sino que ese decía que al Narkomprós [Народный комиссариат просвещения, Comisariado Popular de Educación], ‘se le concede el derecho’ a la nacionalización.”

Листов 1995, с. 38-39: «Вестник отдела местного самоуправления Комиссариата внутренних дел», 1918,№ 3,с 1. Фионов, с. 5.

En Kazán se celebra la proyección de la película de crónica El frente checoslovaco [Чехословацкий фронт](operador Eduard Tissé) y La toma de Kazán por el camarada Trotsky [Взятие Казани тов. Троцким]:

«Gracias a la enérgica actividad del Departamento de Cine de Kazán hubo la posibilidad de ver estas películas en el teatro ‘Elektra’. Para los kazanitas la última película presenta un interés especial. Las películas están filmadas con mucha claridad y facilidad y de manera muy acertada se escogieron algunos de los momentos más vívidos. En el inicio se nos muestra en la pantalla un mapa con los lugares ocupados por los checoslovacos para ver después como va estrechándose la línea de la ocupación progresivamente. Más tarde se describe las zonas de lucha en el camino hacia Khvalinski, una revisión de tropas por parte del camarada Trotski, los regimientos con los nombres de Pugachev y Stenka Razin, la revisión de un regimiento musulmán -todo de manera muy viva e interesante-. Pero lo mejor de todo es la toma de Kazán. Las frases explicativas que acompañan las imágenes están bien escritas. Aparece allí el combate artillero por Kazán, se muestra toda nuestra flotilla del Volga, concentrándose hacia Kazán, la conocida barcaza Seriozha asaltando Kazán el último día antes de la toma de la ciudad. La toma de Kazán significaba la vida para la República Soviética – y he aquí que hacía allí se dirigen los camaradas Trotski y Uz (sic) de todos los comunistas (mítin en Múrom). Después empezaron los largos combates. Se describe de manera interesante nuestro desembarco en la orilla izquierda del Volga. Finalmente, se muestra la toma de Verkhniy Uslon y Kazán y la entrada triunfal de Trotski en la ciudad. En Kazán se consiguió un rico botín militar: el parque de artillería. Para terminar se muestran aquellos pocos daños en la ciudad como resultado de la toma. El departamento cinematográfico escogió acertadamente todos los momentos y la película, sin duda, resultó especialmente interesante para los ciudadanos de Kazán, que habían vivido todo esto.»

Р. Я.: «Знамя революции», Казань, 1919, 19 января.

28 de enero (10 de febrero)

Kursk. La productora AO Neptun estrena el drama de N.P. Malikov Ráfaga de amor [Любовный шквал].

СХФ, т. 3, с. 274.

29 de enero (11 de febrero)

Apertura de un estudio de artes de la pantalla en el departamento de Petrogrado del Comité Skobelevski bajo la dirección de A. S. Voznesenski. Posteriormente el estudio fue transformado en escuela de artes de la pantalla y fue transferido a la jurisdicción del Comité de Cine.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 6, с. 4; № 21, с. 4, 6; «Театр и искусство», 1918, № 14-15, с. 153; «Анархия» 1918, № 13, 7 марта, с. 4; № 16, 12 марта, с. 4; «Свободный журнал», 1918, № 2, с. 32. Вишневский 1945б, с. 4.

Вишневский 1958, с. 53.

30 de enero (12 de febrero)

Intento no autorizado de nacionalización del cine por parte de un grupo de cineastas llamados los kinopiatiorki [кинопятёрки, ‘los cinco del cine’] (V. R. Gardin, V. F. Azhramovich-Ashmarin, V. C. Ilin, M. Iaz Schneider y L. M. Goldetberg). Circular (Orden nº 1) de los kinopiatiorki sobre la “transferencia de la gestión al Comité Ejecutivo Central de la Unión de Trabajadores del Cine de todas las fábricas cinematográficas [estudios], talleres, oficinas, teatros y almacenes”. Oposición conjunta unificada por parte del OKO [asociación patronal] y el SRKhK [sindicato del sector artístico cinematográfico: directores, operadores…].

Вишневский 1958, с. 53. Фионов, с. 5.

«En nombre de esta comisión se enviaron a los empresarios cinematográficos ‘comisarios’ para intentar tomar registro de las propiedades y establecer que a partir de ahora los propietarios no administrarían la producción y venta de películas. En el mundo del cine de Moscú estos pasos provocaron una explosión de indignación no solo en el entorno de los empresarios, sino también en el de los maestros de la pantalla. No sin fundamento juzgaron la acción de los comisarios una provocación. NI el Narkomprós, ni el Soviet de Moscú pusieron fin a tiempo la iniciativa ‘ultraizquierdista’ y esto les enseñó que el sector cinematográfico no estaba defendido por las leyes estatales.

A partir de este momento se interrumpió el curso normal de cine. Los propietarios y directores de empresas cinematográficas quienes ya desde el momento de la proclamación del control obrero habían entendido la analogía entre la cinematografía y otros sectores de la economía, olfateaban ahora un peligro concreto. Empezaron a esconder película y equipo, preparándose gradualmente para la salida de sus bienes fuera de las fronteras o a regiones no controladas por los bolcheviques».

‘Los cinco del cine’ actuaron en nombre de las empresas quebradas (del tipo Comité Skobelevski, «que había tenido hasta la revolución subsidios estatales pero después lanzado a condiciones a las que no estaba acostumbrado de ‘flotar’ en mercado libre». «Aunque subjetivamente a los miembros les pudo parecer que luchaban por los intereses de sus colegas, que no recibían su salario, sin embargo, el sentido objetivo de la precipitada nacionalización se reducía a la simple necesidad: imponer al estado una industria deficitaria, hacerle pagar cuentas ajenas».

Листов 1995, с. 47-49.

Convocatoria de una sesión extraordinaria del SRKhK como resultado de los trabajos del consejo jurídico del SRKhK (kinopiatiorka): resolución sobre la cuestión de las relaciones con los comités de fábrica (fabzavkom, fabrichno zavodskoy komitet, Фабрично заводской комитет).

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 220; «Кино», 1934, № 55, 16 декабря, с. 3-4.

Enero

Organización de la sección cinematográfica en el departamento artístico-educativo del Soviet de Moscú.

Вен. В.: «Известия художественно-просветительного отдела Моссовета», 1918, № 1, с. 18; «Рампа и жизнь», 1918, № 13, с. 14.

La Unión de Trabajadores del Cine de Moscú se une a las uniones de trabajadores de oficinas y de laboratorio organizando dos nuevas secciones: la teatral y la de oficina. Poco después se creó una tercera sección: la fabril [o de estudio], en la que entraron los miembros disidentes de la SRKhK, los futuros piatiorki. Subsecciones creadas: de taller, de laboratorio y artística.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 5, с. 61; 5 лет Всерабиса. М., 1924, с. 18. Вишневский 1958, с. 53.

A propuesta de los kinopiatiorki (miembros del consejo jurídico del SRKhK) y representantes de la dirección de la Unión de Trabajadores del Cine se crea el ‘Comité Ejecutivo Provisional de Sindicatos de Proletarios del Cine’ para la protección de los bienes privados incautados a los empresarios del cine en relación a la difusión de rumores sobre la nacionalización.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, 1918, д. 47, л. 213; «Кино», 1931, № 12-13, 27 апреля, с. 4; 5 лет Всерабиса. М., 1924, с. 18-19; «Кино», 1934, № 58, 16 декабря, с. 3-4.

Salida del SRKhK de ‘primeros actores’ del cine: N. M. Radin, O. I. Runich, M. S. Narokov y otros.

Вен. В.: «Театр», 1918, № 2087, 17 февраля, с. 3.

«Teniendo en cuenta que en la construcción de un futuro cultural para Rusia la pantalla debe ser uno de los medios poderosos de propaganda ideológica y artística, el Comité Educativo Skobelev abre a principios de enero un Estudio del arte de la pantalla. El objetivo fundamental es la creación de cuadros culturales para la actuación en pantalla. El director del estudio es Aleksanr Voznesenski, y entre los profesores: Nikolay Evreinov, Vsevolod Meyerhold, Vera Iureneva, Ivan Mozzhukhin, Vitold Polonski, Vladimir Maksimov, Iakov Protazanov y otros. Temas de estudio: Actor para la pantalla, literatura para la pantalla, Danza en pantalla, Pantalla y música, Pintura y maquillaje para la pantalla. La inscripción de los participantes a partir del 15 de diciembre en el edificio del Comité Skobelevski (Znamenskaia, 41)». Tras las primeras lecciones (entre ellas una charla de Vsevolod Meyerhold sobre la película El retrato de Dorian Grey), el trabajo del estudio se interrumpió.

Р. Я.: «Петроградская вечерняя почта», 1917, 13 декабря.

El Proletkult de Petrogrado aborda la realización de películas sobre “temas sociales” para la clase obrera.

Вен. В.: «Вечерняя красная газета», Пг., 1918, № 4, 27 февраля, с. 3.

Empieza la marcha hacia el sur de los cineastas moscovitas -en concreto, los trabajadores de la productora T/d N. Kozlovski, S. Iurev i Co.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 5, с. 6.

La productora T/d A. G. Taldykin anuncia un concurso de directores de cine.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 5, с. 6.

Primeros trabajos en el cine de V. V. Maiakovski. Trabajó como guionista, actor y pintor-cartelista en tres películas para Neptun.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 20, с. 13; «Кино», 1936, № 19, 11 апреля, с. 3. Вишневский 1945б, с. 4.

Enero – febrero

«Formado en octubre de 1917, el departamento científico del Comité Educativo Skobelevski ha establecido como principal objetivo la amplia difusión del conocimiento científico entre el pueblo mediante cineconferencias… y elabora un programa coherente de conferencias sobre diversos temas: sobre medicina e higiene, sobre humanidades, y para ello se crean películas que ilustran los diferentes fenómenos, experiencias, escenas de la vida de los animales, experiencias y costumbres de las diferentes nacionalidades, etc. Estas películas se graban bajo la dirección de los mismos conferenciantes-especialistas… Una vez preparadas de esta forma las cineconferencias, el departamento científico propone darlas bajo la forma de notas detalladas o bajo la forma de resumen, reproduciendo al mismo tiempo cuando se requiera la película cinematográfica. La dirección principal del departamento científico la ostenta el biólogo-divulgador y profesor asociado P. Iu. Schmidt; forman parte del departamento toda una serie de eminentes científicos y divulgadores, entre ellos el académico V. M. Bekhterev, el profesor D. P. Nikolski, el profesor B. I. Slovtsov, V. K. Agafonov, I. I. Polianski, A. G. Iakobson, N. P. Kamenytsikov, M. V. Sabinina, B. E. Petri y otros. El departamento científico se divide en tres secciones: sección de ciencias naturales, sección de medicina e higiene y sección de humanidades. Las tres secciones ya han empezado a actuar, preparado un programa y identificado toda una serie de películas para una próxima realización. En breve plazo se organizarán las cineconferencias de P. Iu. Schmidt -‘Vida y morfología del hombre’-, D. P. Nikolski -Servicio de primeros auxilios en caso de accidentes- y varias conferencias más. Las conferencias se darán en auditorios populares de Petrogrado y después serán publicadas y difundidas ampliamente».

Además, el Comité educativo Skobelevski ha empezado «a publicar ‘álbumes cinematográficos’ de toda una galería de personalidades destacadas contemporáneas en la pantalla. Se han creado tres series: 1) figuras políticas y sociales, 2)científicos y 3) artistas de todas las ramas. Cada ‘álbum cinematográfico’ estrenado constará de 8-10 retratos (con biografías y autógrafos) y será al principio exhibido como una crónica cinematográfica del Comité Skobelevski y después irá al archivo de la Academia de Ciencias. Grabando con gran objetividad histórica a todos los principales participantes de los acontecimientos políticos contemporáneos, el comité tiene grabaciones de las siguientes personas: 1) Kropotkin, 2) Plejanov y muchos otros.» «La sección social cinematográfica existe desde el mismo principio de la revolución , esto es, desde marzo del pasado año y al principio llevaba el nombre de departamento de trabajo. Es su jefe y fundador G. M. Boltianski. El principal trabajo de la sección durante todo este tiempo fue la realización de crónicas revolucionarias. En opinión del fundador de la sección, todo lo más destacado de la vida políticosocial en el periodo de la revolución, a pesar de todas las dificultades, se graba sistemática y cuidadosamente en película cinematográfica, para preservar para la posteridad de manera viva y excitante episodios dramáticos de la historia de la revolución. La cinta será la primera contribución de la cinematografía a la historia de la gran revolución y será transferida al museo para la filmoteca estatal. Hasta el momento ya se han producido cerca de 6000 metros sobre la historia de la revolución. La película se divide en cuatro secciones principales: 1) fase revolucionaria (escenas de masas), 2) personas y organizaciones relacionadas con la revolución, 3) la insurrección de octubre en 3 series (episodios de los días de la insurrección, personas y organizaciones relacionadas con la insurrección y huellas de la guerra civil), 4) la Asamblea Constituyente. ‘La campaña de las elecciones y el 28 de noviembre en Petrogrado’ (esto es, el día de las elecciones a diputados de la Asamblea Constituyente). Además, las secciones publicaron temas de carácter social-pedagógico: ‘En una colonia infantil del proletariado de Petrogrado en la estación Siverskaia’ y de la vida políticosocial -‘Vida en Cronstadt’-. Para la apertura de la Asamblea Constituyente la sección cinematográfica había realizado una gran película: un drama social en 3 partes de A. S. Bukhov y G. M. Boltianski Hacia el poder del pueblo. El argumento está tomado de la vida obrera y refleja muchos de los conmovedores elementos de la vida políticosocial y de la campaña electoral. Lo más importante de ella es que describe todos los estadios de las elecciones y da instrucciones de forma visual al votante poco informado. La película fue ampliamente utilizada con el objetivo de instruir en Moscú durante la campaña electoral. Dentro de poco esta sección presentará una segunda edición de la película ligeramente modificada.” En el Comité Skobelevski también «se abrió un departamento especial de fotografía para la grabación de los actuales acontecimientos en Rusia; todo lo que tiene interés y valor histórico, todo es grabado por los miembros del departamento. Gracias al aumento de crónicas con películas cinematográficas realizadas por el comité y gracias a las tomas fotográficas en el departamento del comité, se ha creado una amplia colección de fotografías que ilustra con gran detalle los acontecimientos históricos que presenciamos. Además, el departamento tiene un enorme archivo de grabaciones militares, tanto rusas como extranjeras. Las imágenes del departamento aparecen en todas las publicaciones rusas y extranjeras ilustradas y también se venden a los amantes de las imágenes raras y a los coleccionistas. El departamento se encarga de la preparación de todo tipo de series y álbumes y graba los acontecimientos según las instrucciones de los clientes. Para ello el departamento tiene a su disposición un gran número de reporteros fotográficos y cinematográficos. El departamento se encuentra en la Avenida Nevski, 88, apartamento 249. Telf. 238-85».

Вен. В., Р. Я.: «Анархия», 1918, 7, 8, 12 марта.

Se celebra en Petrogrado la conferencia de organizaciones proletarias cultural-educativas de toda la ciudad, que adopta la siguiente resolución:

«Teniendo en cuenta que la cinematografía actual, siendo una gran conquista técnica del genio humano, al encontrarse en manos de la burguesía es una escuela del libertinaje, de la delincuencia y de la corrupción del carácter; es además la portadora de las ideas de la clase dominante, y contribuye al fortalecimiento de las ideas y de la moral de la burguesía entre el proletariado, mientras que en condiciones de verdadero poder popular el cine puede convertirse en una verdadera y poderosa arma para la educación de las masas, una de las herramientas más importantes en la lucha del proletariado por la liberación de las ataduras de la sociedad burguesa, contribuyendo al desarrollo de la conciencia de la clase obrera y el crecimiento de la solidaridad internacional, en la creación de un vigoroso estado de ánimo y luminosos impulsos idealistas en la lucha del proletariado por el socialismo. La conferencia considera necesario utilizar el cine como una de las poderosas herramientas en la lucha del proletariado por el logro de los ideales socialistas y su auto-desarrollo de clase».

«Рампа и жизнь», 1918, № 6-7, 1 9 февраля.

Vera Karalli, Ivan Mozzhukhin, Natalia Lisenko, Vera Kholodnaia y Piotr Chardynin reciben invitaciones para rodar en los Estados Unidos.

Р. Я.: «Театральная газета», 1918, № 6, 13 февраля.

Enero-mayo

Se producen masivas incautaciones y confiscaciones “espontáneas” de salas de cine en las provincias (Saratov, Ivanovo-Voznesensk, Ekaterinburg, etc.). Resolución-proclamación del Consejo de Uniones Cinematográficas y de la asamblea del OKO sobre «las medidas para defender los intereses de los cineastas contra la incautación arbitraria de teatros» con un llamamiento a boicotear los teatros que hayan pasado a ser gestionados por los soviets locales y otras organizaciones soviéticas. Para la aplicación del sabotaje-boicot contrarrevolucionario a las salas de cine estatales el OKO organizó una sección de oficinas de alquiler.

Вишневский 1958,0.53. Листов 1995,0.40.

Enero- julio

Relanzamiento de la revista Sine-fono [Сине-фоно] dirigida por S. V. Lure (en total aparecieron tres números dobles).

Aparición de la revista de publicidad Illiustrirovannaia kinonedelia [Иллюстрированная кинонеделя, Semana cinematográfica ilustrada] dirigida por Vs. Chaikovski (se publicó un número).

Se empieza a publicar el órgano oficial Izvestiia khudozhestvenno-prosvetitelnogo otdela Mossoveta [Известия художественно-просветительного отдела Моссовета, Noticias del departamento artístico-educativo del Soviet de Moscú] (y, posiblemente, del departamento de cine)(Se publicaron cuatro números).

Aparece Mir ekrana [Мир экрана, El mundo de la pantalla] -revista de la cinematografía de ficción dirigida por V. A. Brender (en total aparecieron tres números).

Aparece un número de la revista Kinotrud [Кинотруд, Cinetrabajo] órgano del equipo Kino-Trud (director G. Perlin).

Sale el segundo y último folleto publicitario de A. Khanzhonkov y Cia Tekushchiie vypuski kartin [Текущие выпуски картин, Actuales películas en estreno].

Se publica la revista de publicidad Mirovaia kino-zhizn [Мировая кино-жизнь, Vida cinematográfica mundial] dirigida por Vs. Chaikovski (en total se publicaron dos números).

Empieza a publicarse la revista de cine de ficción Kinoteatr [Кинотеатр, Cineteatro] , dirigida por M.A. Brailovski. La edición se interrumpirá en 1919 (en total se publicaron cinco números).

Aparece la revista ilustrada del Comité de Cine del Narkomprós de Moscú Khronika [Хроника, Crónica] (dirigida por N.F. Preobrazhenski).

Relanzamiento de la revista Proektor [Проектор, Proyector] (dirigida por M. A. Brailovski) órgano de la productora Rus (anteriormente, en 1915, había aparecido como órgano de la productora Ermolev). En total se publicaron dos números dobles.

Вен. В.

Febrero

1 (14) de febrero

Resolución de la asamblea general de la sección fabril de la Unión de Trabajadores del Cine apoyando la plataforma de los kinopiatiorki en relación a la nacionalización de las empresas cinematográficas y los fabzavmestkoms (comités obreros de fábrica).

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 213; «Кино-газета», 1918, № 7, с. 1; «Кино», 1934, № 58, 16 декабря, с. 3-4.

14 de frebrero

Kursk. La productora Khimera estrena el drama de I.R. Pelttser El mundo no duerme [Мир не спит](director artístico A. E. Razumny).

СХФ, т. 3, с. 278.

15 de febrero

En la asamblea de proyeccionistas, trabajadores de laboratorio y oficinistas se aprueba una resolución análoga a la de la Unión de Trabajadores del Cine.

Véase 1 de febrero. Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 213; «Кино-газета», 1918, № 7, с. 1; «Кино», 1934, № 58, 16 декабря, с. 3-4.

Declaración de la Unión de Trabajadores del Cine en el Soviet de Moscú sobre la incautación de los bienes de los estudios privados en relación con los rumores sobre la nacionalización y la propuesta del presidium del Soviet de Moscú al departamento artístico-educativo para examinar el tema de la nacionalización de los cinematógrafos y tomar medidas para la defensa de los bienes del cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. 94, оп. 1, д. 62, л. 139.

Вишневский 1958, с. 53.

Se celebra una asamblea conjunta de los representantes del SRKhK, la Unión de Trabajadores del Cine y la sección de laboratorio sobre el informe de los kinopiatiorki. Se aprueba una resolución formulada en las asambleas de las secciones fabriles y de proyeccionistas, trabajadores de laboratorio y oficinistas. Se elige el Comité Ejecutivo Central de los sindicatos de proletarios del cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 213; «Кино», 1934, № 58; 16 декабря, с. 3-4.

Вишневский 1958, с. 54.

Decreto del Presidium del Soviet de Moscú sobre la necesidad de establecer la censura sobre las películas cinematográficas.

Вен. В.: «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области», 1918, № 27, 17 февраля, с. 3.

