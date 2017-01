1918: Filmografía completa (2 y último)

Completamos con esta entrada el listado de peliculas realizadas en 1918 en Rusia -o más exactamente en territorio de lo que era imperio ruso hasta 1917-. La bibliografía citada en las fuentes aparece en la introducción de nuestra entrada anterior. Las películas que se han conservado total o parcialmente se destacan en negrita y el orden del listado es el del alfabeto cirílico (А/a/, Б/b/, В/v/, Г/g/, Д/d/, Е/ʲɛ/, Ё/ʲo/, Ж/ʒ/, З/z/, И/i/, Й/j/, К/k/, Л/l/, М/m/, Н/n/, О/o/, П/p/, Р/r/, С/s/, Т/t/, У/u/, Ф/f/, Х/x/, Ц/ʦ/, Ч/ʧ/, Ш/ʃ/, Щ/ʃʧ/, Ъ/-/, Ы/y/, Ь/ʲ/, Э/e/, Ю/ʲu/, Я/ʲa/). En nuestra entrada anterior fuimos de la А a parte de la М, las 100 primeras. A la derecha está la lista de letras con su trasliteración. Seguimos desde la M hasta Я. Al final de esta entrada hay una película cuyo título estaba en alfabeto latino: Homo Sapiens. La traducción del título suele ser literal,excepto cuando se basan en obras literarias traducidas al español. En ese caso utilizo el título más conocido (Por ejemplo, Amo y criado, basada en una obra de Tolstoy, en traducción literal sería más bien Amo y trabajador). También he incluido una serie de películas que no llegaron a terminarse y aparecen en la prensa de la época. .

101.- HOY TU Y YO NOS HEMOS SEPARADO – МЫ СЕГОДНЯ РАССТАЛИСЬ С ТОБОЙ

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Productora: Kharitonov [т/д “Д.Харитонов”] Actores: Vera Pavlova [Вера Павлова], Vladimir Maksimov [Владимир Максимов], Ivan Khudoleev [Иван Худолеев], Nikolay Vashkevich [Николай Вашкевич] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama de salón basado en la novela de Elizabet Werner Junto al altar [Am Altar, У алтаря] (1873)

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 279; Korotki, p. 224.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 28, стр. 7; № 31, стр. 9.

102.- REBELDE MAR DE PASIÓN – МЯТЕЖНОЕ МОРЕ СТРАСТЕЙ

Título alternativo: El nido resucitado [Ожившее гнездо], La respuesta en El Hoyo [Ответ на “Яму”] Dirección: Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер] Guión: Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер] Productora: distribuidora A. Savva [контора “А.Савва”] Estreno: 9-4-1918 Actores: T. Pavlova (Berta) [Т. Павлова], Leonid Zhukov (padre de Berta, antiguo propietario de El Hoyo) [Леонид Жуков], Mikhail Vavich (abogado Galin) [Михаил Вавич], Maria Reyzen (Tania) [Мария Рейзен], Aleksandr Vyrubov (Likhonin) [Александр Вырубов], Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes, 1500 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Primera serie de “Respuesta en ‘El Hoyo'”, sin ninguna relación con el relato de A. I. Kuprin. Su continuación fue Amor ultrajado… asfixiado… roto.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 279-280; Korotki, p. 344.

Bibliografía de la época: Художественные филмьы дореволюционной России, М., 1945, стр. 83; отзыв Веронина (В. Туркина), Киногазета, 1918, № 16.

103.- SOBRE EL VASO ROTO DE LA FELICIDAD – НАД РАЗБИТОЙ ЧАШЕЙ СЧАСТЬЯ

Dirección: Iakov Poselski [Яков Посельский] Actores: Leonid Zhukov (ingeniero Stroev) [Леонид Жуков], Kira Vadetskaia (mujer de Stroev) [Кира Вадецкая], Maria Reyzen (Vera Zaritskaia, actriz) [Мария Рейзен], Boris Orlitski (Vetrov, amigo de Stroev) [Борис Орлицкий] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama amoroso sentimental basado en una romanza del repertorio de M. I. Vavich.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 280; Korotki, p. 128, 265, 280.

Bibliografía de la época: Проэктор, М., 1918, № 1-2, стр. 14.