Entre el 15 y el 17 de febrero

Se publica la ‘Orden nº 1’ de los kinopiatiorki en nombre del CEC de los sindicatos de proletarios del cine sobre el traspaso «a la gestión del CEC de todos los estudios cinematográficos, talleres, oficinas, teatros y almacenes». Oposición conjunta y simultánea del SRKhK y el OKO.

Вен. В.: МОАУ, ф. 94, оп. 2, д. 571, л. 1; «Кино-газета», 1918, № 7, с. 1; «Рампа и жизнь», 1918, № 9, с. 15; «Кино», 1934, № 58, 16 декабря, с. 3-4; «Советское кино», 1934, № 11-12, с. 115—119.

17 de febrero

Se celebra una asamblea ampliada de los trabajadores del cine de Moscú (302 asistentes), convocada por el SRKhK y el OKO. Al discutir la actividad de los kinopiatiorki, responsables de la ‘Orden nº 1’, la acusan de «arbitraria toma del poder».

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 28; «Кино-газета», 1918, № 7, с. 1; «Кино», 1934, № 58, 16 декабря, с. 3—4; «Рампа и жизнь», 1918, № 9, с. 15; 5 лет Всерабиса. М., 1924, с. 18-19. Вишневский 1958, с. 54.

Фионов, с. 6.

Ulterior división del CRKhK. El grupo de miembros del consejo jurídico (kinopiatiorka), en unión con los representantes de la Unión de Trabajadores del Cine, crea un ‘Comité Ejecutivo Provisional de sindicatos de proletarios del cine’.

Вишневский 1958, с. 54.

El presidium de la sección de oficinas de la Unión de Trabajadores del Cine decide disociarse de la ‘Orden nº 1’ de los Kinopiatiorki y retirar a sus representantes del CEC del sindicato de proletarios del cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 10, л. 45.

Вишневский 1958, с. 54.

Decreto del Narkomprós de creación del Museo Pedagógico Central bajo el Departamento de Educación Extraescolar de la Comisión Estatal para la Educación para la unificación de los servicios de suministros de material didáctico, incluidos materiales cinematográficos.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 24, 17 февраля, с. 3. Вишневский 1958, с. 54.

AO Khanzhonkov i Ko. estrena el drama de A. N. Uralski En el país del amor [В стране любви](autor del guión, basado en su propia novela A. V. Amfiteatrov).

СХФ, т. 3, с. 253—254.

Entre el 17 y el 20 de febrero

La junta directiva del SRKhK excluye como miembros de la Unión a los jefes kinopiatiorki: V. R. Gardin, M. Ia. Shneyder y V. S. Ilin.

Вен. В.: «Советское кино», 1934, № 11-12, с. 117. Фионов, с. 6.

Se celebra la primera sesión de cine para niños organizada por el departamento cinematográfico del Soviet de Moscú.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 53, 21 марта, с. 3.

19 de febrero

Estreno de la película de P. I. Chardynin En el altar de la belleza [На алтарь красоты].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 4, с. 5.

20 de febrero

Resolución de la asamblea general de la sección de trabajadores de oficinas de la Unión de Trabajadores del Cine sobre la cuestión de la relación con los Consejos Obreros de fábrica (fabzavkom) y los sindicatos en relación con la situación en la cinematografía después de la derrota de los kinopiatiorki:

«1) Considerar que los comités de fábrica, compuestos de todos los sectores de la producción, autorizados por el poder central, son las únicas organizaciones autorizadas para el control de todas las empresas cinematográficas.».

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 28.

23 de febrero

Khimera de S. I. Budagov estrena la película El ladrón de amor [Вор любви](autor del guión y director I. R. Pelttser).

СХФ, т. 3, с. 256.

24 de febrero

Se celebra un mítin de los trabajadores de cine de Moscú sobre el tema de la creación de una Unión Unificada de Trabajadores del Cine.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 7, с. 1; «Советское кино», 1934, № 11 −12, с. 116—120.

25 de febrero

La asamblea general de la sección de oficinas de la ‘Unión de Trabajadores del Cine’ decide unirse a la resolución de la asamblea general de trabajadores del cine de 24 de febrero.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 47, л. 34.

Entre el 25 y el 27 de febrero

Los kinopiatiorki se dirigen al departamento artístico-educativo del MSRD [Московский Совет рабочих депутатов, Soviet de Moscú de Diputados Obreros] en busca de apoyo.

Вен. В.: «Советское кино», 1934, № 11-12, с. 117—119.

26 de febrero

La productora I.N. Ermolev estrena la película de Ia. A. Protazanov La doncella Jenny [Горничная Дженни].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 7, с. 4-5; № 8, с. 3. СХФ, т. 3, с. 257.

Estreno de la película de Ch. G. Sabinski La fiera humana [Человек-зверь] (productora T/D D. I. Kharitonov).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 8, с. 3. СХФ, т. 3, с. 303.

27 de febrero

Se celebra la primera reunión de delegados representantes de todos los sindicatos y secciones sobre el tema de la creación de una Unión única.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 8, с. 4.

Febrero

En la asamblea general del OKO se decide convertir el OKO en una unión de uniones autónomas (Unión de Propietarios de Talleres, Unión de Oficinas, Unión de Laboratorios y Editores y Unión de Propietarios de salas de cine) y crear la Asamblea de Delegados como máximo órgano del OKO.

Вен. В.: «Сине-фоно», 1918, № 3-4, с. 20. Вишневский 1958, с. 54.

Empiezan los trabajos cinematográficos del Proletkult de Petrogrado. Se prevé la realización de toda una serie de películas «sobre temas sociales para la clase obrera».

Вен. В.: «Вечерняя красная газета», Пг., 1918, № 4, 27 февраля, с. 3.

Reunión de los representantes de las empresas de alquiler de cine de Petrogrado sobre la cuestión del control militar sobre la cinematografía.

Вен. В.: «Кино-труд», Пг., 1918, № 1, с. 8.

Marzo

1 de marzo

Kostromá. AO G. I. Libkin estrena el drama de B.N. Svetlov El comercio del consejero Korotnev e hijos [Коммерции советник Коротнев с сыновьями], adaptación de la novela homónima de V.I. Nemirovich-Danchenko.

СХФ, т. 3, с 271.

4 de marzo

El Presidium del Soviet de Moscú aprueba la resolución ‘Sobre el control de las empresas cinematográficas’, que implicaba la implantación del control obrero sobre las empresas cinematográficas, el préstamo de 10.000 rublos y la organización del departamento cinematográfico del Soviet de Moscú -el Comité de Cine de Moscú-. Además, «se prohibía la incautación sin autorización de salas de cine y estudios, se prohibía el cierre por parte de los propietarios de los establecimientos, así como su paso de unas manos particulares a otras; los propietarios estaban obligados a presentar en la comisión de cine del Soviet de Moscú una lista completa de bienes y hasta el 10 de marzo pagar un 5 por ciento de impuestos sobre la recaudación».

Вен. В.: МОАУ, ф. 94, оп. 62, л. 200—201, 205; «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области», 1918, № 40, 6 марта, с. 1; «Театральная газета», 1918, № 11, с. 16. Вишневский 1945б, с. 4. Вишневский 1958, с. 54. Фионов, с. 6. Листов 1995, с. 54-55.

La reunión de delegados de la sección de oficinas de la Unión de Trabajadores del Cine decide subir los salarios en 150 rublos.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 47, л. 35.

6 de marzo

No se celebra la fiesta por el quinto aniversario de la Sociedad de Propietarios de Salas de Cine de Toda Rusia (1913-1918): P. S. Antik, fundador de la sociedad, elegido miembro honorario, es agasajado por los miembros de la sociedad con un diploma honorífico.

Вен. В.: «Сине-фоно», 1918, № 3-4, с. 13-20.

9 de marzo

La dirección de la Unión de Trabajadores del Cine se dirige al MGSPS [Московского губернского совета профсоюзов, Consejo Estatal de Sindicatos de Moscú] para pedir ayudar en su lucha contra los empresarios -propietarios de laboratorios quienes se negaban a los nuevos salarios para los técnicos de laboratorio aprobados por el comisario de trabajo.

Вен. В.: МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 75.

10 de marzo

AO A. Khanzhonkov i Ko. estrena la película de A. Gromov La herencia fatal [Роковое наследство].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 11, с. 4. СХФ, т. 3, с. 292.

12 de marzo

Resolución del Presidium del Soviet de Moscú sobre la concesión al Departamento de Cine el derecho a establecer y ejercer el control obrero sobre las empresas cinematográficas.

Вишневский 1958, с. 55.

14 de marzo

En la sala de cine moscovita Ara se celebra una reunión de empleados de empresas cinematográficas de Moscú sobre la anunciada nacionalización de las empresas cinematográficas. En la reunión intervinieron los representantes de los kinopiatiorki Vladimir Gardin y Vitold Akhramovich.

Р. Я.: «Московский вечерний час», 1918, 15 марта.

Se organizan el departamento de control y la sección de supervisión técnica en el Departamento de Cine del Soviet de Moscú. Para la aplicación del control se elabora una reglamentación específica.

Вен. В.: «Известия художественно-просветительного отдела Моссовета», 1918, № 2, с. 30-31; «Советское кино», 1934, № 11 −12, с. 119—120. Вишневский 1958, с. 55.

La sección artística del SRKhK decide organizar un departamento para el registro de miembros de la Unión sin trabajo con el fin de regular la convocatoria de actores a las filmaciones.

Вен. В.: «Мир экрана», 1918, № 1, с. 12.

Se publica un número especial de Kino-Gazeta dedicado al trabajo del actor I. I. Mozzhukhin.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 10.

15 de marzo

AO Biofilm estrena la pelicula de V.K. Turzhanski Los buscadores de perlas [Искатели жемчуга].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 9, с. 5. СХФ, т. 3, с. 268 (5 марта).

17 de marzo

Se estrena la película de I.A. Soyfer Aplastados por las tormentas de la vida [Бурей жизни смятые].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 12, с. 3. СХФ, т. 3, с. 253 (30 марта).

18 de marzo

La sección de técnicos de laboratorio de la Unión de Trabajadores del Cine anuncia una huelga debido a que sus exigencias económicas no son satisfechas por los empresarios.

Вен. В.: МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 75. Вишневский 1958, с. 55.

Se celebran elecciones para la junta directiva temporal del OKO. Son elegidos: A. N. Khanzhonkov, M.G. Trofimov (presidente), S.A. Frenkel, R.D. Perski, L.E. Teodosiadis, I.I. Iorish, A. B. Gekhtman, D.E. Shlezinger, Ia.Ia. Kerre y M.G. Khapsaev.

Вен. В.: «Сине-фоно», 1918, № 3-4, с. 20.

19 de marzo

Decreto de la Gran Comisión Estatal para la Educación Popular presentada por el presidente del Soviet de Moscú N.F. Preobrazhenski sobre la organización del Comité de Cine del Narkomprós en Moscú y sobre la nacionalización de la empresa cinematográfica Comité Skobelevski, que intentaba declararse independiente de los órganos del poder soviético. Transferencia del Departamento de Cine del Soviet de Moscú al Narkomprós.

Вен. В.: АОР, ф. 2306, 1122, 130, л. 2; д. 70/470, л. 73, 80-84; «Известия», 1918, № 37, 20 марта, с. 4. Вишневский 1945б, с. 4. Вишневский 1958, с. 55. Фионов, с. 6.

20 de marzo

Se publica un llamamiento del Departamento Cinematográfico del Soviet de Moscú a todos los sindicatos, trabajadores del cine e instituciones cultural-educativas con los Soviets con una petición a que colaboren en el trabajo en la esfera del control sobre las empresas cinematográficas, la organización de una creación autónoma y la propaganda de las ideas de la cinematografía científica.

Вен. В.: «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области», 1918, № 50, 20 марта, с. 4. Вишневский 1945б, с. 4. Фионов, с. 6.

En este llamamiento aparece mencionada impresa por primera vez la creación del Comité de Cine en el Soviet de Moscú y, concretamente, se dice: «Por la presente se notifica a todas las uniones profesionales de trabajadores del cine y a todas las organizaciones cultural-educativas trabajando bajo los Soviets de Diputados O., S. y C. la creación bajo el Soviet Central de Dip. O. S. y C. en la ciudad de Moscú de un departamento cinematográfico, entre cuyas tareas se encuentran: la unificación de todo el trabajo en el área del control sobre las empresas cinematográficas, la organización de una creación autónoma y la propaganda de las ideas científicas del cinematógrafo. Bajo el departamento se organizan almacenes de cinta positiva y negativa, aparatos, diapositivas y el departamento de alquiler; se espera organizar la grabación y publicación de películas necesarias para el proletariado y se organizan los departamentos de conferencias e instrucción.»

Листов 1995, с. 57: «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области», 1918, 20 марта.

Cambio de nombre de la Sociedad Unificada de Publicación de Películas (OKO) [Obiedinennoe Kinoizdatelskoe obshchestvo, Объединенное кинематографическое общество] a Sociedad Unificada Cinematográfica [Obiedinennoe Kinematograficheskoe Obshchestvo, Объединенное кинематографическое общество] por el ingreso en su seno de la Sociedad de Unión de Propietarios de Salas de Cine.

Вен. В.: «Сине-фоно», 1918, № 3-4, с. 20.

Segunda mitad de marzo

Ocho importantes estudios de Moscú crean un sindicato para el aislamiento de las oficinas privadas de alquiler para defender el número de películas existente en el repertorio de las salas de cine y reducir la competencia mutua. En una de las fábricas cinematográficas se abrió un estudio para 150 alumnos «para la preparación de actores de cine» y su participación gratuita en el rodaje de nuevas producciones.

Р. Я.: «Раннее утро», 1918, 22 марта.

21 de marzo

Publicación de un decreto del Presidium del Soviet de Moscú sobre la concesión al Departamento Cinematográfico del derecho al establecimiento y la aplicación del control sobre las empresas cinematográficas de Moscú.

Вен. В.: «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области», 1918, № 51, 21 марта, с. 1; «Кино-газета», 1918, № 11, с. 5; «Сине-фоно», 1918, № 3-4, с. 21-22; «Советское кино», 1934, № 11-12, с. 120. Фионов, с. 6.

22 de marzo

En el periódico moscovita Vecherniaia zhinzh [Вечерняя жизнь, Vida de la tarde] se publica una entrevista con V. Gardin quien reconoce la derrota de los kinopiatiorki y trata de presentar al mal tiempo buena cara: «La cuestión de la nacionalización de las empresas cinematográficas no solo no está garantizada sino que ni siquiera está en la lista. Los propietarios se asustaron en vano y provocaron esta tormenta».

«En términos puramente declarativos Gardin exhortó a la unidad, a luchar por sus intereses profesionales». En su entrevista también se habló de «el motivo de la defensa de los trabajadores del cine de las vicisitudes relacionadas con el trabajo en una firma pobre».

Листов 1995, с.49.

23 de marzo

Se celebra una asamblea general de los representantes de la Unión de Trabajadores del Cine y el SRKhK sobre la cuestión de uniones conjuntas y el desarrollo de un único reglamento de la Unión, pero no se llega a ningún resultado.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 11, с. 5; № 21, с. 12; «Сине-фоно», 1918, № 34, с. 21. Вишневский 1958, с. 55.

24 de marzo

Estreno de la película de A. N. Uralski Tentación [Искушение] (Khanzhonkov i Ko.)

Вен. В. СХФ, т. 3, с. 268 (15 марта).

25 de marzo

La productora I.N. Ermolev estrena la película de Ia. A. Protazanov Bogatir del alma [Богатырь духа].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 13, с. 5. СХФ, т. 3, с. 252.

Estreno de la película de F. F. Komissarzhevski La viuda [Вдова](A. Khanzhonkov i Ko.).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 12, с. 3. СХФ, т. 3, с. 254.

26 de marzo

Comienza la nacionalización del Comité Skobelevski: se transfiere a la gestión del Narkomprós los estudios, laboratorios, etc. en Petrogrado y Moscú.

Вен. В.: «Вечернее слово», Пг., 1918, № 5, 27 ап¬реля, с. 3; «Вечерние ведомости», Пг., 1918, № 16, 27 марта, с. 3; «Новый вечерний час», Пг., 1918, № 59, 3 апреля, с. 4.

27 de marzo

Estreno de la película de A. A. Volkov Y el fuego descenció de los cielos [И огонь сошёл с небес](productora I.N. Ermolev).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 9, с. 3-4. СХФ, т. 3, с. 266—267 (10 марта).

30 de marzo

El MGCPS aprueba los salarios propuestos por la Unión de Trabajadores del Cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 77-80. Вишневский 1958, с. 55.

31 de marzo

Se celebra una asamblea general de representantes de la Unión de Trabajadores del Cine y el SRKhK sobre la creación de un reglamento para una Unión conjunta para las elección de una dirección y comisión de auditoría. Termina sin éxito. El SRKhK, bajo la influencia del OKO, se negó a formar parte de la Unión propuesta por la comisión de delegados de la asamblea.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 11, с. 5; № 13, с. 6; «Сине-фоно», 1918, № 3-4, с. 21; «Проектор», 1918, № 1-2, с. 11; «Кино», 1931, № 12-13, 27 апреля, с. 4.

Marzo (sin fecha)

Creación del consejo para asuntos artísticos y empresas artísticas bajo el departamento del IZO del Narkomprós en Petrogrado. Más tarde el colegio intentará organizar la producción de películas.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 2, 4 апреля, с. 1.

En el Comité de Cine de Moscú se orgaizan los departamentos de lectura, cinematografía para niños, escolar y extraescolar.

Вен. В.: «Правда», 1918, № 78, 23 апреля, с. 4.

La directiva del Comité Skobelevski dirige una nota a A. V. Lunacharski en protesta por la nacionalización.

Вен. В.: «Новый вечерний час», Пг., 1918, № 56, 3 апреля, с. 4.

Se celebran una serie de sesiones de cine científico en la Casa del Ejército Obrero Campesino en Petrogrado con charlas de D. I. Leshchenko y otros.

Вен. В.: «Красная газета», Пг., 1918, № 54, 30 марта, с. 3.

En el Comité de Cine de Moscú se organizan los departamentos de cinematografía científica, escolar, extraescolar e infantil.

Вен. В.: «Правда», 1918, № 78, 23 апреля, с. 4.

La sección de club del departamento cultural-educativo del Soviet de Moscú comienza la organización de sesiones de cine.

Вен. В.: «Правда», 1918, № 65, 6 апреля, с. 3.

Se publica el artículo-declaración de L. V. Kuleshov “El arte del cine” [Искусство светотворчества, svetotvorchestva literalmente creación con la luz].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 12, с. 1 −2.

Moscú. «En el estudio de Ermolev se movilizan todas las fuerzas artísticas en relación a la próxima realización de una obra de importancia capital como es El padre Sergio, de León Tolstoi. A juzgar por las intenciones del director esta producción se espera que supere incluso a una obra de arte del cine ruso como La dama de picas.

La idea de llevar a la pantalla tal producción de la literatura de ficción como El padre Sergio es por sí misma tan interesante que este ejercicio será un gran evento en la vida de la pantalla, tanto más cuanto la firma Ermolev tiene a su disposición los más grandiosos medios artísticos. Dirige la película Ia. A. Protazanov. El papel del Padre Sergio lo interpreta I. Mozzhukhin. Debido a una inesperada enfermedad de Ia A. Protazanov el trabajo de realización ha pasado mientras tanto a A. A. Volkov, quien dentro de unos días parte a Zvenigorod para el rodaje de exteriores.»

Великий кинемо: «Кино-газета», 1918, № 12.

«Un gran estudio moscovita ha comprado el guión d K.D. Balmont en l que el talentoso poeta narra sus viajes por el océano y tiene previsto utilizar dos operadores para el rodaje en exteriores».

Р. Я.: «Вечерние ведомости», Пг., 1918, 4 апреля.

La sección cinematográfica del departamento cultural-educativo del Soviet de Moscú de diputados obreros y soldados propuso encargarse ella de la función de censura: «En opinión de los miembros de la sección las empresas de cinematográficas y de venta de películas ofrecen en su mayoría un alimento completamente inservible para la democracia. Especialmente dañino porque perjudican la psique de las nuevas generaciones tanto la misma atmósfera de las películas contemporáneas como las películas que se exhiben. Debido a eso la sección se dirigió a los representantes de las autoridades con la propuesta de publicar un decreto sobre la obligatoriedad de una revisión previa y registro de todas las películas».

Р. Я.: «Раннее утро», 1918, 20 марта.

Abril

Principios de abril

En el café moscovita La décima musa se abre el cabaret “Los reyes de la pantalla entre el público” Presentador: Viacheslav Viskovski. con la participación de Vera Kholodnaia, Vladimir Maksimov, Osip Runich, Iván Khudoleev y otros.

Р. Я.: «Вечерняя жизнь», 1918, 29 марта.

2 de abril

La comisión de conciliación entre propietarios de salas de cine y proyeccionistas ha elaborado las normas y reglas de trabajo de los proyeccionistas.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 47, л. 1-2.

Se estrena en Moscú la película de V. K. Viskovski Los casó Satán [Венчал их сатана](productora Era).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 12, с. 13. СХФ, т. 3, с. 255.

3 de abril

Resolución de la asamblea extraordinaria de la junta directiva del SRKhK sobre la necesidad de enviar a A. V. Lunacharski una delegación en protesta por la nacionalización.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабиса, д. 47, л. 221.

T/d Rus estrena la película de N. P. Malikov Palomas blancas [Белые голуби](de la serie “reveladora” “Los que buscan a Dios”).

СХФ, т. 3, с 251—252.

5 de abril

Se celebra una reelección de la delegación del SRKhK para dirigirse a A. V. Lunacharski, «en vista del absentismo de los delegados elegidos».

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 223; «Кино-газета», 1918, № 13, с. 6; «Кино», 1931, № 12-13, 27 апреля, с. 4.

9 de abril

Estreno del drama psicológico de N. V. Turkin Ania Kraeva [Аня Краева](productora Neptun).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 16, с. 3-4. СХФ, т. 3, с. 249.

I.N. Ermolev estrena la película de A. A. Volkov El profesor [Профессор].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 16, с. 4. СХФ, т. 3, с. 289.

La empresa A. Savva estrena la película de I. Soyfer Tumultuoso mar de pasión [Мятежное море страстей] .

СХФ, т. 3, с. 279—280.

10 de abril

Se celebra la primera sesión organizativa del Comité de Cine de Moscú para la desarrollo de su propia producción y la utilización de los antiguos miembros del Comité Skobelevski. Se organizaron departamentos, subdepartamentos y secciones: literario-artístico (director A. N. Tolstoy; participando en su consejo V. Ia. Briulov, A. Bely, Iu. I. Aykhenvald y otros), producción (director V. R. Gardin y D. Marianov), y también científico, escolar, extraescolar, de conferencias, de cine infantil y crónicas.

Вен. В.: МОАУ, ф. Госкино, д. 4, л. 22. Вишневский 1945б, с. 4. Вишневский 1958, с. 55. Фионов, с. 6.

12 de abril

Moscú. «En el mundo de la creación han causado revuelo los rumores sobre una próxima nacionalización de los teatros, sociedades cinematográficas y estudios. En relación con el fantasma de la nacionalización fue elegida una delegación ante A. V. Lunacharski de la Unión de Trabajadores de la Cinematografía Artística (SRKhK) en la que participaron artistas, escritores, directores, operadores y directores artísticos. A todos los anteriormente citados trabajadores profesionales del arte les conmueve en este momento que llevar a la práctica la idea de la nacionalización en el campo del arte es inoportuna y los mismos y de la forma más concluyente se expresan contra ella, pensando que en las condiciones del momento actual la nacionalización no puede dar nada excepto la ruina de los negocios establecidos y la pobreza de las masas trabajadoras». Una presentación del punto de vista de Lunacharski fue publicada al día siguiente en la revista Vecherniaia Zhizhn.

Р. Я.: «Вечерняя жизнь», 1918, 11 апреля; «Новый терний час», Пг., 1918, 29 апреля.

13 de abril

En el periódico moscovita Vecherniaia zhizhn se publica una conversación de sus redactores con el narkom de educación A. V. Lunacharski -una especie de “respuesta” a la actividad de los kinopiatiorki. Lunacharski esbozó una perspectiva liberal bastante amplia del crecimiento de las industrias cinematográficas: en concreto, la separación de esta última en dos sectores -estatal y privado- y la competencia entre ellos. También intentó tranquilizar a la opinión pública del cine:

«El poder soviético no ha contemplado la nacionalización de toda la industria cinematográfica en Rusia, considerando esto completamente contraproducente. Se ha nacionalizado solo el Comité Skobelevski en el que se piensa producir a gran escala películas cinematográficas estatales». Además, añadió: «Hoy las películas americanas acaparan todo el mercado disponible ruso. Hemos adquirido por medio millón de rublos 55 mil metros de película negativa y 300 mil metros de positiva».

Листов 1995, с. 50-52.

La asamblea de delegados del OKO empieza a estudiar las exigencias de la sección de oficinas de la Unión de Trabajadores del Cine. Se crea una comisión de conciliación.

Вен. В.: МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 75; ф. Рабис, д. 9, л. 97.

AO Biofilm estrena la película de V.K. Turzhanski Crucificada en la cruz del amor [Распятая на кресте любви].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 14, с. 5. СХФ, т. 3,0.291 (4.12.1917).

La firma A. Savva estrena el drama de I.A. Soyfer El amor profanado… estrangulado… roto… [Любовь поругана… задушена… разбита…](continuación de la película Tumultuoso mar de pasión).

СХФ, т. 3, с. 275—276.

14 de abril

T/d Vengerov i Ko estrena la comedia de I.A. Soyfer El libro de quejas [Жалобная книга](basada en el cuento homónimo de A. Chejov).

СХФ, т. 3, с. 262.

16 de abril

Estreno de la película de V. K. Viskovski Espadas cruzadas [Скрещённые мечи] (Estudio Era) .

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 17, с. 34. СХФ, т. 3, с. 294.

AO Khanzhonkov i ko. estrena la película de A. N. Uralski Sueño y vida [Мечта и жизнь].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 17, с. 3. СХФ, т. 3, с. 278.

17 de abril

Reunión de la asamblea de delegados de la sección fabril de la Unión de Trabajadores del Cine sobre el conflicto en los estudios Rus y Biofilm en relación a la negativa de los empresarios a pagar los salarios aprobados por el comisario de trabajo.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 130. Вишневский 1958, с. 56.

22 de abril

El Sovnarkom de la RSFSR publica el decreto de Nacionalización del comercio exterior, que «era más bien una declaración de principios que una acción real. Pero como declaración fue una aviso para los círculos cinematográficos: los empresarios entendieron que si el poder soviético mantenía el control total de las transacciones exteriores el estado de por sí puede cambiar radicalmente todo el negocio del cine».

Листов 1995, с. 56.

23 de abril

AO Khanzhonkov i Ko. estrena la película de B.V. Chaikovski Miss Mary [Мисс Мэри] (director artístico L. V. Kuleshov).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 18, с. 12. СХФ, т. 3, с. 278—279.

Estreno de la película de N.P. Malikov La infeliz [Несчастная](productora V. Vengerov y V. Gardin).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 17, с. 6. СХФ, т. 3, с. 282.

25 de abril

La comisión de conciliación de los representantes de la Unión de Trabajadores del Cine y el OKO al examinar las exigencias de mejora de salarios presentadas por la sección de oficinas firma un acuerdo de subida de salarios de algunos empleados en 150 rublos desde el 1 de marzo de 1918.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 47, л. 38. Вишневский 1958, с. 56.

Decreto de la asamblea general del Comité de Cine de Moscú sobre la organización del departamento científico y del departamento de crónicas (jefe M. E. Koltsov), el monopolio de la grabación de acontecimientos importantes, la organización del alquiler de películas, etc. Los primeros trabajos del departamento de crónicas fueron la grabación de refugiados en Orsha, el bazar Berbni en Moscú, el desarme de los anarquistas y otros.

Вен. В.: МОАУ, ф. Госкино, д. 4, л. 20-21; АОР, 3209, № 1, л. 60-61.

Petrogrado. «El departamento cultural-educativo del Soviet de Diputados de Obreros y Soldados del distrito de Narva informa de que los lunes de 5 a 7 en la sala de cine Grand se celebrarán sesiones de ‘cine científico’ con charlas explicativas populares y con el departamento musical por el artista libre Wolf Izrael».

«Красная газета», Пг., 1918, 25 апреля.

26 de abril

Se publica el artículo-declaración de N. V. Turkin “Cinematografía” [Светотворчество, Svetotvorchestvo, literalmente creación con luz].

Вен. В.: «Мир экрана», 1918, № 1, с. 2-3.

Estreno de la película de E. O. Slavinski La sinfonía de la aflicción [Симфония горя] (A.O. Neptun).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 19, с. 6. СХФ, т. 3, с. 293.

AO Biofilm estrena el drama de V. K. Turzhanski El círculo encantado [Заколдованный круг](guión póstumo de Anna Mar).

СХФ, т. 3, с. 265.

29 de abril

Decreto del presidium del Soviet de Moscú sobre la prohibición de rodar películas sin el permiso del Comité de Cine.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 86,30 апреля, с. 3. Вишневский 1958, с. 56.

Comienza la división en el SRKhK: se celebra la reelección de la dirección. Es elegido presidente K. I. Zinoviev. Se adopta un nuevo estatuto de la Unión “en una plataforma soviética”, por lo que numerosos directores abandonan el SRKhK.

Вен. В.: «Мир экрана», 1918, № 3, с. 9; «Кино-газета», 1918, № 20, с. 13; № 19, с. 5.

Resolución de la asamblea general del Comité de Cine de Moscú sobre la organización de la grabación de las conmemoraciones del primero de mayo.

Вен. В.: МОАУ, ф. Госкино, д. 4, л. 7.

30 de abril

Por decreto de la Comisión Estatal del Narkomprós en Petrogrado se crea el Comité Cinematográfico Regional [de oblast] (Comité de Cine de la Unión de Comunas del Oblast del Norte): «Entre las tareas del comité cinematográfico se encuentra la gestión de todos los asuntos y la decisión de todas las cuestiones relacionadas con la cinematografía en todas sus ramas. Todas las disposiciones y actividades en el campo de la cinematografía deben emanar solo del comité cinematográfico».

«Известия Петроградского Совета», 1918, № 45, 14 мая; «Северная коммуна», Пг., 1918, № 128, 12 октября. Вишневский 1958, с. 56.

Denuncia de ocho empleados del estudio Khanzhonkov por su despido ilegal «sin cumplir las condiciones generales proletarias».

Вишневский 1958, с. 56.

Abril sin fechas

Organización del equipo Kino-Trud [Кино-труд, Cine-trabajo] en Moscú.

Вен. В.: АОР, 3202, 3209, оп. 2, л. 23, 19-22; «Кино-труд», 1918, № 1.

Por decreto de la Comisión Estatal para la Educación se crea el Comité de Cine de la Región de Petrotrado para la que se nombra como director a D. I. Leshchenko.

Вен. В.: «Правда», 1918, № 94, 16 мая; «Вечер Петрограда», 1918, № 7, 15 мая, с. 1; «Обозрение театров», Пг., 1918, № 3740, 22 мая, с.9. Este comité en la práctica doblaba al de Moscú, pero su «creación… se produce de manera mucho más correcta en términos formales. Primero de todo: aparece inmediatamente como una unidad estructural del Narkomprós (más exactamente de su sección de Petrogrado). Después en el decreto firmado por A. V. Lunacharski y el director del Comité de Cine D. I. Leshchenko se definen las tareas: ” la gestión de todos los asuntos y la decisión de todas las cuestiones relacionadas con la cinematografía en todas sus ramas”».

Листов 1995, с. 58: «Известия Петрорадского Совета», 1918, 14 мая.

Organización del estudio cinematográfico del Proletkult de Petrogrado.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 6, 8 мая, с. 5; «Красная газета», Пг., 1918, № 108, 6 мая, с. 2.

Aparece un número especial de Kino-Gazeta dedicado a V. V. Kholodnaia.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 22; «Сине-фоно», 1918, № 5-6, с. 21-22.

Pre-estreno de la película La señorita y el gamberro [Барышня и хулиган](director y operador E. O. Slavinski; guionista, codirector e intérprete del papel principal V. V. Maiakovski -su primer trabajo en el cine-).

Вен. В.: «Рампа и жизнь», 1918, № 23, 9 мая, с. 6. СХФ, т. 3, с. 250—251 (20 декабря).

Mayo

1 de mayo

El Comité de Cine de Moscú rueda las conmemoraciones del primero de mayo en Moscú. La película Fiesta proletaria en Moscú [Пролетарский праздник в Москве], en la que se graba a Lenin, se exhibe ese mismo día por la noche en seis salas de cine de Moscú. Esta película y la rodada en abril El desarme de los anarquistas de Moscú [Разоружение московских анархистов](operador P. K. Novitski) fueron las primeras películas del Comité de Cine de Moscú.

Вен. В.: «Новости дня», 1918, № 31, 2 мая, с. 3; «Правда», 1918, № 86, 3 мая, с. 3. Вишневский 1945б, с. 4. Фионов, с. 6-7. Листов 1995, с. 58, 84.

3 de mayo

AO. Biofilm estrena la película de I N. Perestiani La nube dorada se había dormido [Ночевала тучка золотая] -drama elegíaco sobre la poesía de M. Iu. Lermontov.

СХФ, т. 3, с. 282.

4 de mayo

Decreto de la Comisión Estatal para la Educación Popular de creación del Comité de Cine de la Región de Petrogrado.

Вен. В.: «Вечер Петрограда», 1918, № 7, 15 мая, с. 1; «Правда», 1918, № 94, 16 мая, с. 2; «Обозрение театров», Пг., 1918, № 3740, 22 мая, с. 9; архив ИАК. Вишневский 1945б, с. 4 (5 мая). Фионов, с. 7 (14 мая).

6 de mayo

Se estrena la película de B. V. Chaykovski El fango del bulevar [Слякоть бульварная](AO Khanzhonkov y Ko) -melodrama según una canción de A. N. Vertinski-.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 21, с. 7-8. СХФ, т. 3, с. 295 (3 мая).

AO. Biofilm estrena la película de I. N. Perestiani La nube dorada se había dormido. АО «Биофильм» выпустило фильм И. Н. Перестиани «Ночевала тучка золотая».

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 21, с. 8. СХФ, т. 3, с. 282.

8 de mayo

Estreno de la película de A. A. Volkov Y él, rebelde, busca la tormenta… [А он, мятежный, ищет бури…](pr-vo T-vo I. N. Ermolev). Primer papel en el cine de S. G. Birman.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 20, с. 12-13. СХФ, т. 3, с. 248.

10 de mayo

Moscú. La sala de cine Palas-teatr estrena la película El rey de los judíos [Царь Иудейский](autor-montador Beliakov), adaptación de la obra de teatro homónima de K. Romanov. La cinta se había montado con fragmentos de varias películas extranjeras, la grabación de varias obras de caballete y actuaciones realizadas en estudio. Al día siguiente de su estreno el Comité de Cine prohibió la proyección de la película.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 21, с. 7. СХФ, т. 3, с. 303.

11 de mayo

AO Biofilm estrena la película de V. K. Turzhanski La ignominia de la casa Orlov [Позор дома Орловых].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 24, с. 13. СХФ, т. 3, с. 285—286.

11-14 de mayo

En Járkov se celebra un congreso de representantes de las empresas de alquiler de películas de la región sur. El congreso, en concreto, declara: “Con el fin de unir a las empresas de alquiler sobre la base de la creación de de condiciones normales de crecimiento de la cinematografía cultural y artística y también de defensa de los intereses profesionales se organiza la Unión de Empresas de Alquiler de Películas del Sur de Rusia”. Como miembros del presidium fueron elegidos Ia. N. Mazo, P. I. Mogilianski, B. M. Marshalkovich, I A. Spektor y como aspirantes a N. K. Komiakov, M. L. Zelvianski, A. V. Rozental y A. Polonski. La dirección de la Unión decidió instalarse en Járkov y también elegir como dirección a Mazo (presidente) y Komiakov (tesorero).

Вен. В.

14 de mayo

En Pravda y otros periódicos se publican informaciones sobre la decisión de la dirección del RSFSR de poner 10 millones de rublos a disposición del Comité de Cine para la nacionalización de la cinematografía.

Вен. В.: «Правда», 1918, № 92, 14 мая, с. 3; «Известия», 1918, № 93, 12 мая, с. 5.

Se celebra una fiesta por el décimo aniversario del trabajo como director de cine de P. I. Chardynin, para cuya conmemoración se estrena la película conmemorativa Calla, tristeza… calla [Молчи, грусть… молчи](El cuento del amor querido) con la participación de todos los “reyes” de la pantalla.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 24, с. 12-13 № 33, с. 7; «Новости сезона», 1918, № 3487, 6 мая, с. 4. Вишневский 1958, с. 56. СХФ, т. 3, с. 279.

T-vo I. N. Ermolev estrena la película de Ia. A. Protazanov El padre Sergio [Отец Сергий] -adaptación del relato homónimo de L. N. Tolstoy.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 21, с. 9. Вишневский 1945б, с. 4. СХФ, т. 3, с. 254.

Odessa. T-vo Mizrakh estrena la película de A. A. Arkatov Broma sangrienta [Кровавая шутка] -adaptación del relato homónimo de Sholom Aleykhem.

СХФ, т. 3, с. 272.

15 de mayo

Se aprueba el decreto del Presidium del Soviet de Moscú para la formación de la sección de apoyo a la educación en el subdepartamento escolar del departamento de educación popular con una subsección cinematográfica. El decreto supone la liquidación del departamento artístico-educativo creado el 18 de abril de 1917.

Вен. В.: МОАУ, ф. 94, оп. 2, д. 818, л. 29, 218; «Известия», 1918, № 102, 23 мая, с. 5. Вишневский 1958, с. 56.

Se publica el decreto del Comité de Cine de Petrogrado de registro de todas las empresas cinematográficas.

Вен. В.: «Вечер Петрограда», 1918, № 7, 15 мая, с. 2. Вишневский 1958, с. 56.

17 de mayo

La asamblea de delegados de la sección fabril de la Unión de Trabajadores del Cine se manifiesta por la exclusión en las empresas cinematográficas de quienes no sean miembros de la Unión de Trabajadores del Cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 131.

18 de mayo

En el Palacio de Invierno comienzan las sesiones de cine públicas organizadas por el Comité de Cine de Petrogrado.

Вен. В.: «Красная газета», Пг., 1918, № 92, 18 мая, с. 3; № 95, 22 мая, с. 3; № 99, 26 мая, с 3, № 101, 29 мая, с. 3; № 104, 1 июня, с. 3; № 111, 9 июня, с. 3; «Обозрение театров», Пг., 1918, № 3740, 22 мая, с. 9; № 3747, 29 мая, с. 7; № 3755, 6 июня, с. 9; «Внешкольное образование», Пг., 1919, № 4-5, с. 66-68.

19 de mayo

Se celebra la primera sesión de cine educativa multitudinaria organizada por el Comité de Cine en el Palacio de Invierno.

Вен. В.: «Красная газета», Пг., 1918, № 92, 18 мая, с. 3; «Обозрение театров», Пг., 1918, № 3740, 22 мая, с. 9; № 3742, 24 мая, с. 4-5; № 3747, 29 мая; № 3755, 6 июня, с. 9.

20 de mayo

Petrogrado. Liquidación del Comité Skobelevski y transferencia de su patrimonio al Comité de Cine de Petrogrado.

Вен. В.: ЛОАОР, отдел культуры и быта, д. 50/1, ф. 746, л. 1. ЦГАЛИ СПб., ф. 3296, оп. 1, д. 1, л. 1-1 об.

21 de mayo

Ivanovo-Voznesensk. Estreno de la película de I. N. Perestiani Aventuras de Stetsiura [Приключения Стецюры] (pr-vo AO Biofilm) – drama sobre el famoso luchador ucraniano Stetsiura, “rey de hierro y cadenas”.

СХФ, т. 3, с. 288.

24 de mayo

Asume sus funciones el departamento de recensiones (censura cinematográfica) del Comité de Cine de Moscú. En el departamento trabajaban 3 personas, y otras 22 realizaban tareas ocasionales.

Veáse septiembre y diciembre. Листов 1995, с. 64, 65.

28 de mayo

Se publica el decreto de la Gran Comisión Estatal (colegio) del Narkomprós sobre la organización de una serie de departamentos artísticos del Narkomprós, entre ellos el cinematográfico Comité de Cine del Narkomprós, sobre sus tareas y las interrelaciones de los departamentos artísticos. Como presidente del comité es nombrado N. F. Preobrazhenski.

Вен. В.: АОР-2, ф. Наркомпрос, № 69, 1918, л. 53-56. Вишневский 1945б, с. 4 (26 мая). Вишневский 1958, с. 56. Фионов, с. 7.

Se celebra una conferencia de cineastas-empresarios organizada por el Comité de Cine del Narkomprós -sobre la nacionalización de las oficinas de alquiler de películas, el registro de las empresas cinematográficas privadas, su protección, etc.

Вен. В.: «Новости дня», 1918, № 50, 28 мая, с. 4; «Кино-газета», 1918, № 23, с. 3; № 35, с. 1; «Си-не-фоно», 1918, № 5-6, с. 14-16.

T-vo I. N. Ermolev estrena el primer trabajo como director de A. V. Ivanovski -el drama No renuncio-[Не уступлю].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 23, с. 11; № 27, с. 22; «Советский экран», 1928, № 47, с. 6; «Советское кино», 1934, № 11 −12, с. 126 (29 мая). СХФ,т. 3, с. 281.

30 de mayo

En el Comité de Cine de Moscú del Narkomprós empieza a trabajar D. Vertov (al principio como oficinista).

А. Д.