104.- UNA VERDADERA MUJER – НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

Dirección: Boris Chaikovski [Борис Чайковский] Operador: Boris Medzionis [Борис Медзионис] Director artístico: I. Polushkin [И. Полушкин] Productora: taller de A. Khanzhonkov [ателье А.Ханжонкова] Estreno: 1-5-1923 (por la distribuidora Fakel [Факел]) Actores: Zoia Barantsevich (Tess d’Urberville) [Зоя Баранцевич], Aleksandr Ashanin (Angel Clare) [Александр Ашанин], Leonid Polevoy (Alec) [Леонид Полевой], Maria Tokareva (Mary) [Мария Токарева], Eduard Kulganek (Jack) [Эдуард Кульганек] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama sobre hacendados irlandeses basada en la novela de Thomas Hardy Tess, la de los Urberville (1891).

Enlaces: Kino-teatr (da como fecha 1919)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 280; Korotki, p. 238 (1918-19), 395 (1918-19).

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 36, стр. 10.

105.- NASTIA VAGABUNDA – НАСТЯ-БОСЯЧКА

Dirección: Evgeni Petrov-Kraevski [Евгений Петров-Краевский] Productora: Kino-Alfa [Т/д Кино-Альфа] Actores: Zoia Barantsevich [Зоя Баранцевич] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 280.

106.- NUESTROS DONJUANES – НАШИ ДОН ЖУАНЫ

Dirección: Arkadi Boytler [Аркадий Бойтлер] Operador: E. Kapitta [Е. Капитта] Productora: taller de K. P. Borisov (Odesa) [ателье К.П.Борисова (Одесса)] Estreno: 24-7-1923 (Moscú) Actores: Arkadi Boytler (Arkashka) [Аркадий Бойтлер], M. Chernov (gordo) [М. Чернов], Rita Ol (esposa del señor gordo) [Рита Оль] Género: Comedia Datos técnicos: 1 parte, 220 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Farsa interpretada en la playa de Odesa en el verano de 1918. El argumento trata de dos personajes que se confunden de trajes de baño.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 280; Mislavski 2005; Korotki, p. 58, 179

107.- NO NACIDO PARA EL DINERO – НЕ ДЛЯ ДЕНЕГ РОДИВШИЙСЯ

Dirección: Nikandir Turkin (Alatrov) [Никандр Туркин (Алатров)] Guión: Vladimir Maiakovski [Владимир Маяковский] Operador: Evgeni Slavinski [Евгений Славинский] Productora: AO Neptun [акц. о-во Нептун] Estreno: 2-7-1919 (Chita) Actores: Vladimir Maiakovski (Ivan Nov, poeta) [Владимир Маяковский], David Burliuk (gran pintor) [Давид Бурлюк], Vasili Kamenski [Василий Каменский], Margarita Kibalchich [Маргарита Кибальчич], Ianina Mirato [Янина Мирато], Lev Grinkrug [Лев Гринкруг] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1920 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Basada en la novela de Jack London Martin Eden (entrada en la Wikipedia en inglés y texto original en inglés).

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 281; Korotki, p. 236, 342, 373.

Bibliografía de la época: Публикация А. Февральского в книге В. Маяковского Кино, М., 1940, стр. 10 и 267-268.

108.- EL GUARDIÁN MUDO – НЕМОЙ СТРАЖ

Título alternativo: El campanero mudo [Немой звонарь] Dirección: Iakov Protazanov [Яков Протазанов] Guión: Iakov Protazanov [Яков Протазанов] Operador: Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Director artístico: Aleksandr Loshakov [Александр Лошаков] Productora: Sociedad I. Ermolev (Odesa) [Т-во “И. Ермольев” (Одесса)] Estreno: 16-1-1919 (Odesa) Actores: Ivan Mozzhukhin (joven conde) [Иван Мозжухин], Natalia Lisenko (amante del conde) [Наталья Лисенко], Evgeni Gaydarov [Евгений Гайдаров], Iona Talanov [Иона Таланов] Género: Drama Datos técnicos: 2 series, 9 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Basada en una balada de A. K. Tolstoy.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata; Russiancinema (da como fecha 1919)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 281; Mislavski 2005; Korotki, p. 294, 305

109.- VICTORIA INNECESARIA- НЕНУЖНАЯ ПОБЕДА

Dirección: Boris Mikhin [Борис Михин] Actores: T. Kuzmina [Т. Кузьмина], Amo Bek-Nazarov [Амо Бек-Назаров], Oleg (Osip) Frelikh [Олег (Осип) Фрелих] Género: Drama Datos técnicos: La película no llegó a ser estrenada y no se ha conservado.