31 de mayo

T/D D. I. Kharitonov estrena la película de V. K. Viskovski El último tango [Последнее танго]”.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 24, с. 14. СХФ, т. 3, с. 286.

Mayo sin fecha

Anulación del decreto del Soviet de Moscú de 29 de abril sobre la prohibición de rodajes cinematográficos privados.

Вен. В.: «Новости дня», 1918, № 43, 20 мая, с. 4.

El comité de cine de Petrogrado comienza las negociaciones para la adquisición de la película americana Intolerancia.

Вен. В.: «Новая петроградская газета», 1918, № 10, 13 июня, с. 4. La película «fue traída ya en 1916 por el representante de la empresa de exportación de películas Transatlantic G. Cibrario de Goden. Ninguna empresa rusa quiso adquirirla pensando que la película no sería aceptada por los espectadores. Tras la Revolución de Octubre por decisión especial del Sovnarkom de la RSFSR fue adquirida por dos hombres de negocios del cine: G. Shassen y P. Zamoyski, a quienes tras la salida de Cibrario pasaron los bienes de su representación».

Гинзбург, с. 213.

Una parte importante de los miembros de la SRKhK con K. I. Zinovev se pasan a la Unión de los Trabajadores del Cine. Empieza la organización de la sección artística.

Вен. В.: «Проектор», 1918, № 1 −2, с. 11; 5 лет Всерабиса. М., 1924,0. 19.

Se celebra la inauguración del estudio de Petrogrado de Proletkult.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 6, 8 мая, с. 5; «Красная газета», Пг., 1918, № 108, 6 мая, с. 2

Se termina la película de N. V. Turkin y V. V. Maiakovski No nacido para el dinero [Не для денег родившийся] -adaptación de la novela de J. London Martin Eden-.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 32, с. 9.

En la sala de cine moscovita Modern con la presencia del narkom de educación A. V. Lunacharski se celebra el estreno de la película No nacido para el dinero con la participación de Vladimir Maiakovski, David Burliuk y Vasili Kamenski.

Р. Я.: Поляновский М. Поэт на экране: Маяковский — киноактер. М., 1958, с. 48. СХФ,т. З,с. 281.

Comienza la realización de la ‘leyenda cinematográfica’ Prisionera de la película [Закованная фильмой] con guión de V. V. Maiakovski (pr-vo Neptun, director N. V. Turkin). En la película actúan V. V. Maiakovski y L. Iu. Brik.

Вен. В. СХФ, т. 3, с. 265.

A. N. Tolstoy escribe el guión Prenda de amor [Ток любви] (su primer trabajo para el cine). Más tarde V. R. Gardin realizó una película sobre este guión, en la que tuvo su primer papel L. M. Leonidov.

Вен. В.: «Сине-фоно», 1918, № 5-6, с. 23-24. СХФ, т. 3, с. 299.

La rentabilidad de las salas de cine moscovitas: con una cantidad total no mayor de 80 con una cantidad total de 22-23 mil asientos para espectadores los ingresos declarados fueron solo de quince. Los ingresos mensuales de las empresas fueron aproximadamente un millón cien mil rublos, aunque la mitad de esta suma procedía de los diez teatros más importantes en el centro de la ciudad (tres cuartas partes de esta suma lo proporcionaba un teatro: El Artístico o Are).

Р. Я.: «Четвертый час», 1918, 26 мая.

P. G. Timan termina las negociaciones con una compañía extranjera no especificada «para la creación de un nuevo negocio sobre una base completamente diferente de la practicada por nosotros hasta ahora».

Р. Я.: «Сине-фоно», 1918, № 5-6.

Primavera

Un periódico inglés no identificado informa: «La pasada semana se proyectaron unas películas que presentaron al público británico al señor Mozzhukhin, actor ruso, del que se ha hablado mucho. La más destacada de las dos películas fue El padre Sergio basada en la novela de Tolstoy, aunque la realización por una serie de razones no consiguiera en ese sentido lo que se esperaba. Se puede suponer que la película fue rodada en un momento determinado con mala calidad de fotografía y por eso no consiguió tanta atención de los espectadores como otras películas espectaculares. En general la cosa sorprende por la molestia y la inutilidad que el señor Mozzhukhin se tomó en la difícil tarea de representar a su personaje desde la juventud hasta la vejez. Lo preferimos en su imagen de viejo derrotado y desilusionado…»

«Великий кинемо»: New York Publik Library. Robinson Locke Collection, ser 2. V. 76.

L. V. Kuleshov termina la realización de su primera película El proyecto del ingeniero Prite [Проект инженера Прайта] (AO A. Khanzhonkov y Ko.).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 27, с. 22; «Советский экран», 1928, № 47, с. 6; «Советское кино», 1934, № 11-12, с. 126. СХФ, т. 3, с. 288.

Moscú. «El otro día en las vías del ferrocarril de Aleksandrov los transeúntes ocasionales observaban una curiosa escena: se movía frenéticamente una locomotora, saltaban del tren unos extranjeros desconocidos, lloraba una señorita encantadora a la espera de la muerte por el tren que se acercaba a ella, etc. Y todo esto lo observaban imperturbables el operador y el director de la empresa cinematográfica, rodando un cierto drama norteamericano El proyecto del ingeniero Prite».

Р. Я.: «Кино-газета», 1918, № 27.

Junio

1 de junio

Salida del primer número de la revista de cine soviética Kino-Nedelia [Кино-Неделя, Cine-Semana] dirigida pr M. E. Koltsov.

Вен. В.: «Новости дня», 1918, № 50, 28 июня, с. 4. Вишневский 1945б, с. 4. Фионов, с. 7.

Organización de la sección de suministro de material científico-educativo y artístico de producción extranjera en Narkomvneshtorg [народный комиссар внешней торговли, Comisariado Popular de Comercio Exterior] y entrada en la sección de representantes de la producción cinematográfica: delegados de la Unión de Trabajadores del Cine y del OKO (el empresario M. G. Khapsaev).

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, 1918, № 11, л. 127; «Проектор», 1918, № 1-2, с. 9. Вишневский 1958, с. 57.

2 de junio

Confirmación al Comité de Cine de Moscú del decreto del Presidium del Soviet de Moscú de 29 de abril sobre la prohibición de los rodajes privados.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 111, 2 июня, с. 7.

5 de junio

La reunión de delegados del OKO confirma la constitución de OKO de Toda Rusia.

Вен. В.: «Проектор», 1918, № 1-2, с. 11.

8 de junio

Resolución de la segunda conferencia de organizaciones literario-educativas de toda la ciudad de Petrogrado sobre la necesidad de un amplio crecimiento de la actividad cinematográfica de Proletkult.

Вен. В.: «Красная газета», Пг., 1918, № 111, 9 июля, с. 1; «Северная коммуна», Пг., 1918, № 6, 8 июля, с. 5; № 7, 9 июля, с. 7; «Кино-газета», 1918, № 27, с. 12.

Elecciones a la dirección de la sección artística de la Unión de Trabajadores del Cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 9, л. 109, 114.

9 de junio

Resolución de la asamblea general de la sección fabril de la Unión de Trabajadores del Cine sobre la necesidad de crear un centro de comités de control de fábrica [favzavkom] en la Unión de Trabajadores del Cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 133.

En la asamblea general de obreros y empleados de AO Neptun se resuelve delegar la aplicación del control obrero al nuevo fabzavkom elegido. El director-administrador P. S. Antik se niega a gestionar los asuntos de la sociedad bajo tales condiciones. Para resolver el conflicto fueron elegidos representantes de la Unión y del Comité de Cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 9, л. 102; д. 1, л. 150.

B. M. Sushkevich comienza la realización de la película Pan [Хлеб] en el estudio del Comité de Cine de Moscú.

Вен. В.: АОР, 2302, 3208, арх. № 2, оп. 1, л. 14.

En el Teatro Artístico de Rostov-del-Don se celebra la ‘única proyección’ ” de una «película hablada: la cine-declamación de Crimea». «Los horrores de la guerra civil. El grito agónico de un oficial ruso en el campo de la muerte.»

Р. Я.: «Приазовский край», Ростов-на-Дону, 1918, 21 июня.

11 de junio

Estreno de la película de Ch. G. Sabinski El cadáver viviente [Живой труп] (pr-vo T/d Kharitonov) -adaptación del drama homónimo de L. Tolstoy-.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 26, с. 11. СХФ, т. 3, с. 263.

12 de junio

El Comité de Cine de Moscú cierra un acuerdo con el colectivo del Teatro de Cámara de Moscú para la realización de la película El velo de Pierrette [Покрывало Пьеретты]. A. Ia. Tairov comenzó el rodaje de la película, que no se terminó.

Вен. В.: АОР, 2302, 3209, арх. № 2, оп. 1, л. 19-20. «La opinión de los especialistas sobre esta realización se divide. Sin embargo personas competentes que han visto la película subrayan que la cinta es interesante aunque la ejecución del trabajo técnico deja mucho que desear». Р. Я.: «Театральный курьер», 1918, 9 октября.

En la asamblea general de los miembros de la Unión de Trabajadores del Cine (911 miembros) son elegidos como representantes al Consejo Central de Sindicatos Loginov y Kulik.

Вен. В.: МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 110.

14 de junio

Petrogrado. Se publica un llamamiento de Proletkult:

«A los escritores y poetas obreros.

Próximamente en el Palacio de cultura proletaria se abrirá un estudio cinematográfico de Proletkult. Hacen falta nuevos guiones, obras teatrales y realizaciones artísticas aptos para el cine, capaces de inculcar la conciencia de clase en las masas obreras, encender en ellas la aspiración a la solidaridad mundial, la fe en el triunfo próximo del socialismo. Las obras se deben enviar a la dirección: Ekaterininskaia 2, Proletkult, Departamento Cinematográfico. Las obras aptas para su realización serán pagadas».

«Петроградская правда», 1918, 14 июня.

El Comité de Cine de Moscú cierra un acuerdo con A. N. Tolstoy para la realización del guión La zarevna-rana [Царевна-лягушка].

Вен. В.: АОР, 2302, 3208, арх. № 2, оп. 1, л. 24.

15 de junio

El Comité de Cine de Moscú firma un contrato con V. M. Garshin. Fue la primera realización del Comité de Cine en el nacionalizado Comité Skobelevski.

Вен. В.: АОР, 3202, 3209, арх. № 2, оп. 1, л. 27.

Se publican las condiciones laborales aprobadas por la asamblea general de la unión de obreros y empleados de las empresas cinematográficas de Moscú y y se presentan a los empresarios, así como “La posición de la junta de comisionados de la Unión”.

Вен. В.: «Вестник Центрального совета профсоюзов театров и зрелищ», Пг., 1918, № 3, с. 11-13.

Análisis del conflicto en AO Neptun entre el director-administrador P. S. Antik y el comité local con la participación del representante de la Unión Ia. L. Dvoretski y el representante del Comité de Cine N. F. Preobrazhenski.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 9, л. 103; «Немое искусство», 1918, № 1, с. 15-17.

18 de junio

En el estudio de la T-vo Rus el director A. A. Sanin comienza la realización de la grandiosa película La virgen de la montaña (La lucha de Satán contra Dios) [Девы горы (Борьба сатаны с богом)] con guión de E. N. Chirikov.

Вен. В.: архив ИАК, отдел рукописей. СХФ, т. 3, с. 259.

Estreno de la película de Ia. A. Protazanov El hombre junto al enrejado [Человек у решётки](T-vo I. N. Ermolev).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 28, с. 9. СХФ, т. 3, с. 303.

19 de junio

La T-vo I. N. Ermolev estrena la película de Ch. G. Sabinsky Su crimen [Его преступление].

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 33, с. 9. СХФ, т. 3, с. 261 (10 июля).

Estreno en las salas moscovitas Forum y Ars del tercer número de Kino-nedelia.

Р. Я. «Четвёртый час», 1918, 19 июня.

20 de junio

La Unión de Trabajadores del Cine informa al MGSPS de la organización en su seno de una nueva sección: la artística, uniendo a literatos (guionistas), directores artísticos, directores, operadores y fotógrafos.

Вен. В.: МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 99; ф. Рабис, д. 9, л. 109, 114; «Проектор», 1918, № 1-2, с. 11.

21 de junio

AO Biofilm estrena la película de V. K. Turzhanski Cuando florece el jazmín [Когда цветёт сирень].

Вен. В.: «Проектор», 1918, № 1-2, с. 4. СХФ, т. 3, с. 270 (29 января).

23 de junio

Estreno de la película de B. V. Chaykovski El poeta y el alma caída [Поэт и падшая душа] (pr-vo AO A. Khanzhonkov y Ko).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 29, с. 10. СХФ, т. 3, с. 287.

24 de junio

El Comité de Cine de Moscú firma el contrato concesionario con el empresario J. Cibrario de Goden para la compra y entrega desde América a la RSFSR de una variedad de aparatos cinematográficos y materias primas por un valor de 17 millones de rublos oro (el avalista de Cibrario era el servicio diplomático de los EEUU). El acuerdo no se cumplió. Cibrario salió del país y se apropió del anticipo recibido (220.000 rublos).

Вен. В.: АОР-2, 2306, 1122, 130, л. 23-27; АОР, 2306, 1622, д. 8; МОАУ, ф. Госкино, д. 3, л. 48; д. 9, л. 9; д. 10, л. 55. Вишневский 1958, с. 57. El “Caso Cibrario” fue para el Comité de Cine de Moscú “una auténtica ruina financiera y moral» «Sobre la magnitud del escándalo se puede juzgar, por ejemplo, por el hecho de que Lenin seguía el curso del proceso judicial abierto contra Cibrario». «Muchos años después, cuando los cineastas se dirigían al gobierno para solicitar dinero les recordaban a los millones robados por el estafador y se les negaban los créditos». «La estafa fue tan grande que la británica BBC, incluso realizó la película ¡Gracias, camaradas! — una mezcla de realidad y ficción en torno a este caso». Листов 1995, с. 66-67: Корецкий В. М. Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права. М., 1948, с. 64; Лунц Л.а. Международное частное право. М., 1949, с. 116; Лунц Л. А. Суд в Соединенных Штатах Америки на службе монополистического капитала. М., 1948, с. 32; Кинороссика: Русская и советская тема на зарубежном экране. М.: НИИК, 1993, с. 16; Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 53, с. 372; т. 54, с. 162—163.

26 de junio

V. I. Lenin envía una solicitud-telefonograma al Comité de Cine de Moscú sobre la cantidad de películas estrenadas desde el inicio de la revolución.

Вен. В.: АОР, ф. 3209, № 1, о. 1, л. 60, 61, 63; «Кино», 1933, № 4, 21 июня, с. 1. Вишневский 1945б, с. 4. Вишневский 1958, с. 57.

En el SRKhK se produce una división. Una serie de directores importantes encabezados por Viskovski se sale del SRKhK. Una parte importante de los miembros del SRKhK con K. I. Zinovev se pasa a la Unión de Trabajadores del Cine. Se organiza una nueva sección de la Unión de Trabajadores del Cine: la artística.

Вишневский 1958, с. 57.

Establecimiento de una estricta censura previa de las películas cinematográficas en Moscú.

Р. Я.: «Кинообозрение», Берлин, 1923, № 4.

Estreno en las salas de cine moscovitas Forum y Modern del cuarto número de Kino-Nedelia.

Р. Я.: «Четвертый час», 1918, 26 июня.

27 de junio

En el Comité de Cine de Moscú comienza la realización de la película para niños La señal [Сигнал] de V. M. Garshin. El director de la película fue A. A. Arkatov y los operadores E. K. Tissé (su primer trabajo en el cine de ficción) y I. Ia. Dored.

Вен. В.: АОР, 2302, 3208, арх. № 2, оп. 1, л. 37. Вишневский 1945б, с. 4

28 de junio

Resolución de la asamblea general del Comité de Cine de Moscú sobre la reorganización del departamento de producción (literario-artístico). A propuesta del relator (V. R. Gardin) la producción cinematográfica constará de los siguientes departamentos: literario, departamento de reproducción, departamento de búsqueda de nuevas vías en el campo del arte y los estudios cinematográficos.

Вен. В.: МОАУ, ф. Госкино, д. 4, л. 41 об.

29 de junio

El Comité de Cine de Moscú firma un contrato con V. Ia. Briusov para la escritura del guión del “cinedrama ocultista” Karma [Карма].

Вен. В.: АОР, 2303, 3208, арх. № 2, оп.1, л. 38.

Junio sin fecha

En el estudio Neptun se produce un conflicto por la negativa del propietario de la empresa a cumplir las nuevas condiciones laborales tras la introducción del control obrero.

Вишневский 1958, с. 57.

El Comité de Cine de Moscú prohibe la exhibición de la película El rey de los judíos [Царь Иудейский] debido a su «bajo nivel artístico e ideológico».

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 23, с. 7.

Comienza la realización de la película de A. V. Ivanovski El maestro de postas [Станционный смотритель]. La película se estrenó poco después.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 27, с. 11; № 36, с. 10.

Salida de parte del grupo de la Sociedad I. N. Ermolev y de T/d Merkazor hacia el sur “para rodar”, con permiso del Comité de Cine de Moscú.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 27, с. 11. «… En el verano de 1918 los empresarios cinematográficos, razonablemente preocupados por sus propiedades, empezaron a exportar equipos y materiales hacia el sur -Crimea, Ucrania, el Caúcaso-. Lo hacían con la excusa de los viajes estacionales habituales de grupos de grabación a zonas soleadas. No hace falta decir que el capital del cine se sentía mucho más tranquilo en las zonas bajo la ocupación alemana o en regiones controladas por los blancos. Entendiendo el mecanismo de exportación de bienes los miembros del Comité de Cine se dirigieron al VChK con la petición de impedir la exportación, pero los chequistas no lo hicieron. En cualquier caso, no podemos decir que haya ni un solo documento que confirme el hecho de la participación de la Cheká en la detención de empresarios del cine». Листов 1995, с. 62.

Se interrumpe la producción en el estudio moscovita Russkoy Zolotoy Serii [Serie Dorada Rusa].

Вен. В.: «Немое искусство», 1918, № 1, с. 18.

Organización de “cinematógrafos populares” en Moscú: en el antiguo Teatro de la Casa Popular Georgiana, en el edificio del Circo Salamonski, en la sala de cine Vulkan y otros.

Вен. В.: «Правда», 1918, № 154, 25 июля, с. 3; «Вечерняя красная газета», Пг., 1918, № 4, 21 июля, с. 4.

La sección cinematográfica del departamento de artes de Saratov comienza el equipamiento de un estudio taller para el rodaje de películas.

Вен. В.: «Горнило», Саратов, 1918, № 2, 1 авгус¬та, с. 22.

Finales de junio

Salen de Moscú para rodar en Odessa Vera Kholodnaia, Osip Runich y Piotr Chardynin.

Р. Я.: «Наше время», 1918, 28 июня.

Junio – Julio

El director Aleksandr Uralski firma un contrato con Paul Timan y sale del país.

Р. Я.: «Кино-газета», 1918, № 31.

Julio

1 de julio

La reunión de delegados del OKO resuelve dirigirse al Comité de Cine en relación con la crisis de película y establecer un departamento de registro del OKO con el objetivo de luchar contra los “colapsos”.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 31, с. 9; «Проектор», 1918, № 1-2, с. 8-9.

2 de julio

Salida de M. E. Koltsov del departamento de crónicas del Comité de Cine de Moscú.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 29 (июль), с. 6. Вишневский 1958, с. 57.

Se publica una orden del Comité de Cine de Petrogrado para prohibir la liquidación sin control, la venta y la transferencia de empresas cinematográficas sin el permiso del comité.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 25, 2 июля, с. 1. Фионов, с. 7.

Estreno en las salas de cine moscovitas Forum y Are del quinto número de la revista Kino-Nedelia.

Р. Я.: «Четвертый час», 1918, 2 июля.

10 de julio

T-vo I. N. Ermolev estrena la película Su crimen [Его преступление] (director Ch. G. Sabinski).

СХФ, т. 3, с. 261.

12 de julio

«El presidium de la VSNKh [Высший совет народного хозяйства, Vyshi Sovnarkhoz, Consejo Económico Supremo] decretó considerar al Comité de Cine de Moscú como un departamento propio y aprobó a Preobrazhenski como su jefe». De esta forma se satisfacía la petición de N. F. Preobrazhenski al VSNKh, quien en julio «literalmente bajo el ruido de las armas del levantamiento de los eseristas de izquierda» pidió «considerar al comité cinematográfico como un departamento del VSNKh y «aprobar al presidente del comité como jefe de este departamento». «El presidium del VSNKh no tenía derecho a satisfacer la petición porque el estatus de parte de otro narkom, el narkom de educación, claramente no entraba en sus competencias. Pero en el caos institucional, justo tras su traslado desde Petrogrado, se produjeron muchas más decisiones escandalosas».

«De esta forma Preobrazhenski, por un lado, se orientó a dos presupuestos (del Sovnarkhoz y del Narkomprós) y por otro, tenía la posibilidad de no cumplir las órdenes de ninguno, escondiéndose tras la bandera de otro departamento». «A partir de ahora desde el punto de vista legal la cinematografía recordaba una colcha de retales. En la zona noreste del país la dirigía el Comité de Cine de la Unión de Comunas de la Región Norte dirigida por D. I. Leshchenko, a quien respaldaba el narkom A. V. Lunacharski. En Moscú Preobrazhenski también tenía poderosos protectores: N. K. Krupskaia del Narkomprós de Moscú y A. I. Rykov, del VSNKh».

Листов 1995, с. 61: РГАЭ, ф. 3429, оп. 1 (старые поступления), д. 337, л. 2-2 об.

15 de julio

Resolución de la reunión conjunta del Consejo Central de Sindicatos de Trabajadores de Teatros y Espectáculos y representantes de la Unión de Trabajadores de Cine, la Unión de Actores y la Unión de Empleados Teatrales sobre el establecimiento de un día de descanso regular para los trabajadores de empresas de espectáculos.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 44, л. 19-23, 25; д. 1, л. 193; 5 лет Всерабиса. М., 1924, с. 29.

16 de julio

Decreto del Narkomsobez de transferencia al Narkomprós de los estudios de Comité Skobelevski.

Вен. В.: Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. 1918, с. 596, № 52, с. 624—625; «Известия», 1918, № 153, 21 июля, с. 6. Вишневский 1958, с. 57.

El Comité de Cine de Moscú firma un contrato con A. Bely para la escritura del guión Peterburgo [Петербург].

Вен. В.: АОР, 2302, 3208, арх. № 2, оп. 1, л. 41.

17 de julio

Decreto del Presidium del Soviet de Moscú de censura sobre la cinematografía y sobre la prohibición de toda una serie de películas de producción prerrevolucionaria: «contrarrevolucionarias, anti-artísticas, pornográficas», etc.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 153, 21 июля, с. 6; «Вечерние известия Моссовета», 1918, № 3, 26 июля, с. 3; «театральный курьер», 1918, № 9-10, 27 сентября, с. 4. Вишневский 1958, с. 57. Фионов, с. 7.

Decreto del Presidium del Soviet de Moscú sobre el recuento de película cinematográfica y materias primas para el cine, elaborado por una conferencia del Comité de Cine con participación del empresarios-propietarios cinematográficos, convocados por el Comité de Cine el 28 de mayo de 1918.

Вен. В.: МОАУ, ф. 94, № 52, л. 3-6; «Известия», 1918, № 153, 21 июня, с. 7; «Вечерние известия Моссовета», 1918, № 15, 3 августа, с. 3. Вишневский 1958, с. 58. Фионов, с. 7.

Decreto del Narkomprós de la RSFSR para excluir de la pantalla las películas sin el permiso del Comité de Cine, relativo no solo a los nuevos estrenos sino también a las reposiciones de películas de años anteriores. Para ello el departamento de recensiones del Comité de Cine inició los trabajos de inspección del fondo cinematográfico existente. Desde el 25 de mayo hasta mediados de septiembre se revisaron 420 películas; se prohibió la exhibición de 41 películas.

Р. Я.: «Театральный курьер», 1918, 28 сентября; «Кино-бюллетень», 1918, № 1-2.

Se publica una carta de A. S. Serafimovich en protesta por la calumnia de su supuesta salida del departamento de crónicas del Comité de Cine de Moscú.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 149, 17 июля, с. 4. Вишневский 1958, с. 58.

19 de julio

Járkov. T/D D. I. Kharitonov estrena la película en dos partes de V. K. Viskovski La mujer que inventó el amor [Женщина, которая изобрела любовь].

СХФ, т. 3, с. 263.

21 de julio

Se adopta el decreto del Comité de Cine de Moscú sobre el procedimiento para la producción de rodajes fotográficos y cinematográficos (complemento del decreto del 17 de julio).

Вен. В.: «Известия», 1918, № 169, 9 августа, с. 2; «Кино-газета», 1918, № 31, с. 10. Вишневский 1958, с. 58.

Se adopta el decreto del Comité de Cine de Moscú sobre el procedimiento para la venta y adquisición de película cinematográfica.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 169, 9 августа, с. 1; «Кино-газета», 1918, № 33, с. 10.

22 de julio

Traspaso de la parte técnica del Comité de Cine de Moscú a su gestión por parte del VSNKh, donde se crea la Comisión de Técnica Fotográfica y Cinematográfica (o Fotokinokomitet [Фотокинокомитет]).

Вен. В.: АОР, 2306, 1122, 190, л. 12. Вишневский 19456, с. 5.

23 de julio

La sección fabril de la Unión de Trabajadores del Cine propuso al fabzavkom del estudio Merkazor tomar medidas inmediatamente para impedir la exportación de los bienes de la fábrica, iniciada por los empresarios propietarios.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 21, л. 18.

La junta directiva del OKO aprueba el ‘Reglamento para el registro de guiones cinematográficos’ y películas en el departamento de registro del OKO.

Вен. В.: «Проектор», 1918, № 3-4, с. 8-9.

Estreno de la película de Ch. G. Sabinski En la jaula dorada [В золотой клетке] (pr-vo T/D D. I. Kharitonov).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 32, с. 3, 6 (24 июля). СХФ, т. 3, с. 253.

25 de julio

Se adopta la resolución de la Unión de Trabajadores del Cine sobre la exclusión del trabajo en las producciones cinematográficas de quienes no sean miembros de la unión.

Вен. В.: МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 104.

25-27 de julio

Se celebra la conferencia interdistritos de los Soviets de los distritos de Petrogrado y las organizaciones cultural-educativas sobre la unificación de las actividades del Comité de Cine de Petrogrado con las organizaciones educativas proletarias.

Вен. В.: «Северная коммуна» (вечернее прибавление), Пг., 1918, № 61, 27 августа, с. 3; «Вечернее слово», Пг., 1918, № 95, 30 августа, с. 4; «Новая петроградская газета», 1918, № 157, с. 4. Вишневский 1958, с. 58. Фионов, с.7.

26 de julio

Se adopta una resolución en el comité de fábrica de AO Khanzhonkov i Ko sobre la necesidad de un estricto cumplimiento de la resolución de la Unión de Trabajadores del Cine de 25 de julio acerca de la exclusión de los rodajes de quienes no sean miembros de la Unión. Se celebran elecciones a la comisión de control.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 141.

Julio sin fecha

Se diseña la estructura final del Comité de Cine de Moscú: departamento de alquiler de películas, departamento de control, departamento de contabilidad, departamento técnico, grupo científico-educativo, departamento de realizaciones artísticas, departamento científico, departamento escolar, departamento de universidades populares, departamento de crónicas, departamento de censura. «Los jefes de departamento forman un Consejo (Colegio) presidido por Nikolai Preobrazhenski. Jefe del departamento de realización cinematográfica: Dmitri Marianov; redactores literarios: Aleksey Tolstoy, Aleksandr Serafimovich, ‘redactor de pantalla’ Vladimir Dobrovolski, secretario: I. A. Viniar; jefe del estudio cinematográfico: Boris Mikhin. Además en el consejo de repertorio entraron Platon Kerzhentsev, Fiodor Komissarzhevski, Boris Sushkevich, Rishard Boleslavski y Vladimir Gardin. Se planifican 8 guiones de contenido histórico-social y dramático; los guiones se encargan a Andrey Bely, V. F. Dobrovolski, Valeri Briusov y Evgeni Chirikov. Aleksandr Tairov plantea El velo de Pierrette y La caja con juegos, Vasili Kachalov, Anatema».

Р. Я.: ГАРФ, ф. 2306, оп. 23, д. 7.

Se crea el departamento de registro del OKO para el registro de temas y su aplicación en películas.

Вишневский 1958, с. 58.

En el Comité de Cine de Moscú comienza la realización de la película de B. M. Sushkevich Olesia [Олеся] basada en la obra de A. I. Kuprin.

Вен. В.: АОР, 2302, 3208, арх. № 2, оп. 1, л. 16.

Estreno de las películas El corazón del diablo [Сердце дьявола], Cagliostro [Калиостро] (pr-vo T/d Rus; director V. A. Starevich; basada en la novela de E. A. Salias El conde Cagliostro), Dejado por muerto [Заживо погребённый] (pr-vo T-vo I. N. Ermolev; director A. A. Volkov), Aziade [Азиаде] (intento de adaptación del ballet homónimo realizado por primera vez en 1917 -uno de los primeros intentos de una adaptación completa del arte coreográfico; pr-vo K. Abramovich, director I. A. Soyfer) y otras.

Вен. В. СХФ, т. 3, с. 269, 264—265, 248.

Agosto

Comienza la gira en Kiev del Teatro Libre de Vera Kholodnaia, Osip Runich, Piotr Chardynin, Ivan Khudoleev y Sofia Levchenko con un programa anunciado de antemano: “Arlekinada contemporánea”, “Colombina”, “Cine en vivo: el hombre y el cinematógrafo, película sin pantalla, cine-declamación, El último tango en interpretación de Vera Kholodnaia y Osip Runich”. En realidad, Kholodnaia y Runich en sus interpretaciones mostraban un esbozo dramático de El camarero, un mimodrama, y la “película sin pantalla El último tango.

Р. Я.: «Последние новости» (веч. вып.), Киев, 1918, 26 июня, 11 июля, 16 августа.

4 de agosto

Kostroma. AO A. Khanzhonkov i Ko estrena el primer trabajo como directora de O. V. Rakhmanova, la película Episodio de amor [Эпизод любви].

СХФ, т. 3, с. 305.

5 de agosto

Estreno en las pantallas de la película del Comité de Cine de Moscú Pan [Хлеб] (director B. M. Sushkevich).

СХФ, т. 1, с. 6.

6 de agosto

Se promulga el decreto del Gran Consejo del Comité de Cine de Moscú de organización de una escuela de instructores de cinematografía.

Вен. В.: АОР, 2302, 3209, № 55, оп. 1, л. 18; «Правда», 1918, № 78, 23 апреля, с. 2. Вишневский 1958, с. 58.

7 de agosto

19 obreros del estudio Biofilm envían una carta a la Unión de Trabajadores del Cine sobre la necesidad de inmediatas nuevas elecciones al fabzavkom.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 9, л. 119.

9 de agosto

Publicado un decreto obligatorio del Comité de Cine de Moscú prohibiendo la transferencia y el consumo de película. El Comité de Cine envió el 10 de agosto a través del OKO a todos los empresarios cinematográficos la propuesta de presentar los datos de una encuesta sobre la cantidad de existencias de materias primas para el cine.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 169, 9 августа, с. 6.

En Moscú se prohibe la apertura de nuevas empresas de alquiler de películas.

Р. Я.: «Кинообозрение», Берлин, 1923, № 4.

10 de agosto

Se adopta una resolución de la reunión de delegados de la sección de oficinas de la Unión de Trabajadores del Cine sobre la admisión de parados mediante una bolsa de trabajo.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 45.

13 de agosto

El tren de agitación Lenin, equipado con una instalación cinematográfica, sale en su primer viaje -a Kazán- bajo la dirección de Ia. I. Burov. En el viaje participó el operador de cine E. K. Tisse.

Вен. В.: Агитпарпоезда ВЦИК. М., 1920, с. 6; «Известия», 1920, № 3, 4 января, с. 2; № 108, 20 мая, с. 4. Вишневский 1945б, с. 5. Вишневский 1958, с. 58. Фионов, с. 8 (14 сентября).

Muere en Moscú el primer operador de cine ruso y pionero del cine amateur, el artista del Teatro Maly V. A. Sashin (Fiodorov).

Вен. В.: «Новости сезона», 1918, № 5305, 14 августа, с. 2; «Театральная газета», 1918, № 33-34, с. 11-12; «Известия», 1918, № 287, 11 декабря, с. 3. Вишневский 1958, с. 58. Р. Я.: «Мир», 1918, 14 августа.

En la fábrica de V. A. Taldykin se produce un conflicto debido a la violación del decreto de la Unión de Trabajadores del Cine de 25 de junio sobre la exclusión en el trabajo de quienes no sean miembros de la Unión.

Вен. В.: МОАУ, ф. Москгубрабис, д. 1, л. 190, 193, 194, 251, 257.

14 de agosto

Kostroma. AO G. I. Libkin estrena la comedia popular-farsa de S. Ia. Veselovski El muzhik de Kamarin [Камаринский мужик] -adaptación de una canción popular (según el poema homónimo de L. N. Trefolev), realizado, al parecer, ya en 1916.

СХФ, т. 3, с. 269.

15 de agosto

Petición de la sección artística de la Unión de Trabajadores del Cine de Moscú al comisario del trabajo acerca de la violación del director G. G. Azagarov del reglamento para la admisión en el trabajo de miembros de la Unión parados.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 10; д. 47, л. 193—194.

Se aprueba una resolución de la asamblea general de obreros y el fabzavkom del estudio A. G. Taldykin sobre el despido del director G. G. Azagarov y el asistente de dirección Stolnikov en relación a su violación del reglamento establecido por el Sovdep sobre la admisión en el trabajo mediante una bolsa de trabajo.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 199.

Se abre en Moscú el estudio cinematográfico Tvorchestvo [Creación] dirigido por B. V. Chaykovski. Más tarde el estudio se convertirá en cursos.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 33, с. 10; «Театральный курьер», 1918, № 36, с. 4; «Вечерняя красная газета», Пг., 1918, № 21, 9 августа, с. 4; «Вестник театра», 1921, № 78-9, с. 5. Вишневский 1945б, с. 5. Вишневский 1958, с. 57. Фионов, с. 7.

17 de agosto

Se publica un decreto del consejo central del Comité de Cine del Narkomprós sobre la prohibición de una serie de películas de producción prerrevolucionaria debido a su falta de mérito artístico, por ser pornográficas, contrarrevolucionarias, etc.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 176, 17 августа, с. 6; «Кино», 1928, № 45, 6 ноября, с. 2.

Los empleados del estudio cinematográfico Merkazor presentan una denuncia contra el propietario de la empresa, quien se negaba a pagar el salario debido a que el fabzavkom impedía la exportación y la ocultación de bienes y había sacado película negativa de la contabilidad.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 1, л. 189. Вишневский 1958, с. 58.

El Comité de Cine de Moscú informa de un concurso de guiones-adaptación de la obra de I. S. Turgenev en relación con el próximo centenario del día de su nacimiento.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 176, 17 августа, с. 6; «Вечерняя красная газета», Пг., 1918, № 16, 3 августа, с. 4. Вишневский 1945б, с. 5. Фионов, с. 8.

19 de agosto

El Presidium del Soviet de Moscú adopta una resolución a partir del informe de N. F. Preobrazhenski sobre el trabajo de medio año del Comité de Cine y sobre la necesidad de armonizar el trabajo del Comité de Cine y el departamento de educación popular.

Вен. В.: МОАУ, ф. 94, д. 52, л. 57.

20 de agosto

El Comité de Cine de la Región de Petrogrado abre la recepción de guiones «sobre temas de carácter social-revolucionario, formados por elementos de la nueva psique popular en el espíritu de una conciencia socialista».

Вен. В.: «Петроградская правда», 1918, № 182, 23 августа, с. 3; «Вестник общественно-политической жизни театра», Пг., 1918, № 23, 15 октября, с. 3.

25 de agosto

El consejo del Narkomprós adopta un decreto para la creación de una Escuela Estatal de Artes Cinematográficas. La escuela estatal (más tarde VGIK) se abrió en 1919.

Вен. В.: АОР, 118, 1622, № 9, л. 3; «театральный курьер», 1918, № 7, 24 октября, с. 4. Вишневский 1945б, с. 5. Вишневский 1958, с. 58. Фионов, с. 8.

25 de agosto – 4 de septiembre

Se celebra el Primer Congreso de Toda Rusia para la Educación, que publica una resolución sobre la gran importancia de la más amplia propaganda del cine científico-educativo.

Вен. В.: АОР, 1112, 43, л. 22-34. Фионов, с. 8.

27 de agosto

El consejo del Comité de Cine de Moscú adopta una resolución sobre las deficiencias del trabajo del departamento literario-artístico y su jefe V. R. Gardin (relator D. Marianov). Salida de Gardin del Comité de Cine.

Вен. В.: АОР, ф. 2302, 3209, 55, л. 7-8; «Советское кино», 1934, № 11-12, с. 120—122.

Estreno de la película de A. A Chargonin Masones [Масоны] (pr-vo T/d Rus; empieza la realización V. A. Starevich).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 36, с. 9. СХФ, т. 3, с. 277 (27 марта).

Agosto sin fecha

Segunda mitad de agosto

Se abre en Moscú un estudio para la enseñanza del cine bajo dirección de Boris Chaykovski. «En el recién nacido estudio ‘Creación’ han tenido lugar las primeras lecciones de los directores V. K. Viskovski (“Técnica de la emoción”) y B. V. Chaykovski (“El ritmo en la pantalla”), F. K. Bremer (“El aparato cinematográfico”), O. V. Rakhmanova (“El mimodrama en la aplicación a la pantalla”), V. K. Turkin (“Conceptos básicos del arte cinematográfico”) y B. I. Martov (“Teoría del drama cinematográfico”). Las clases de artes plásticas las dirigen los artistas del Ballet Estatal de Moscú E. V. Krasovskaia y I. E. Sidorov. El sábado, 31 de agosto a las 5 y media tuvo lugar la primera charla de N. M. Radin quien disertó sobre “El proceso de creación artística en su forma cinematográfica”. A V. V. Maksimov, quien se encuentra actualmente en Ucrania, se le espera la próxima semana en Moscú y también participará inmediatamente en las clases en el estudio». Además, se realizó la inscripción a los cursos especiales de director y de operador cinematográficos. «En los cursos se aceptan solo personas con una educación especializada en fotografía o con alguna experiencia teatral o artística como directores, directores artísticos, ayudantes de dirección y, en general, personas conocedoras del teatro y sus técnicas…» Entre los conferenciantes: Boris Kuleshov (“La luz y su significado en el cine”), Boris Chaykovski y Viacheslav Viskovski (“Dirección cinematográfica”) y Boris Martov (“Técnica del guión”). «Se presta una especial atención a que los alumnos tengan la posibilidad de llevar a cabo trabajos prácticos, que se realizarán en los principales estudios de Moscú».

Р. Я.: «Кино-газета», 1918, № 34.

Agosto

«Según diversas estimaciones, en Moscú queda a disposición de todos los estudios cinematográficos solo una insignificante cantidad de película, especialmente de negativo y las reservas no pueden ser suficientes para más de 2-3 meses».

Р. Я.: «Мир», 1918, 26 августа.

Salida de un grupo de trabajadores del cine de T/d D. I. Kharitonov y AO A. Khanzhonkov i Ko hacia el sur.

Вен. В.: «Немое искусство», 1918, № 1, с. 18; «Театральный курьер», 1918, № 1, 17 сентября, с. 4. «Los empresarios del cine con miedo por el estado de las cosas, desalentados por la lucha con las uniones profesionales, con la caída del trabajo productivo, con la falta de materias primas-película en el mercado, con todo tipo de contabilidades y controles, prefirieron huir a Ucrania y a la bendita Crimea. Se trasladó a Ucrania Kharitonov, ‘monopolizador’ de ‘la reina de la pantalla’ V. Kholodnaia; I. Ermolev llevó a Yalta al no menos prestigioso ‘rey’ I. Mozzhukhin. Salió hacia el sur V. Karalli; se atascó en Kiev y no se sabe si volverá o no, V. V. Maksimov. Se han construido pabellones en Yalta y producirán películas todo el año firmas tan importantes como Khanzhonkov y Ermolev. ¿Qué le queda como cuota a Moscú? Muy poco. A decir verdad, casi nada. Solo la firma “Rus”, que a pesar de los pesares trabajó todo el verano incansablemente, como se suele decir, y promete presentar la primera puesta en escena para la pantalla de A. A. Sanin, quien trabaja en el guión de E. Chirikov La virgen de la montaña. Con bastante firmeza se mantuvo también todo el verano Khanzhonkov, quienes anuncian hoy una dramatización de El idiota de Dostoievski y una serie de películas con Zoia Varantsevich. Ermolev, quien se ha llevado a Ucrania todo lo mejor, produjo durante todo el verano solo películas de segunda clase. Las demás empresas, a pesar de la apertura de la temporada, no presentan ningún signo de vida artística. Todo interés se fue a Ucrania y en Moscú, naturalmente, no se verán en invierno ni El zarevich Alexei con Mozzhukhin, ni La princesa Tarakanova con V. Kholodnaia, ni, en general, ninguna nueva película con los mencionados protagonistas en la pantalla, ya que no se oye hablar nada de la posibilidad de la libre circulación de películas de ida y vuelta a través de la frontera ucraniana y en especial del deseo de los empresarios del cine de hacerlo. En Moscú actualmente la mayoría de las mejores salas de cine se han transferido a la gestión del Comité Cinematográfico. En vista de esto se puede esperar que en el repertorio de estos teatros se prestará especial atención, especialmente en vista de esas circunstancias, a un montón de basura y las buenas películas serán muy pocas. Puede ser que, sin en un futuro próximo se tranquiliza el temeroso corazón de los empresarios del cine, quizá, se decidan a complacer a los espectadores con alguna novedad artística realmente valiosa… Quién sabe… Mientras tanto las perspectivas en el cielo de la pantalla no son muy buenas, y no hay nada de lo que se puedan alegrar los amantes del cine.». Р. Я.: «Театральный курьер», 1918, 17 сентября.