Sumario: Basada en el relato homónimo de A. P. Chéjov, al igual que El eterno cuento de la vida, también de 1918, que vimos en nuestra entrada anterior (aquí el texto en ruso, no he podido encontrar traducción española). La acción tiene lugar en Hungría. El viejo Tsvibush, un músico gitano, y su hija Ilka, llegan a la hacienda Goldenaugen. Cuando terminan su actuación y están siendo aplaudidos, Tsvibush asusta accidentalmente a un caballo montado por la condesa. Esta alza su látigo y golpea a Tsvibush en la cara. Desde entonces Ilka busca desesperadamente justicia y acepta el consejo del barón Arthur von Zainits, un terrateniente con talento pero débil, de que debería conseguir la venganza sobre la condesa convirtiéndose ella misma en una noble. De hecho, el barón le promete casarse con ella si llega a ser millonaria. Ilka va a París como cantante, atrae a numerosos admiradores, se vende ella misma y finalmente consigue el dinero necesario. Ella y Zainits se casan, pero al día siguiente el barón, como resultado de una injusticia, es privado de su título de nobleza. Ilka queda a merced de las burlas de sus parientes ricos. Al final, sin embargo, la victoria de Ilka resulta ser innecesaria porque se da cuenta de la amable comprensión de la condesa. Desesperada, Ilka se suicida.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 282; Korotki, p. 251 (1918-19)

110.- LA MUJER ENIGMÁTICA – НЕРАЗГАДАННАЯ ЖЕНЩИНА

Dirección: Nikolay Malikov [Николай Маликов] Operador: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий] Director artístico: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: Sociedad de acciones Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: Gavriil Terekhov (Rakhmanov, pintor) [Гавриил Терехов], Maria Goricheva (Elena Svetlova) [Мария Горичева], Nikolay Orlov (padre de Elena) [Николай Орлов], A. Zarubin (Nadezhdin, figura política) [А. Зарубин] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama erótico-místico sobre una mujer “enigmática” que se encuentra en un viaje un pintor.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 282; Korotki, p. 227

111.- LA DESDICHADA – НЕСЧАСТНАЯ

Dirección: Nikolay Malikov [Николай Маликов] Productora: Merkazor (antigua V. Vengerov i V. Gardin) [Т/Д “Мерказор” (бывший “В.Венгеров и В.Гардин”)] Estreno: 23-4-1918 Actores: Maria Zhdanova (Susanna) [Мария Жданова], Nikolay Bazhenov (terrateniente Koltovski, padre de Susanna) [Николай Баженов], Iosif Soyfer (Michel, primo de Susanna) [Иосиф Сойфер], Dmitri Zeland (Ratch, padrastro de Susanna) [Дмитрий Зеланд], Sergey Golovin [Сергей Головин], Ivan Gedike [Иван Гедике] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del relato homónimo de I. Turgenev (texto en inglés y en ruso).

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 282; Korotki, p. 346.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 17, стр. 6.

112.- NO CEDERÉ – НЕ УСТУПЛЮ

Título alternativo: No cederé mi felicidad [Счастья своего не уступлю], La esfinge [Сфинкс], El diario de Nelly [Дневник Нелли] Dirección: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский] Guión: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский] Operador: Mikhail Vladimirski [Михаил Владимирский] Productora: Sociedad I. Ermolev [Т-во “И. Ермольев”] Estreno: 28-5-1918 Actores: Nikolay Rimski (Leon Karret, aventurero) [Николай Римский], Z. Bogdanova (Irene, mujer de Leon) [З. Богданова], Vera Orlova (Nelly) [Вера Орлова], Polikarp Pavlov (padre de Nelly) [Поликарп Павлов], Nikolay Panov (conde Beloborski) [Николай Панов] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1640 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama psicológico. La lucha de una chica deportista con un chantajista al que mata en un duelo a espada. Las críticas destacaban la imitación en la actuación de N. Rimski de I. Mozzhukhin.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 281; Korotki, p. 97, 171, 318.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 25.

113.- PASÓ LA NOCHE LA NUBE DORADA – НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ

Dirección: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Guión: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Director artístico: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: AO Biofilm [АО «Биофильм»] Estreno: 3-5-1918 Actores: Zoia Karabanova (Lenochka Bortnovskaia, maestra) [Зоя Карабанова], Ivan Perestiani (Pasekin, propietario de finca) [Иван Перестиани], Nikolay Orlov (criado de Pasekin) [Николай Орлов], A. Andre (príncipe) [А. Андрэ] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado.

Sumario: Drama elegíaco basado en un poema de M. Lermontov (Утёс, el peñasco, o la roca). El título es el primer verso (aquí una traducción, aunque quizá demasiado literal).