A. V. Lunacharski escribe el guión de la comedia cinematográfica Cohabitación [Уплотнение], sobre el tema de la mudanza de unos obreros al apartamento de un burgués.

Вен. В.: «Жизнь искусства», Пг., 1918, № 1, 29 сентября, с. 7.

Comienzan los preparativos del aniversario de octubre: la realización de las películas del Comité de Cine de Moscú El cerebro de la Rusia soviética (Lenin) [Мозг Советской России (Ленин)], El aniversario de la Gran Revolución [Годовщина Великой Революции] y otras (la gran película de montaje El aniversario de la revolución fue montada por D. Vertov y A. Savelev. Más tarde una de sus partes, titulada El cerebro de la Rusia soviética, se proyectó a menudo como una producción independiente.)

Вен. В: «Известия», 1918, № 216, 8 октября, с. 3; № 236, 2 ноября, с. 3.

En Kiev el estudio Meduza de A. I. Sibiriakov comienza el rodaje de las películas El negro Tom [Чёрный Том] (basada en una canción de Iza Kremer) y El negro violeta [Лиловый негр](sobre una canción de Aleksandr Vertinski), arrendando el taller de la sala de cine de los oficiales de la guarnición y la sala de cine Urania; en la realización participaron los mismos artistas de variedades.

Р. Я.: «Фигаро», Киев, 1918, № 11.

En Kiev el estudio Mirograf reanuda los trabajos de realización bajo la dirección del director Edvard Pukhalski.

Р. Я.: «Зритель», Киев, 1918, № 11.

Verano – Otoño

La unión de sociedades cooperativas de Samara utiliza por primera vez en Rusia el cine con objetivos educativos. Para ello en Moscú Vladimir Garlitski (Izumrudov) «empleando un taller especialmente equipado ya ha empezado el rodaje de “el alfabeto vivo”, “la aritmética viva”, etc. El alfabeto vivo es un alfabeto magníficamente escenificado para ayudar a los niños a aprender a leer y escribir en el plazo más breve posible. Con estas películas se equipará un vagón-cinematográfico especial, proporcionado por el sindicato de trabajadores ferroviarios. Los cooperativistas decidieron dar a la gente información básica mediante el cinematógrafo sobre los peligros del alcohol, sobre la necesidad de mantener la higiene, sobre la lucha contra el crimen, etc. Para este objetivo se escribieron y realizaron guiones especiales del carácter más primitivo y simple». Al ver la película sobre la higiene personal información básica «el auditorio reacciona vivamente a todo esto y al finalizar la sesión plantea al conferenciante preguntas adicionales». Además, se realizaron adaptaciones de obras clásicas de la literatura de 600-700 metros cada una de ellas -«en formas no pretenciosas sino simples y claras»- Juicio de Dios al obispo [Суд Божий над епископом], El velo blanco [Белое покрывало] y Sakia-Muni [Сакья-Муни.

Р. Я.: «Театральный курьер», 1918, 12 октября.

Septiembre

1 de septiembre

Se aprueba el decreto del gran consejo del Comité de Cine de Moscú para la apertura de cursos de cine en el Comité.

Вен. В.: АОР, 2302, 3209, № 55. Вишневский 1958, с. 58. Фионов, с. 8.

6 de septiembre

Moscú. «Entre los miembros y personalidades de la sociedad cinematográfica en Moscú se sabe que el negocio cinematográfico en Rusia se encuentra en vísperas de una crisis enorme. Lo explica el que la cinta, necesaria para las películas cinematográficas, se acaba, la importación de nueva desde América no llega y las reservas viejas son suficientes solo para dos meses».

«Вечерняя красная газета», Пг., 1918, № 44, 6 сентября, с. 4.

«Вечерняя красная газета», Пг., 1918, № 44, 6 сентября, с. 4. Se adopta el decreto obligatorio del Comité de Cine del Narkomprós sobre la censura previa de las películas cinematográficas: «1. De cualquier cambio anunciado al Comité del título de una película: el Comité debe ser informado inmediatamente, antes de exhibir la película con su nuevo título. 2. En toda película que el Comité ha decidido cortar deben ser cortados tanto los negativos como cualquier ejemplar positivo, y los cortes ser presentados al Comité.



Los culpables de violar este reglamento estarán sujetos a una multa por parte del Comité de 10.000 rublos.».

Вен. В.: «Вечерняя красная газета», Пг., 1918, № 48, 11 сентября, с. 4.

9 de septiembre

Se adopta el decreto del Sovnarkom de la RSFSR para la organización del Alto Instituto de Fotografía y Fototécnica en Petrogrado (en el futuro base para la creación del Instituto Técnico de Película Cinematográfica de Kazán).

Вен. В.: «Известия ВЦИК», 1918, № 199, 14 сентября, с. 3; Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. 1918, ст. 724, № 66, с. 805. Вишневский 1945б, с. 5. Вишневский 1958, с. 59. Фионов, с. 8.

13 de septiembre

Se aprueba la resolución del consejo del Narkomprós sobre la necesidad de contacto en el trabajo de los comités de cine de Moscú y Petrogrado y sobre la asignación al Comité de Cine de Moscú de la función de contabilidad y control de la industria y el comercio fotográfico.

Вен. В.: архив Наркомпроса РСФСР.

14 de septiembre

Petrogrado. «El Comité Cinematográfico Regional bajo el Comisariado de Educación Popular expande gradualmente sus actividades.

Además de sesiones volantes cultural-educativas con conferencias en las salas de cine de los barrios de Narva y Vasilevski, y también grandes sesiones en el Palacio de Invierno, el Comité recibió a su disposición el teatro Ismailovski, donde gradualmente mejora la preparación de los asuntos cinematográficos. El repertorio de películas recogido es solo de las mejores de la temporada. Actualmente se proyecta la magnífica dramatización de la obra de L. Tolstoy El padre Sergio. En un futuro próximo está previstan las películas: La camarada Elena, El retrato de Dorian Grey, de O. Wilde, Guerra y paz, Padres e hijos y otras.

Además en el Comité Cinematográfico organizan ahora su teatro soviético en los distritos de Petrogrado, Rozhdestvenski y Petergof. Todos sus teatros el Comité Cinematográfico los organiza conjuntamente con los soviets de diputados. El Comité cinematográfico actualmente está realizando la compra de nuevas películas para la temporada de invierno. Ha conseguido comprar unas decenas de las mejores películas tanto rusas como extranjeras. Algunas de ellas empezarán próximamente a ser servidas a los cines. Otra tarea importante que lleva a cabo hoy el Comité de Cine es la creación de cines móviles para las aldeas y el campo.».

«Красная газета», Пг., 1918, 14 сентября.

19 de septiembre

Memorándum del presidente del Comité de Cine de Petrogrado D. I. Leshchenko sobre la necesidad de unificar los comités de cine de Moscú y Petrogrado.

Вен. В.: АОР, 118, 1622, оп. 9, л. 41-42.

Estreno del drama de V. K. Turzhanksi El baile del señor [Бал господень] (pr-vo N. Kozlovski, S. Iurev i Ko).

СХФ, т. 3, с. 250.

AO Khanzhonkov i Ko estrena el drama de I. N. Perestiani El juramento soldado sólidamente [Клятвой спаянные].

СХФ, т. 3, с. 270.

20 de septiembre

Resolución del Comité Cinematográfico de Petrogrado sobre el registro de empresas cinematográficas, películas y aparatos de cine.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 111, 21 сентября, с. 1; «Петроградская правда», 1918, № 206, 21 сентября, с. 4; «Вестник общественно-политической жизни театра», Пг., 1918, № 4, 21 сентября, с. 1. Вишневский 1958, с. 59.

23-24 de septiembre

Se celebra una sesión de la comisión de conciliación para la unificación de la Unión de Trabajadores del Cine y el SRKhK.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 10, арх. № 9, л. 58; МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 121; МГСПС в 1917 г. Протоколы. М., 1918, с. 200. Вишневский 1958, с. 59.

24 de septiembre

El MGSPS aprueba un decreto para la fusión temporal de las juntas directivas de la SRKhK y la Unión de Trabajadores del Cine en un comité ejecutivo temporal unido.

Вен. В.: МОАУ, ф. МГСПС, д. 61, л. 121. Фионов, с. 8.

25 de septiembre

En la sala de cine moscotiva Are en la calle Tverskaia se celebra el “día del actor de cine”, organizado por el SRKhK en beneficio de los actores parados miembros de la Unión.

Вен. В.: «Театральный курьер», 1918, № 4, 20 сентября, с. 3. Durante la celebración tuvo lugar la venta benéfica de baratijas y postales en beneficio de los actores parados. Antes de la presentación de la película El poder de las tinieblas [Власть тьмы] hubo un “concierto volante” con participación de Olga Gzovskaia y otros. Р. Я.: «Мир», 1918, 26 сентября.

26 de septiembre

En la sala de cine de Kiev Korso se proyecta «la leyenda histórica en 4 partes» La tragedia de una gran potencia (La casa Romanov como fundadora del estado ruso) [Трагедия великой державы (Дом Романовых. Как основывалось русское государство)], probablemente un remontaje de la película de 1913 El ascenso de la Casa Romanov [Воцарение Дома Романовых] o Trescientos años de la Casa Romanov [Трехсотлетие Дома Романовых].

Р. Я.: «Последние новости» (веч. вып.), Киев, 1918, 26 сентября; «Киевская мысль», 1918, 26 сентября.

27-29 de septiembre

Acuerdo de los comités de cine de Moscú y Petrogrado sobre la cuestión de la atribución al Comité de Cine de Moscú de las funciones temporales de Comité Central del Cine y sobre las relaciones y coordinación de las actividades de ambos comités.

Вен. В.: архив ИАК, отдел рукописей. Фионов, с. 8

30 de septiembre

Se celebra una sesión conjunta de la Unión de Trabajadores del Cine y el SRKhK sobre su fusión. Se adopta una resolución para su unificación. Se escoge una dirección provisional y un presidium de un comité ejecutivo conjunto. Se crean once secciones: de directores, operadores, literaria, artística, de actores, de obreros de fábrica, de literatura, de oficinas, teatral, de proyeccionistas y de pianistas. Se adoptan nuevos estatutos de la Unión.

Вне. В.: АПС, ф. 61, ЦК, 1918, б.л.; 5 лет Всерабиса. М., 1924, с. 19. Вишневский 1958, с. 59.

Septiembre sin fecha

Finales de septiembre

Nuevas incautaciones de salas de cine de Moscú. En el conflicto surgido entre dos comisiones que intentaban incautar el teatro Ars en la calle Tverskaia, ganó el Comité de Cine de Moscú. Después fueron sellados la sala de cine Neptun de Pavl Antiki, Biofilm y el estudio de Aleksandr Taldykin.

Р. Я.: «Мир», 1918, 2 октября.

Septiembre

En Kiev se organiza el estudio cinematográfico de A. O. Drankov, quien invita a trabajar a I. Sabfer, I. Shmidlt, O. Baratov, A. Pleshcheev, T. Pavlova, A. K. Kamenski y otros.

Вен. В.: «Театральный курьер», 1918, № 10, 5 октября, с. 2.

Aparece un número de la revista de AO Neptun Nemoe iskusstvo [Немое искусство, Arte mudo] dirigido por V. Novikov.

Aparece el nº 1 del Kino-biullleten [Кино-бюллетеня Boletín de cine] del Comité de Cine del Narkomprós: índice anotado con recomendaciones sobre películas prerrevolucionarias y de producción extranjera.

Véase. 24de mayo y diciembre. Вен. В.

En Kiev empieza a trabajar el pabellón de cine de la Sociedad ‘Pantalla Artística’ (propietario Vladimir Ivanov), en la que se rueda la película Dios [Бог], con guión de Aleksandr Voznesenski y participación de Varvara Ianova, Stepan Kuznetsov, L. Boloshina, M. Morski, N. Smurski y otros. La siguiente producción anunciada fue Homo sapiens de Przybyszewski con la participación de Vera Iureneva, Tatiana Duvan-Tortsova y Morski. El programa artístico de la compañía: «la glorificación de la fuerte voluntad del hombre y la creatividad humana como principales motores de la vida futura».

Р. Я.: «Последние известия» (утр. вып.), Киев, 1918, 25 сентября.

El Comité Cinematográfico del Narkomprós de la RSFSR prohibe la exhibición de la película de AO Biofilm Estrella de Olimpia [Звезда Олимпии] (director V. K. Viskovski, guión V. M. Inber, primer trabajo de la poetisa en el cine).

Вен. В.: «Театральный курьер», 1918, № 4, 20 сентября, с. 3. СХФ, т. 3, с. 266.

Octubre

1 de octubre

Espectáculo en la sala de cine de Rostov ‘Vozrozhdenie’ [Renacmiento] «película hablada y cantada, la terrible tragedia popular» «Oh, malditos sean los años sangrientos, ahogados en las lágrimas de los huérfanos» (intérpretes desconocidos).

Р. Я.: «Донская волна», Ростов-на-Дону, 1918, № 16, 30 сентября.

3 de octubre

Estreno de la película de Ch. G. Sabinski La tragedia del barón Villebois [Трагедия барона Вильбуа] (pr-vo T-va I. N. Ermolev).

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 35, с. 8. СХФ, т. 3, с. 299.

Se publica una declaración de una compañía cinematográfica desconocida de planes de realización de una película sobre Stepan Razin con guión de Maksim Gorki y con participación de Fiodor Shaliapin en el papel principal.

En Moscú se celebra una proyección cerrada de la película de D. W. Griffith Intolerancia (EEUU, 1916).

Р. Я.: «Мир», 1918, 3 октября.

5 de octubre

Decreto de la asamblea general del Comité de Cine de Moscú sobre la delegación en la constitución del gran consejo del comité de delegados de la Unión de Trabajadores del Cine (y, posiblemente del SRKhK).

Вен. В.: МОАУ, ф. Госкино, д. 4, л. 9-11; АОР, 2302, 13209, № 55.

7 de octubre

Se celebran elecciones al presidium de la Unión de Trabajadores del Cine unificada.

Вен. В.: АПС, ф. 61, ЦК, 1918, б.л.; «Вечерние известия», 1918, № 73, 15 октября, с. 4.

8 de octubre

AO Khanzhonkov i Ko estrena la comedia «de la vida americana» La esposa prestada [Заёмная жена] (dir. B. V. Chaykovski).

СХФ, т. 3, с. 264.

9 de octubre

Resolución del Comité de Cine de Moscú para la aprobación de los estatutos de la Escuela Estatal de Cine.

Вен. В.: АОР, 2302, 3209, № 55, оп. 1, л. 15. Вишневский 1958, с. 59.

El Comité de Cine de Moscú comienza la realización de la película de A. E. Razumny y V. N. Karin Insurrección [Восстание].

Вен. В.: АОР, 2302, 3208, арх. № 2, оп. 1, л. 71, 73-74. Вишневский 1945б, с. 5.

Primeros diez días de octubre

Finalizado el montaje de la película documental de A. I. Savelev y D. Vertov Víspera de la revolución [Годовщина революции]. Su proyección en Moscú se llevó a cabo en lugares al aire libre en “pantallas de humo” especiales.

Р. Я.: «Театральный курьер», 1918, 9 октября.

«Debido a la aparición en el mercado de películas no solo inmorales sino debilitadoras del sentimiento religioso de los creyentes, el alcalde de Kiev ha establecido la censura sobre las películas. La censura de las películas y la supervisión general de los espectáculos de cualquier tipo de entretenimientos recae en el asistente del gobernador de la oficina de la alcaldía K. A. Nikiforov. En los próximos días se publicará el decreto obligatorio sobre la censura de las películas. La exhibición de películas sin pasar por censura se castiga con una multa de 3000 rublos». En cumplimiento de esta directiva se prohibió la exhibición de la película El padre Sergio en la sala de cine ‘Ekspress’, por «ofender los sentimientos de los creyentes». Al día siguiente la prohibición fue revocada ya que los propietarios de la sala de cine interpusieron una demanda a las autoridades «por las pérdida por tener el teatro cerrado tras la prohibición de la película».

Р. Я.: «Последние новости», Киев, 1918, 10 октября; «Театральный день», Одесса, 1918, 12 октября.

11 de octubre

Se publica un decreto del Comité de Cine de Petrogrado sobre el registro de fotografías y grabaciones cinematográficas de la revolución.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 127, 11 октября, с. 1.

12 de octubre

Se publica la regulación del Comité Cinematográfico de la Unión de Comunas de la Región Norte en el Narkomprós:

«1) Para el cumplimiento de las tareas cultural-educativas a través del cine del Comisariado de educación popular, para la educación estética moral y artística de las masas y también para discutir el desarrollo y ejecución de actividades consistentes en el establecimiento y desarrollo de la industria cinematográfica en la región de la Unión de Comunas del Norte por decreto de la Comisión Estatal de Educación Popular de 30 de abril de 1918 se estableció el Comité Regional Cinematográfico de la Unión de Comunas del Norte bajo el Comisariado de Educación Popular. 2) En sus actividades el Comité Cinematográfico es dirigido por las directivas generales de la Comisión para la Educación; en los temas dirigidos al establecimiento y desarrollo de la industria cinematográfica el Comité es dirigido, además de las instrucciones del Comisariado de Educación Popular, también por las resoluciones y acciones en este área del Consejo Superior de Economía Nacional (ВСНХ) y el Consejo Popular de la Región Norte, coherentes con las resoluciones del Comisariado de Educación Popular». La regulación es firmada por el presidente del Sovnarkom de las Comunas del Norte G. Zinoviev, el comisario de Educación Popular A. V. Lunacharski, la comisaria de Seguridad Social Z.Lilina y el presidente del Comité Cinematográfico D. I. Leshchenko.

Вен. В.: АОР, оп. 1 № 53, л. 48; «Северная коммуна», Пг., 1918, № 128, 12 октября, с. 1; «Вестник просвещения», Пг., 1919, № 3-6, с. 100—101. Вишневский 1958, с. 59. Фионов, с. 8.

Comienzan los trabajos del departamento de producción del Comité de Cine de Petrogrado: realización de la película de A. P. Panteleev, D. Pashkovski y A. Dolinova Cohabitación [Уплотнение].

Вен. В.: ЛОАОР, отд. культ. и быта, д. 59/3, ф. 746, св. 1, л. 1. Вишневский 1945б, с. 5.

El comisariado de trabajo de la RSFSR aprueba la “regulación de las normas para el pago de salarios a los trabajadores del cine”. Наркомтруд РСФСР утвердил «положение о нормах заработной платы для киноработников».

Вен. В.: «Театральный курьер», 1918, № 27, вкладка; 5 лет Всерабиса. М., 1920, с. 20, 136. Вишневский 1958, с. 59.

Se celebra una proyección pública de la película de V. A. Starevich Iola [Иола] (La bruja [Ведьма], pr-vo T/d Rus).

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 6, л. 34. СХФ, т. 3, с. 267—268 (12 ноября).

14 de octubre

El Comité de Cine de Moscú firma un contrato con A. S. Serafimovich para la escritura del guión En la clandestinidad [В подполье].

Вен. В.: АОР, 2302, 3209, арх. № 1, оп. 1, л. 75.

16 de octubre

Se graba a V. I. Lenin conversando en el Kremlin tras sus heridas con V. D. Bonch-Bruevich.

Вен. В.: «Коммунар», 1918, № 11, 20 октября, с. 1. Вишневский 1945б, с. 5. Фионов, с. 8. Ленин: «Собрание фотографий и кинокадров: В 2 т. Т. 2: Кинокадры, 1918—1922.» 2-е изд., доп. и испр. М., 1980, с. 28-29.

Resolución del consejo del Comité de Cine del Narkomprós de la RSFSR sobre las tareas y programa de la revista Narodny ekran [Народный экран, Pantalla popular] (secretario de redacción Kh. N. Khersonski). Sin embargo la revista no llegó a ser publicada.

Вен. В.: АОР, 2309, 3209, д. № 50, об. 1, л. 31.

19 de octubre

Moscú. Se inicia la puesta en escena de la película de V. P. Kasianov En la clandestinidad [В подполье].

Вен. В.: АОР, 2302, 3209, арх. № 2, л. 76.

Se publica en Petrogrado la siguiente información:

«El principal objetivo de la sección cinematográfica del Comisariado de Educación Popular es la organización de cinematógrafos móviles, para lo que la sección entró en contacto con el comité cinematográfico, enviando sus representantes a algunas fábricas que tienen los materiales necesarios. En el programa de los cinematógrafos móviles se incluye Crónica de la Revolución de Octubre [Хроника Октябрьской революции] y también un guión especial escrito por el c. Lunacharski sobre el tema “Mudanza a un apartamento burgués” (se trata de Cohabitación).