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. X; Korotki, p. 128, 272.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 21; Мир экрана, 1918, № 3.

114.- EVA ENGAÑADA – ОБМАНУТАЯ ЕВА

Dirección: Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Operador: Nikolay Kozlovski [Николай Козловский] Productora: N. Kozlovski, S. Iurev i K [Т/Д “Н.Козловский, С.Юрьев и К”] Estreno: 4-6-1918 Actores: A. Roben (Elen) [А. Робен], Ivan Gorski (príncipe Masalski) [Иван Горский], Dmitri Zeland (Artemev, padre de Elen) [Дмитрий Зеланд] Género: Drama Datos técnicos: (2ª serie), 5 partes, 1200 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Continuación de la película Paraíso sin Adán (1917), adaptación de la novela de Vera I. Krizhanovskaia (biografía en ruso, la versión portuguesa insiste básicamente en su faceta espiritista)

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 283; Korotki, p. 189, 370.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 24, стр. 11.

115.- EL MARIDO ENGAÑADO – ОДУРАЧЕННЫЙ МУЖ

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Guión: Osip Dymov [Осип Дымов] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Director artístico: Aleksey Utkin [Алексей Уткин] Productora: AO Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: R. de Jassy (Arriguccio Berlinghieri, marido) [Р. де Жасси], P. Kozmovskaia (Monna Sismonda, esposa) [П. Козмовская], A. Zarubin (Ruberto, amante)[А. Зарубин], Nikolay Orlov (Mizetta, criado) [Николай Орлов] Género: Comedia Datos técnicos: Primer capítulo. 3 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: “Intento de reconstrucción” de la novela clásica de Giovanni Bocaccio. Adaptación de la octava novela de la séptima jornada del Decamerón, conocida normalmente como “Ariguccio celoso” (texto en italiano y español).

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 283; Korotki, p. 94, 127

116.- OJO POR OJO – ОКО ЗА ОКО

Dirección: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Guión: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Productora: taller Mirograf (Odesa) [ателье “Мирограф” (Одесса)] Estreno: 1919 Actores: O. Golovachevskaia [О. Головачевская], M. Markov [М. Марков], P. Insarov [П. Инсаров] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 283; Mislavski 2005; Korotki, p. 296, 380

117.- SOBRE EL POPE PANKRAT, LA TÍA DOMNA Y EL ICONO APARECIDO EN KOLOMNA – О ПОПЕ ПАНКРАТЕ, ТЕТКЕ ДОМНЕ И ЯВЛЕННОЙ ИКОНЕ В КОЛОМНЕ

Dirección: Aleksandr Arkatov [Александр Аркатов], Nikolay Preobrazhenski [Николай Преображенский] Guión: Aleksandr Arkatov [Александр Аркатов], Nikolay Preobrazhenski [Николай Преображенский] Operador: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий] Productora: Comité de Cine de Moscú [Московский кинокомитет] Actores: Lidia Sycheva (tía Domna) [Лидия Сычева], Nikolay Preobrazhenski [Николай Преображенский] Género: Farsa Datos técnicos: 4 partes, 1100 m. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: Basado en un cuento de Demian Bedny. Al pope Pankrat le toca una parroquia pobre. Esta es una causa de constante aflicción para él. Y a Pankrat se le ocurre un truco: compra en el bazar un viejo icono y lo entierra, y después hace correr el rumor de un sueño profético de la tía Domna. En presencia de los parroquianos el icono sale de la tierra. Se le atribuyen propiedades curativas. Como resultado aumenta la afluencia de creyentes, a expensas de las parroquias vecinas. Crecen los ingresos del padre Pankrat. Al darse cuenta de ello las iglesias vecinas se dirigen a sus jefes. Al enterarse del “milagroso” icono, las autoridades religiosas se lo quedan para ellos.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, v. 1, p. 5; Korotki, p. 212, 282