Se cuenta con películas de contenido social y literario, cuya revisión previa será realizada por una comisión especial. Durante la proyección de las películas en las plazas tocarán orquestas de viento. La sección cinematográfica conjuntamente con los soviets de distrito organizan sesiones locales. Para ir hacia el control general de las actividades de los propietarios cinematográficos se ha diseñado un aparato de control, a disposición del comité cinematográfico. La sección también se ocupa de la preparación de cinta para la realización de grabaciones en las festividades; se reunirán todas las grabaciones valiosas para el museo de la Revolución de Octubre».

«Северная коммуна» (вечернее прибавление), Пг., 1918, № 134, 19 октября.

22 de octubre

Empieza la discusión sobre los estatutos de la Unión unificada.

Вен. В.: АПС, ф. 61, ЦК, 1918, л. 3-4.

Se publica una declaración del Comité Regional de Petrogrado sobre el concurso para un guión cinematográfico en conmemoración de la Revolución de Octubre. La divisa: “La gran revolución proletaria”. «Al mejor guión, decidido por el comité, se le entregará un premio de 3000 rublos. La fecha límite para la presentación de guiones al concurso es el 20 de diciembre».

«Северная коммуна», Пг., 1918, № 136, 22 октября. Фионов, с. 6 (апрель).

23 de octubre

Aprobada la circular del presidium de la Unión de Trabajadores del Cine a los fabzavmestkom de las empresas cinematográficas sobre su participación en la contabilidad de las películas realizadas por el Comité de Cine. Se propone elaborar una lista de negativos y positivos y también de las copias prestadas para su exhibición en otras ciudades.

Вен. В.: МОАУ, Профархив, ф. Рабис, д. 48, л. 28. Вишневский 1958, с. 59.

Se publica un decreto del Comité de Cine de Petrogrado sobre el procedimiento en las incautaciones y nacionalizaciones de salas de cine y empresas cinematográficas en la ciudad de Petrogrado y su región, firmado por A. V. Lunacharski y D. I Leshchenko.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 137, 23 октября, с. 1.

Se publica un decreto del Comité de Cine de Petrogrado sobre el registro de grabaciones de los acontecimientos revolucionarios.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 137, 23 октября, с. 1.

25 de octubre

Se realiza un pase previo de la película de N. V. Turkin Tais [Таис] (pr-vo AO Neptun).

СХФ, т. 3, с. 296.

25-26 de octubre

Discusión sobre los estatutos, estructura, etc. de la Unión unificada.

Вен. В.: АПС, ф. 61, ЦК, 1918, л. 5-6, 9.

29 de octubre

Se elige la nueva junta directiva de la Unión de Trabajadores del Cine en la que entran: N. F. Preobrazhenski, Aleksandrov, Shevchenko, M. A. Brailovski y B. I. Kotsin.

Вен. В.: АПС, ф. 61, д. 280, 1918, л. 1. Вишневский 1958, с. 59. Фионов, с. 8.

Petición del Comité de Cine de Moscú y el Narkomprós de embargo de la cuenta corriente de J. Cibrario de Goden.

Вен. В.: АОР, 2306, 1122, 180, л. 25.

30 de octubre

Decreto del Comité de Cine de Moscú sobre las medidas adoptadas para la racionalización de alquiler, sobre la prohibición de la venta, la compra de películas, materias primas, etc.

Вен. В.: АОР, 2309, 3209, № 55, л. 17; «Известия», 1918, № 242, 5 ноября, с. 4.

Comienzan los trabajos del departamento literario-artístico del Comité de Cine de Petrogrado dirigido por A. E. Zarin.

Вен. В.: архив ИАК, отдел рукописей.

31 de octubre

Decreto de la dirección de la Unión de Trabajadores del Cine sobre la organización de la comisión de control para la supervisión de la contabilidad de las empresas de alquiler.

Вен. В.: АПС, ф. 61, д. 280, л. 38, л. 5. Вишневский 1958, с. 59.

Octubre sin fecha

Finales de octubre

Los actores Vera Karalli y Viacheslav Svoboda salen de Moscú hacia Yalta para rodar, y también de gira por Ucrania con el espectáculo de ballet La muerte del galo [Смерть галла].

Р. Я.: «Театральный курьер», 1918, 20 октября.

Octubre

Decreto del Comité de Cine del Narkomprós de la RSFSR de prohibición de diversas películas de producción prerrevolucionaria.

Вен. В.: «Правда», 1918, № 248, 16 октября, с. 4.

El departamento militar de las editoriales del VTsIK termina la formación de tres trenes de agitación literario-editoriales, equipados con instalaciones de cine, para enviar al frente.

Вен. В.: «Правда», 1918, № 252, 21 декабря, с. 3-4.

Proyecto de organización de un taller piloto en el Comité de Cine de Petrogrado a propuesta del subdepartamento cinematográfico y teatral del Departamento de Bellas Artes del Narkomprós en Petrogrado.

Вен. В.: «Красная газета», Пг., 1918, № 240, 7 декабря, с. 3; «Вестник жизни», Пг., 1918, № 1, с. 73-74; «30 дней», 1936, № 4, с. 53-56.

Las empresas cinematográficas de Kiev ocupadas con nuevas puestas en escena: Argus: La enviaron al infierno [Её послал ад] (director M. M. Bonch-Tomashevski); Khudozhestvenny ekran [Pantalla artística]: Kara [Кара] y El príncipe y la Alhambra [Князь и Альгамбра] (guión de Aleksandr Roslavlev); Delta: El susurro de los juncos [Шуршат камыши] (guión de L. V. NIkulin) y Dormitan los sauces llorones [Дремлют плакучие ивы] (dirección M. M. Bonch-Tomashevski).

Р. Я.: «Зритель», Киев, 1918, № 24, 26.

Noviembre

Principios de noviembre

Aleksandr Drankov abre en Odessa el ‘Teatro Intermedio’.

Р. Я.: «Театральный курьер», 1918, 2 ноября.

2 de noviembre

Publicado un decreto obligatorio del Comité de Cine del Narkomprós de la RSFSR sobre la contabilidad y prohibición de la venta de películas y sobre el procedimiento para la concesión de permisos de alquiler.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 242, 5 ноября, с. 4; Сборник декретов и постановлений рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 1, 1918, с. 147; «Вестник просвещения», 1918, № 6-8, с. 22-23. Вишневский 1958, с. 60. Фионов, с. 8.

Kiev. T/d Kharitonov estrena la “cinenovela” de V. K. Viskovski El espinoso camino a la gloria [Тернистый путь славы] -intento de recrear la biografía de Vera Kholodnaia (con una importante parte de ficción). El papel principal, Vera Severnaia, lo interpretaba la misma Kholodnaia (su último trabajo en Moscú). En la película también actuaron O. I. Runich (primer actor), B. Valevski (director), P. I. Chardynin (operador) y otros.

СХФ, т. 3, с. 298.

7 de noviembre

Se celebra la festividad del primer aniversario de la revolución de octubre. Se estrenan las películas del Comité de Cine de Moscú La víspera de la revolución [Годовщина революции] (dir. D. Vertov, A. I. Savelev), En la clandestinidad [Подполье] (dir. V. P. Kasianov), Sobre el pope Pankrat, la tía Domna y el icono aparecido en Kolomna [О попе Панкрате, тётке Домне и явленной иконе в Коломне] (dir. N. F. Preobrazhenski, A. A. Arkatov), Insurrección [Восстание] (dir. A. E. Razumny) y otras. Los cronistas cinematográficos grabaron las conmemoraciones de octubre.

Вен. В.: МОАУ, ф. Моссовет, д. 2/819, св. 29, л. 54, 55, 72; «Известия», 1918, № 243, 6 ноября, с. 9. Вишневский 1945б, с. 5. Фионов, с. 9. СХФ, т. 1, с. 5.

Estreno en el Comité de Cine de Petrogrado de su primera película (y primera película soviética) Cohabitación [Уплотнение] (dir. A. P. Panteleev, D. Pashkovski, A. Dolinov). Fue también el primer trabajo como guionista de A. V. Lunacharski.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 151, 12 декабря, с. 5; «Вестник просвещения», Пг., 1918, № 6-8, с. 87-88; «Рабочий и театр», Л., 1935, № 2, с. 18. Вишневский 1958, с. 60. СХФ, т. 1, с. 6.

Solemne inauguración del «estudio de Saratov en memoria del primer aniversario de la revolución socialista rusa» en el edificio de la antigua sala de cine ‘Kinograf’; se graba la película Crónica de las celebraciones de la revolución socialista rusa [Хроника торжеств годовщины социалистической русской революции].

Вен. В.: «Художественные известия Саратовского отдела искусств», 1919, № 18, 5-7 марта, с. 8-9.

7-9 de noviembre

Grabación de las celebraciones de octubre en Petrogrado. Se graba a V. I. Lenin.

Вен. В.: «Вестник просвещения», Пг., 1918, № 6-8, с. 87-88; «Кино», 1936, № 4, 21 января, с. 2.

9 de noviembre

Se aprueba la resolución de la dirección de la Unión de Trabajadores del Cine sobre la organización de un departamento cultural-educativo. Los miembros de la comisión para la organización de”kinokulta” y del club de trabajadores del cine: A. D. Anoshchenko, M. A. Brailovski, B. I. Martov.

Вишневский 1958, с. 60.

Ivanovo-Voznesensk. La firma Kinoposrednik estrena el drama En el pecado del olvido [В грехе забвенья]. Al parecer la película fue realizada por un colectivo de aficionados al cine, presentado anónimamente y vendido el negativo a la sociedad K. Filipp.

СХФ, т. 3, с. 253.

11 de noviembre

Petrogrado. Empieza a funcionar el Alto Instituto de Fotografía y Técnica fotográfica [Высшем институте фотографии и фототехники].

Вен. В.: «Вестник просвещения», Пг., 1919, № 6-8, с. 81-82; «Жизнь искусства», Пг., 1919, № 271—272, 18-19 ноября, с. 2.

12 de noviembre

Reunión organizativa del departamento cultural-educativo (Kinokulta [Кинокульта]) de la Unión de Trabajadores del Cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Рабис, д. 47, л. 17.

Ufá. «La interrupción del tráfico ferroviario puso a los dueños de cines en una situación muy embarazosa. En Ufá no hay oficinas de alquiler y las películas llegan desde Samara o desde Siberia. La entrega de las películas alquiladas se produce ocasionalmente, a veces a caballo a través de la línea de frente, a pie, mediante organizaciones especiales. En relación con esto nuestros cines o estiran durante semanas el mismo programa, aunque muy a menudo las películas son viejas y gastadas, o complementan el programa con atracciones baratas».

Р. Я.: «Уфимский край», 1918, 12 ноября.

T/D Rus estrena la película de V. A. Starevich Iola [Иола] (guión O. V. Gzovskaia y V. G. Gaydarov, dir. art. V. V. Balliuzek; con la participación de Gzovskaia, Gaydarov, A. N. Bibikov y A. S. Khokhlova).

СХФ, т. 3, с. 267—268.

15 de noviembre

En la división de enseñanza secundaria del Narkomprós de Petrogrado se organiza una sección de cine escolar.

Вен. В.: «Вестник просвещения», Пг., 1919, № 1-3, с. 69. Вишневский 1958, с. 60. Фионов, с. 9.

Se adopta el decreto del Comité de Cine de Moscú para la liquidación del departamento literario-artístico. Se crea una comisión para elaborar un plan de organización de la producción (D. Marianov, A. A. Arkatov, L. S. Zamkovaia).

Вен. В.: МОАУ, ф. Госкино, д. 4, л. 24-25.

Se celebra la primera conferencia de uniones artísticas de Moscú organiada por el MGSPS sobre la cuestión de la fusión de todas las uniones en una única unión de trabajadores del arte (la fusión se produjo en 1919).

Вен. В.: 5 лет Всерабиса. М., 1924, с. 30, 136. Вишневский 1958, с. 60.

16 de noviembre

Se adopta la resolución de la junta directiva de la Unión de Trabajadores del Cine para la aprobación de Kinokulta en la sección jurídica.

Вен. В.: АПС, ф. 61, д. 280, л. 16.

Comienzan los trabajos prácticos de la sección de cinematografía del Buró de Toda Rusia de Comisarios Militares (VBVK, Всероссийского бюро военных комиссаров), más tarde buró de cine del PUR.

Вен. В.: «Известия», 1919, № 48, 6 марта, с. 4. Вишневский 1945б, с. 5. Фионов, с. 9.

16-17 de noviembre

En la reunión de la junta directiva de la Unión de Trabajadores del Cine se debate la cuestión del proyecto de fusión de la Unión de Trabajadores del Cine con 11 uniones afines. La decisión: “Considerar la fusión no deseable y contraproducente.”

См. 23 ноября Вен. В.: АПС, ф. 61, д. 280, 1918, л. 15, 19.

17 de noviembre

El Comité de Cine de Petrogrado informa de un concurso de guiones en conmemoración del primer aniversario de Octubre con el lema: La Gran Revolución Proletaria. El plazo de finalización del concurso: el 20 de diciembre, publicación de los resultados: el 10 de enero de 1919.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 156, 17 ноября, с. 6; «Красная газета», Пг., 1918, № 244, 17 ноября, с. 3; «Вестник просвещения», Пг., 1918, № 4-6, с. 23. Вишневский 1945б, с. 5. Р. Я.: «Жизнь искусства», Пг., 1918, № 21.

En el edificio de la empresa de alquiler de Petrogado de L. Zamoyski se celebra una proyección privada de la película estadounidense Intolerancia (director D. Griffith) y la crónica Festividad del primer aniversario de Octubre en Petrogrado [Празднование первой Октябрьской годовщины в Петрограде] (director del rodaje N. F. Grigor) para G. E. Zinoviev, A. V. Lunacharski, S. Zorin y V. M. Molotov. Bajo la impresión de lo visto Zinoviev propuso utilizar las películas soviéticas como instrumento de propaganda en el extranjero. Zamoyski propuso al Comité de Cine de Petrogrado adquirir una copia de la película de Griffith.

Р. Я.: «Жизнь искусства», Пг., 1918, № 17, 19 ноября.

Segundos veinte días de noviembre

«En Odessa, en la nave que se dirige en el mar al encuentro con las naves aliadas, habrá un operador de cine que grabará una película del encuentro de todos los barcos en el mar».

Р. Я.: «Вечерние новости», Киев, 1918, 24 ноября.

20 de noviembre

El Comité de Cine de Moscú aprueba el plan de reorganización del departamento de producción y crea una comisión para su diseño. Son elegidos como jefes P. M. Kerzhentsev y L. S. Zamkovaia.

Вен. В.: МОАУ, ф. Госкино, д. 4, л. 26. Вишневский 1958, с. 60.

22 de noviembre

Se nacionalizan 64 salas de cine inactivas en Petrogrado.

Вишневский 1945б, с. 5. Вишневский 1958, с. 60. Фионов, с. 9.

Se publica una información sobre las actividades del Comité de Cine de Petrogrado durante la celebración del primer aniversario de la Revolución de Octubre:

«El rodaje cinematográfico fue de dos tipos: aéreo y normal. Se realizaron varias grabaciones con hidroaviones. Se grabaron todos los momentos más importantes: “En el Smolni”, “Plaza de las víctimas de la revolución”, “En el Palacio del Trabajo”, “Inauguración del monumento al gran trabajador del metal”. Se grabaron la cobertura de luces y la marcha con antorchas».

«Красная газета», Пг., 1918, 22 ноября.

23 de noviembre

La Unión de Trabajadores del Cine adopta una resolución sobre la cuestión de la fusión: «ponencia para aprobar y adoptar su ejecución».

См. 16-17 ноября. Вен. В.: АПС, ф. 61, д. 280, 1918, л. 23-24.

25 de noviembre

Decreto obligatorio del Comité de Cine de Moscú sobre el control del comercio y producción de aparatos de cine y fotográficos y sus piezas de repuesto.

Вишневский 1958, с. 60. Фионов, с. 9.

La comisión preparatoria para la constitución de una Unión de Trabajadores del Arte unificada inicia sus trabajos.

Вен. В.: 5 лет Всерабиса. М., 1924, с. 30, 137.

27 de noviembre

El Comité de Cine de la Región de Petrogrado publica un decreto obligatorio para la organización de las secciones cinematográficas bajo los departamentos de educación popular.

«Северная коммуна», Пг., 1918, № 190, 27 декабря.

28 de noviembre

En el Comité de Cine de Moscú se inicia la puesta en escena de la película La madre [Мать] (dir. E. Razumny).

Вен. В.: АОР, 2302, 3209, арх. № 2, оп. 1, л. 83-85.

Noviembre sin fecha

La oficina para la exportación y la importación del departamento de control-administrativo del Comité de Cine de Petrogrado establece relaciones con una delegación comercial sueca con el fin de establecer el intercambio comercial en el campo del cine entre Rusia y Suecia.

El Comité de Cine de Petrogrado comienza la equipación de un pabellón y un laboratorio en el Smolni para la organización de grabaciones en el lugar con operadores en guardia permanente.

Вен. В.: «Бюллетень отдела производства кинокомитета», 1918, № 7, 16 декабря, с. 1-3 (рукопись из архива М.Я.Шнейдера).

El departamento científico del Comité de Cine de Petrogrado inicia los trabajos para el proyecto “cineteca central” (archivo de películas).

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 177, 12 декабря, с. 3.

El propietario de la empresa de Kiev Khudozhestvenny ekran, Vladimir Ivanov informa de la puesta en escena de la película La vida y el amor de Jean Carmin [Жизнь и любовь Жана Кармина] con guión de Efim Zozuli.

Р. Я.: «Вечерние новости» (утр. вып.), Киев, 1918, 24 ноября.

Diciembre

1 de diciembre

Se adopta el decreto del Sovnarkom de la RSFSR sobre derechos de autor (obras científicas, literarias, musicales y artísticas).

Вен. В.: «Известия», 1918, № 263, 1 декабря, с. 3.

4 de diciembre

La reunión de departamentos de asuntos artísticos del Narkomprós adopta una resolución para la creación de un centro artístico único, uniendo las diversas artes, incluido el cine.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 266, 5 декабря, с. 5; «Народное просвещение», 1919, № 26-28, с. 20. Вишневский 1958, с. 60.

Nacionalización del estudio de la Sociedad Rossiyskoe kinodelo, la sociedad Prodalent de B. S. Glagolin y el laboratorio Biofilm de Petrogrado abandonados por sus dueños.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 170, 4 декабря, с. 1; «Вестник просвещения», Пг., 1919, № 1-3, с. 128. Вишневский 1958, с. 60. Фионов, с. 9.

5 de diciembre

La asamblea general de la Unión de Trabajadores del Cine aprueba una resolución de elección de una delegación a la inminente reorganización del comité de cine. Forman parte de la delegación B. I. Martov, A. A. Arkatov, Ia. L. Dvoretski, B. I. Kotsin, Shevchenko y Zakharov.

Вен. В.: АПС, ф. 61, 1918, д. 280. Вишневский 1958, с. 60.

Se celebra una reunión organizativa del consejo del IZO de la Unión de Comunas de la Región Norte del Narkomprós sobre la cuestión de la organización de un estudio cinematográfico bajo el subdepartamento cineteatral.

Вен. В.: «Искусство коммуны», Пг., 1918, № 2, 15 декабря, с. 2; 1919, № 8, 16 января, с. 3; «Вестник жизни», 1918, № 1, с. 74; «30 дней», 1936, № 4, с. 53-56.

Kazán. Formación del Comité de Cine regional, al que se le transfieren para su gestión 11 salas de cine de la ciudad. Entre las tareas de este órgano entran la regulación del alquiler, «el radical cambio de programa en los cines» y «facilitar el acceso a los cines a las amplias masas».

Р. Я.: «Знамя революции», Казань, 1919, 26 января.

6 de diciembre

La reunión conjunta (celebrada el 4-6 de diciembre) de los comités de cine de Moscú y Petrogrado adopta una resolución para la organización de un Comité de Cine Central (Kinotsentr) bajo la presidencia de D. I. Leschenko. El Kinotsentr tiene la responsabilidad de obtener del VSNKh la transferencia de todos los asuntos cinematográficos del Narkomprós y promover el establecimiento de comités de cine regionales y de distrito.

Вен. В.: «Народное просвещение», Пг., 1918, № 23-24, с. 18. Вишневский 1958, с. 61. Фионов, с. 9. «A finales de 1918 la incapacidad del aparato estatal en el campo cinematográfico y el fracaso total de N. F. Preobrazhenski como presidente del Comité de Cine de Moscú era evidente para todos. La parte principal del trabajo de la reunión se tradujo en una bronca, en un ajuste de cuentas entre moscovitas y peterburgueses». Листов 1995, с. 67-68: К истории названия декрета / Публ. Л. Листовой // Из истории кино. М.: «Искусство», 1971, вып. 8, с. 47-62.

El Comité de Cine de Moscú informa de las condiciones para un concurso de guiones científicos sobre los temas de la sífilis, la gonorrea, el cólera y sobre la conservación de la salud de los trabajadores.

Вен. В.: «Вечерние известия», 1918, № 116, 6 декабря, с. 4. Фионов, с. 9.

7 de diciembre

El consejo del Narkomprós publica un decreto de organización del Comité de Cine Central (kinotsentr) en Moscú bajo la presidencia de D. I. Leshchenko.