118.- EL PADRE SERGIO – ОТЕЦ СЕРГИЙ

Título alternativo: El príncipe Kasatski [Князь Касатский] Dirección: Iakov Protazanov [Яков Протазанов] Guión: Aleksandr Volkov [Александр Волков] Operador: Fedot Burgasov [Федот Бургасов], Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Compositor: Evgeni Bukke [Евгений Букке] Director artístico: Vladimir Balliuzek [Владимир Баллюзек], Aleksandr Loshakov [Александр Лошаков] Productora: Sociedad I. Ermolev [Т-во «И. Ермольев»] Estreno: 14-5-1918 Actores: Ivan Mozzhukhin (padre Sergio – príncipe Kasatski) [Иван Мозжухин], Vera Dzheneeva (Mary) [Вера Дженеева], Natalia Lisenko (viuda-comerciante Makovkina) [Наталья Лисенко], Vera Orlova (hija de comerciante) [Вера Орлова], Vladimir Gaydarov (Nicolás I) [Владимир Гайдаров], Olga Kondorova (condesa Korotkova) [Ольга Кондорова], Nikolay Panov (padre de Kasatski) [Николай Панов], Iona Talanov (comerciante) [Иона Таланов], Piotr Baksheev (joven monje) [Петр Бакшеев], Polikarp Pavlov (portero del monasterio) [Поликарп Павлов], Nikolay Rimski (obispo) [Николай Римский] Género: Drama Datos técnicos: 7 partes, 1920 m. La película se ha conservado.

Sumario: Basado en el relato homónimo de L. Tolstoy. La historia comienza con la infancia y la idealizada juventud del príncipe Stepan Kasatski. Al parecer, el joven Kasatski está predestinado a ser un gran hombre. El príncipe descubre en la víspera de su boda la relación extramatrimonial de su mujer, la condesa Mary Korotkova con el Zar Nicolás I. Esto daña enormemente su orgullo, y se refugiará en la Iglesia Ortodoxa rusa al convertirse en monje. En estos años, Kasatski vivirá en la humildad y, sobre todo, en la duda. A pesar de convertirse en ermitaño por órdenes del alto clero, la gente todavía le recuerda por su pasada fama y el cambio drástico que tomó el curso de su vida. Una noche de invierno, un grupo de mujeres juerguistas decide visitarlo y una de ellas, una mujer divorciada llamada Makovkina, pasa la noche en su celda e intenta seducirlo. El padre Sergio descubre que sigue siendo débil, y como castigo se corta un dedo. Makovkina comprende este acto, que produce un gran impacto en su visión de la vida: a partir de ese momento promete cambiar. Un año más tarde, Makovkina ha entrado en un convento, mientras la reputación del padre Sergio crece entre los fieles, que lo creen un sanador y peregrinan para obtener sus servicios curativos. Sin embargo, el padre Sergio es consciente de que realmente no profesa fe cristiana. El convento lo aburre profundamente, y es torturado por pensamientos orgullosos y lujuriosos. El padre Sergio recae definitivamente cuando la hija de un rico comerciante consigue acostarse con él. A la mañana siguiente abandona el monasterio y se dedica a recorrer el mundo viviendo de la limosna. Cuando una cadena de presos hacia Siberia topa con él, los militares le piden sus documentos. Como no los tiene, lo juzgan como vagabundo y lo unen al grupo…

Enlaces: Kino-teatr; Rudata; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 284; Kinemo 2002 p. 454-465; Korotki, p. 75, 101, 171, 292.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 21; Мир экрана, 1918, № 3; Новый вечерний час, 1918, № 83; Киногазета, М., 1928, № 40; Жизнь искусства, Л., 1928, № 39, стр. 7.

119.- LA SORTIJA DEL MAL – ПЕРСТЕНЬ ЗЛА

Dirección: Mikhail Doronin [Михаил Доронин] Operador: Stanislav Zebel [Станислав Зебель] Director artístico: Vladimir Egorov [Владимир Егоров] Productora: AO Neptun (Petrogrado) [АО “Нептун” (Петроград)] Estreno: 4-3-1919 (Petrogrado) Actores: Asta Gray (Vera Erasskaia) [Аста Грай], Oleg (Osip) Frelikh (Viktor Kalugin, joven abogado) [Олег (Осип) Фрелих], G. Kruchinin (Evgeni Gorski, poeta) [Г. Кручинин], V. Vasilev (conde Gradski) [В. Васильев], M. Neznamov (Bersanov, tutor de Vera) [М. Незнамов] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama místico.

Enlaces: Kino-teatr;

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 284; Korotki, p. 152.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 2.

120.- LA CANCIÓN DE AMOR NO CANTADA HASTA EL FINAL – ПЕСНЬ ЛЮБВИ НЕДОПЕТАЯ

Dirección: Lev Kuleshov [Лев Кулешов], Vitold Polonski [Витольд Полонский] Operador: Nikolay Kozlovski [Николай Козловский] Productora: N. Kozlovski, S. Iurev i Ko. [Т/д «Н. Козловский, С. Юрьев и Ко»] Estreno: 1-5-1919 Actores: Taisia Borman [Таисия Борман], Nikolay Gorich [Николай Горич], A. Chernov [А. Чернов] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 285; Korotki, p. 138, 189 (1918-19), 201 (1919), 279 (1918), 413 (1918).