Вен. В.: Сборник декретов и постановлений рабоче-крестьянского правительства по народному образованию. Вып. II, 1919, с. 223—224; «Вечерние известия», 1918, № 122, 13 декабря, с. 4. Вишневский 1945б, с. 6. Вишневский 1958, с. 61. «Entonces N. F. Preobrazhenski fue destituido del cargo y para la dirección del departamento cinematográfico se eligió un consejo con tres personas: D. I. Leshchenko (presidente), V. I. Akhramovich-Ashmarin y M. N. Zhestianikov. La decisión era un compromiso: el centro de gestión de la cinematografía para todo el país se asentaba sólidamente en Moscú, pero dos de sus tres jefes (D. I. Leshchenko y M. N. Zhestianikov) presidían el cine de Petrogrado. Durante los siguientes mes y medio-dos meses no quedó claro qué dirección encabezaría la troika mencionada.

Según los planes del Narkomprós se esperaba el fortalecimiento y el ajuste del perfil de la recién creada institución. Esta debía dirigir no solo la cinematografía sino también la fotografía. El anteriormente existente Comité de Fotografía y Técnica Fotográfica de Moscú arrastraba una existencia miserable: baste decir que la institución se instaló en el apartamento de su presidente, V. L. Rusetski». Листов 1995, с. 67-68: ГАРФ, ф. 2306, оп. 1, д. 115, л. 8; д. 123, л. 2-3 об. Вен. В.: АОР, ф. 2306, 1122, 130, л. 30-36, 39; 2306, 1122, 250, 71, л. 18; 3137, 37, оп. 1, л. 3 (24 декабря). Вишневский 1958, с. 61.

El Comité de Cine de Moscú firma un acuerdo con la Sociedad por Acciones I. N. Ermolev para la realización de las películas Savva [Савва], con guión de L. N. Andreev y con la sociedad Rus para la realización de las películas La ventisca [Метель], El vestido nuevo del rey [Новое платье короля] y La niña de las cerillas [Девочка со спичками] (Dir. Iu. A. Zheliabuzhski).

Вен. В.: АОР, 2302, 3208, арх. № 2, л. 1, л. 89-90, 93-96. Вишневский 1945б, с. 6.

Se publica el programa de actividades de Kinokult de la Unión de Trabajadores del Cine.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 268, 7 декабря, с. 4.

10 de diciembre

A. V. Lunacharski ordena anular la disposición de N. F. Preobrazhenski sobre el sellado taller ‘Foto-Globus’. El conflicto tiene relación con la negativa de Preobrazhenski a someterse a la decisión de Lunacharski.

Вен. В.: АОР, 2306, арх. № 2, оп. 3, 1919, д. 30.

11 de diciembre

El Comité de Cine de Moscú firma un contrato con AO Neptun para la preparación conjunta de la película El trío [Трое], sobre la obra de Gorki. La película solo pudo ser estrenada en 1922.

Вен. В.: АОР, 3303, 3208, арх. № 2, оп. 14, л. 90-98. Вишневский 1945б, с. 6.

La oficina literario-artística del departamento de producción del Comité de Cine de Petrogrado comienza la adaptación de las obras de M. Gorki Los bajos fondos [На дне] y El trío [Трое] con su conocimiento y consentimiento. Las películas no se realizaron.

Вен. В.: «Бюллетень отдела производства кинокомитета», 1918, № 7, 16 декабря, с. 1 (рукопись из архива М. Я. Шнейдера); «Правда», 1918, № 279, 20 декабря, с. 3. Вишневский 1945б, с. 6.

Petrogrado. Krasnaia Gazeta publica la siguiente información:

«El Comité Cinematográfico Regional ha publicado una orden prohibiendo conservar aparatos o hacer grabaciones en la calle sin un permiso especial. El incumplimiento implica la confiscación del aparato y responsabilidades legales. El registro de aparatos y la emisión de permisos se realiza en Sergievskaia 30 de 12 a 3 de la tarde.»

«Красная газета», Пг., 1918, 11 декабря.

12 de diciembre

Se celebra la segunda reunión del consejo del IZO del Narkomprós de la región Norte sobre la cuestión de la organización de un estudio cinematográfico.

Вен. В.: «30 дней», 1936, № 4, с. 55-56.

13 de diciembre

Petrogrado. Se celebra una reunión sobre la organización de una escuela-estudio cinematográfico bajo el Comité de Cine de Petrogrado. Se aprueba el proyecto de N. N. Arbatov. «En el estudio, entre otras cosas, se enseñará: plástica, comprensión elemental de las leyes de la pantalla y la cinematografía, la historia del cinematógrafo, todo tipo de deportes, el maquillaje para la pantalla y la lectura expresiva».

Вен. В.: «Бюллетень отдела производства кинокомитета», 1918, № 8, 23 декабря, с. 1 (рукопись из архива М. Я. Шнейдера); «Жизнь искусства», Пг., 1918, № 47, 27 декабря, с. 2. ЛГАОРСС, ф. 2551, оп. 1, д. 1338а, л. 1.

14 de diciembre

Se publica la siguiente información sobre el Comité de Cine de Petrogrado:

«El departamento de crónica social realiza el rodaje de la inauguración del monumento a Volodarski. Películas terminadas: Crónica de las celebraciones de Octubre [Хроника Октябрьских торжеств], Inauguración del monumento a Chernyshevski [Открытие памятника Чернышевскому] e Inauguración del congreso regional de los comunistas [Открытие областного съезда коммунистов]. Ha regresado de Pskov un operador enviado inmediatamente allí tras la toma de la ciudad quien ha conseguido grabar muchos momentos brillantes. La película ha sido realizada y estrenada con urgencia. Dentro de unos días el operador sale para la grabación en la región de Narva».

«Красная газета», Пг., 1918, 14 декабря.

16 de diciembre

La sección artística de la Unión de Trabajadores del Cine acepta la posibilidad de impedir el rodaje a quienes no sean miembros de la Unión con el permiso de la bolsa de trabajo. La resolución será aprobada por la dirección de la Unión el 18 de diciembre.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 135.

21 de diciembre

La Unión de Trabajadores del Cine adopta una resolución para el establecimiento de las categorías de miembro y candidato de la Unión.

Вен. В.: АПС, ф. 61, 1918, д. 280, л. 33.

Se estrena la «película hablada y cantada» Malditos sean quienes vierten la sangre de los hermanos… [Да будут прокляты пролившие братскую кровь…] Declamación cinematográfica con la participación de artistas-declamadores dirigidos por P. I. Mishchenko y con la participación del solista-declamador A. Apollonski (es posible que la productora sea T/d D. I. Kharitonov).

СХФ, т. 3, с. 258.

22 de diciembre

Se publica el artículo “La corrupción del cinematógrafo”, primer trabajo teórico de V. B. Shklovski dedicado al cine.

Р. Я.: «театральный журнал», Харьков, 1918, № 7.

23 de diciembre

Se introducen nuevas “Regulaciones sobre la censura militar”, para intensificarla y destacarla en un círculo más amplio de actividades. Según esta regulación, la censura militar estaba obligada a realizar una «revisión previa de toda producción impresa, dibujos, fotografías y grabaciones cinematográficas».

РГВА, ф. 4, оп. 3, д. 49, л. 264 об. — 265.

Muere el actor V. A. Polonski.

Вен. В.: «Бирюч петроградских государственных театров», 1919, № 13-14, с. 100; «Кино-газета», 1919, № 5, с. 11.

24 de diciembre

Se publica un decreto de la Comisión Central de Puntos de Agitación y el Comité de Cine del Narkomprós sobre el procedimiento de suministro a los puntos de agitación de aparatos de cine y películas.

Вен. В.: «Известия», 1918, № 161, 22 декабря, крестьянского правительства по народному образованию. Вып. II, 1919, с. 224. Вишневский 1958, с. 61. Фионов, с. 9.

25 de diciembre

El departamento de producción del Comité de Cine de Petrogrado comienza el reequipamiento en el taller de teatro ‘Akvarium’.

Вен. В.: ЛОАОР, отдел культуры и быта, ф. 746, д. 59/3, св. 1, л. 2; «Жизнь искусства», Пг., 1918, № 47, 27 декабря, с. 2; «Бюллетень отдела производства кинокомитета», 1918, № 8, 23 декабря, с. 2 (рукопись из архива М. Я. Шнейдера). Вишневский 1945б, с. 6. Фионов, с. 9.

26 de diciembre

La comisión central de tasación de la Unión de Trabajadores del Cine de Moscú publica un decreto sobre los salarios de los actores de cine.

Вен. В.: МОАУ, ф. Мосгубрабис, д. 47, л. 166.

26 de diciembre de 1918 – 18 de marzo de 1919

El tren de agitación ‘Lenin’ del VTsIK sale en su primer viaje al territorio del Noroeste.

Вен. В.: Агитпарпоезда ВЦИК. М., 1920, с. 12; «Известия», 1919, № 2, 3 января, с. 9; № 9, 3 января, с. 4; № 54, 11 марта, с. 1; 1919, № 23, 1 февраля; «Народное просвещение», 1919, № 32, с. 21-22.

27 de diciembre

Se publica el “decreto obligatorio” del Comité de Cine de Petrogrado sobre la creación en todos los soviets provinciales de la región norte de departamentos del Comité de Cine y la regulación de las secciones cinematográficas en los soviets provinciales de la Unión de Comunas de la Región Norte.

Вен. В.: «Северная коммуна», Пг., 1918, № 190, 27 декабря, с. 1. Вишневский 1958, с. 61. Фионов, с. 9-10.

28 de diciembre

El presidum de la VSNKh aprueba un decreto sobre la cuestión del proyecto de transferencia de las empresas cinematográficas y fotográficas al VSNKh y sobre el conflicto en relación al sellado del taller ‘Foto-Globus’.

Вен. В.: АОР, 3317, 37, оп. 3, л. 2; архив Наркомпроса, оп. 52, л. 53-54.

30 de diciembre

El Comité de Cine de Moscú inicia la realización de la película Tres retratos [Три портрета] basada en la obra de I. S. Turgenev.

Вен. В.: АОР, 2302, 3308, арх. № 2, оп. 1, л. 109.

Diciembre sin fecha

La sección de cine del departamento extraescolar del Narkomprós (actuando como relatora N. K. Krupskaia) aprueba un decreto sobre la necesidad de una amplia utilización del cine para la difusión del conocimiento.

Вишневский 1958, с. 61.

En el departamento del IZO del Narkomprós se organiza un subdepartamento cineteatral con el objetivo de mejorar la parte artística del trabajo cinematográfico, el desarrollo del proyecto de una Escuela Estatal de Artes Cinematográficas y otros.

Вишневский 1958, с. 61.

El Comité de Cine de Moscú y el subdepartamento de cineteatro del departamento de IZO del Narkomprós crean un proyecto conjunto de preparación de «concursos para la creación de carteles artísticos. Además, el subdepartamento cineteatral propone reunir los materiales existentes y la opinión de las personalidades del cine y los artistas sobre el cinematógrafo para la creación del folleto El cinematográfo como arte y el cartel» (no realizado).

Р. Я.: КЗ, № 48.

Se publica el Kino-biulleten -índice de las revisiones del departamento de censura del Comité de Cine de Moscú de películas prerrevolucionarias de producción extranjera.

Вен. В. Вишневский 1958, с. 59. En los Kino-biulleten Nº 1-2 se publicaron los resultados de los trabajos de revisión de la comisión (departamento de censura) del Comité de Cine de Moscú. Hasta el 1 de diciembre pasaron censura 422 películas, de las que 48 fueron recomendadas, 307 admitidas y 67 prohibidas. «Los censores, que recibieron una tarea ad-hoc, recibieron 637 películas, pero en la estadística falta su recomendación en los documentos». «Los esfuerzos censores del Comité de Cine en 1919-1920 fueron signficativamente menores. El fondo prerrevolucionario de películas en lo fundamental ya había sido visto, y fueron raras las películas soviéticas que salieron a pantalla sin tropiezos especiales. Naturalmente, la historia de la censura cinematográfica anterior no se acaba en el “departamento de revisión” moscovita. Su influencia es poco probable que se extendiese más allá de los distritos de la capital. En otras regiones se puede suponer una imagen abigarrada, difícil de abarcar: de la censura de las películas se pueden encargar comités del partido, comités revolucionarios y departamentos de educación popular, sindicatos y mandos militares. Moscú todavía no tenía mandato sobre ellos. Pero lo más probable es que los casos de prohibiciones son aquí raros, si no esporádicos». Véase 24 de mayo. Листов 1995, с. 64-65.

El Comité de Cine de Petrogrado publica una separata de la “Reglamentación, disposiciones y órdenes del Comité Regional Cinematográfico de la Unión de Comunas de la Región Norte del Narkomprós de 1918”.

Вен. В.

En vista del racionamiento general de combustibles todas las salas de cine de Petrogrado pasan a un nuevo horario de trabajo: los tres últimos días de la semana.

Р. Я.: «Вечерний час», Пг., 1918, 29 ноября.

Comienza la preparación del trabajo para la producción de proyectores cinematográficos en la fábrica de productos ópticos del VSNKh nº 95 de Petrogrado (más adelante el GOZ). Los trabajos prácticos se inician en 1919.

Вен. В.: «Кино-неделя», Л., 1924, № 28, с. 4.

Se termina la construcción de los dos estudios de A. A. Khanzhonkov y I. N. Ermolev en Yalta y los dos estudios de D. I. Kharitonov y K. P. Borisov en Odessa.

Вен. В.: архив ИАК.

En Kiev se organiza el estudio del ejército rojo Khudozhestvenny ekran.

Вен. В.: сообщено М. Е. Вернером.

Nacimiento de la producción cinematográfica en Georgia (estudio de P. Piron Film en Tbilisi).

Вен. В.: «Кино», 1935, № 4, 23 января, с. 2.

Se incendian los estudios Biofilm en Moscú y G. I. Libkin en Yaroslavl.

Вен. В.: сообщено Г. В. Гибером и Б. И. Мартовым.

Acontecimientos sin una fecha no especificada

«En la asamblea general de los propietarios de teatros de Irkutsk convocada por el comisionado de la Unión de Toda Rusia de Propietarios de Teatros Cinematográficos A. M. Don Otello, sobre la cuestión de la formación de la UNIÓN DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE SIBERIA CENTRAL Y EL LEJANO ORIENTE se decide: 1) convocar en la ciudad de Irkutsk el 16 de noviembre un Congreso Regional; 2) en adelante y hasta la convocatoria del congreso y la elección de un presidium permanente elegir para los trabajos organizativos un presidium temporal, para el que es elegido: presidente (por unanimidad) A. M. Don-Otello y como miembros F. E. Manakov, A. K. Linkevich y A. P. Berlinski; 3) solicitar a todos los propietarios de teatros cinematográficos tomar parte en los trabajos del congreso enviando a sus representantes así como comunicar urgentemente qué cuestiones pueden presentar para contribuir a la discusión y decisión del Congreso, enviando inmediatamente informes sobre estas y especificando si serán relatores o lo dejan enteramente al criterio del presidium temporal».

Вен. В.: «Сине-фоно», 1918, № 1-2, с. 26-27.

El Comité de Cine de Petrogrado lanza (dirigido por G. M. Boltianski) la revista para la pantalla Khronika [Хроника].

Листов 1995, с. 88. En total se publicaron al menos tres números de la revista. А. Д.

En el estudio de A. A. Khanzhonkov se graba la película La humilde [Кроткая] (dir. O. V. Rakhmanova), adaptación de la novela de F. M. Dostoievski Diario del escritor en 1876.

СХФ, т. 3, с. 272.

En el estudio de A. A. Khanzhonkov se graba la película Teresa Raquin [Тереза Ракен] (dir. B.. V Chaykovski), adaptación de la novela homónima de E. Zola. La película no llegó a estrenarse.

СХФ, т. 3, с. 298.

El estudio de A. A.. Khanzhonkov estrena la película Si no esta, aquella [Не та, так другая], adaptación de la opereta de U. Gadzhibekov (posiblemente dir. A. A. Gromov). La película se exhibió solo en el Caúcaso.

СХФ, т. 3, с. 281.

En el estudio A. A. Khanzhonkov se rueda el drama La estrella del mar [Звезда моря] (dir. y oper. V. A. Starevich, su última realización en Rusia). En la RSFSR la película no fue exhibida.

СХФ, т. 3, с. 266.

El estudio de A. A. Khanzhonkov termina su última película, rodada en Yalta: el drama de A. N. Uralski y Khanzhonkov El gran áspid [Великий аспид].

СХФ, т. 3, с. 254—255.

T/d Rus estrena la película de A. A. Chargonin Los corredores [Бегуны] (de la serie “reveladora” “Los que buscan a Dios”).

СХФ, т. 3, с. 251.

En T/d Rus se graba la película de N. P. Malikov La ventisca [Метель] -adaptación del relato de A. S. Pushkin-.

СХФ, т. 3, с. 277.

I. N. Ermolev estrena la película El maestro de postas [Станционный смотритель], adaptación del relato homónimo de A. S. Pushkin.

СХФ, т. 3, с. 295.

T/d N. Kozlovski, S. Iurev i Ko. estrenan el drama de B. N. Svetlov Sus dedos huelen a laúdano [Ваши пальцы пахнут ладаном] -adaptación de la romanza homónima de A. N. Vertinski.

СХФ, т. 3, с. 254.

En el estudio Ekran V. A. Taldykin se graba la película El disparo [Выстрел], adaptación del relato de A. S. Pushkin (dir. G. G. Azagarov, lo terminó V. K. Viskovski). Al parecer, la película desapareció al ser enterrada bajo tierra por A. G. Taldykin.

СХФ, т. 3, с. 257.

AO Biofilm estrena la película de V. K. Viskovski Sin salida [Без исхода].

СХФ, т. 3, с. 251.

AO Biofilm estrena la comedia de V. K. Viskovski El marido engañado [Одураченный муж], “intento de reconstrucción” de la novela de D. Bocaccio La mujer justificada (vol. 1).

СХФ, т. 2, с. 283.

AO Biofilm estrena la comedia de V. K. Viskovski Aventuras de un difunto imaginario [Похождения мнимого покойника], intento de reconstrucción de una novela de D. Bocaccio (vol. 2).

СХФ, т. 3, с. 287.

Estreno de la película satírica de N. P. Malikov El estafador, o el General de Kuvaka [Аферист, или Генерал от куваки] (AO Biofilm).

СХФ, т. 3, с. 249—250.

AO Biofilm estrena la película de N. P. Malikov La sonrisa de la medusa [Улыбка медузы], con guión póstumo de Anna Mar.

СХФ, т. 3, с. 301.

AO Neptun estrena la película de M. I. Doronin Las últimas aventuras de Arsène Lupin [Последние приключения Арсена Люпена] (guión N. V. Turkin), adaptación de la novela de detectives de M. Leblanc (813″).

СХФ, т. 3, с. 286—287.

AO Drankov i Ko graba la película La vida de Harrison [Жизнь Гаррисона] (guión y dir. M. Ia. Galitski), intento de adaptación de la biografía del popular actor danés V. Psilander (en Rusia conocido como Harrison). Al parecer la película no llegó a estrenarse.

СХФ, т. 3, с. 263.

Titan estrena el poema cinematográfico de V. P. Kasianov y E. Elirova Zaire [Заира], intento de creación de una gran producción de una película histórica sobre la época dela insurrección de los esclavos en el Este, con la participación de artistas de ballet, luchadores y artistas de circo.

СХФ, т. 3, с. 265.

Odessa. T/d D. I. Kharitonov estrena el drama de P. I. Chardynin Amanecer rojo [Красная заря], una de las últimas películas con la participación de V. V. Kholodnaia, grabada totalmente en exteriores.

СХФ, т. 3, с. 271.

Odessa. Kinozhizhn estrena el drama de N. A. Saltykov Los saboteadores [Саботажники]. Al parecer era una película biográfica sobre los últimos años de la vida de L. N. Andreev.

СХФ, т. 3, с. 292.

Odessa. El estudio Mirograf estrena la película Ah, tu suerte, malvada suerte… [Ах ты, доля, злая доля…] (guión -en poemas- y dir. N. P. Malikov).

СХФ, т. 3, с. 250.

El estudio K. P. Borisov (Odessa) estrena la comedia El boxeo ayudó [Бокс выручил] (guión y dir. A. S. Boytler).

СХФ, т. 3, с. 252.

Odessa. En el estudio Siniaia ptitsa (El pájaro azul) de A. S. Sibiriakov se graba la película Valeria Belmont [Валерия Бельмонт] (guión y dir. B. Chernobler). Al parecer esta adaptación de la novela homónima de L. Zakher-Mazokh no llegó a las pantallas.

СХФ, т. 3, с. 254.

Odessa. El estudio de A. N. Nikitin (juntamente con el de A. S. Sibiriakov, Meduza) estrena su primera película: la adaptación de la romanza de A. N. Vertinski El negro violeta [Лиловый негр] (guión y dir. Chernobler).

СХФ, т. 3, с. 273—274.