Bibliografía de la época: Советский экран, М., 1928, № 46.

121.- LOS SAUCES LLORONES – ПЛАКУЧИЕ ИВЫ

Dirección: Andrey Gromov [Андрей Громов] Operador: Boris Zavelev [Борис Завелев] Productora: Taller de A. Khanzhonkov (Yalta) [Ателье А. Ханжонкова (Ялта)] Género: Drama Datos técnicos: Es posible que se estrenase con otro título. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 285; Mislavski 2005; Korotki, p. 141, 164.

Bibliografía de la época: Ханжонков А. Первые годы русской кинематографии. М., – 1937.– С. 120.

122.- EL BAILE DE LA AFLICCIÓN Y EL BULLICIO – ПЛЯСКА СКОРБИ И СУЕТЫ

Título alternativo: Amor asesinado [Убитая любовь] Dirección: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Guión: Lev Nikulin [Лев Никулин] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Director artístico: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: AO Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: Maria Goricheva (Elena) [Мария Горичева], Amo Bek-Nazarov (Leonid Verigin, marido de Elena) [Амо Бек-Назаров], Vladimir Alekseev-Meskhiev (profesor Charski) [Владимир Алексеев-Месхиев], Elena Chayka (Nina, hija del profesor) [Елена Чайка] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1322 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Melodrama de salón.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 285; Korotki, p. 272

123.- CLANDESTINIDAD – ПОДПОЛЬЕ

Título alternativo: En la clandestinidad [В подполье] Dirección: Vladimir Kasianov [Владимир Касьянов] Guión: Aleksandr Serafimovich [Александр Серафимович], Ilia Viniar [Илья Виньяр] Operador: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий] Productora: Comité de Cine de Moscú [Московский кинокомите] Actores: Grigori Khmara [Григорий Хмара] Género: Película de agitación Datos técnicos: 3 partes, 400 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Película realizada para el primer aniversario de la revolución de Octubre. Incluye episodios de la lucha clandestina de los bolcheviques durante el zarismo. Primer trabajo en el cine del escritor soviético A. S. Serafimovich.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, vol. 1 p. 5-6; Korotki, p. 212

124.- EL VELO DE PIERRETTE- ПОКРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЫ

Dirección: Aleksandr Tairov [Александр Таиров] Datos técnicos: Quizá la película no llegó a terminarse. Era la obra que estaba representando en ese momento el Teatro de Cámara de Moscú. Las informaciones de la época no son concluyentes:

“El Comité de Cine de Moscú cierra un acuerdo con el colectivo del Teatro de Cámara de Moscú para la realización de la película El velo de Pierrette [Покрывало Пьеретты]. A. Ia. Tairov comenzó el rodaje de la película, que no se terminó.”

Вен. В.: АОР, 2302, 3209, арх. № 2, оп. 1, л. 19-20. «La opinión de los especialistas sobre esta realización se divide. Sin embargo personas competentes que han visto la película subrayan que la cinta es interesante aunque la ejecución del trabajo técnico deja mucho que desear». Р. Я.: «Театральный курьер», 1918, 9 октября.

En Korotki hay una explicación más detallada de lo que pudo suceder con la película.

Fuentes: Korotki, p. 362

125.- LA CIGARRA – ПОПРЫГУНЬЯ

Dirección: Boris Svetlov [Борис Светлов] Director artístico: Boris Mikhin [Борис Михин] Productora: taller de V. Taldykin [ателье В.Талдыкиной] Actores: Vera Pavlova [Вера Павлова], Oleg (Osip) Frelikh [Олег (Осип) Фрелих] Género: Drama Datos técnicos: Producción de 1918-1919. No llegó a ser estrenada y no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del relato homónimo de A. Chéjov.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 286; Korotki, p. 251 (1918-19), 330 (1918-19)

126.- EL ÚLTIMO TANGO – ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО

Título alternativo: Bajo el ardiente cielo de Argentina [Под знойным небом Аргентины] Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Vladimir Siversen [Владимир Сиверсен] Dirección artística: Aleksey Utkin [Алексей Уткин] Productora: Kharitonov [Торговый дом «Д. Харитонов»] Estreno: 31-5-1918 Actores: Vera Kholodnaia (Clo) [Вера Холодная], Osip Runich (Jo) [Осип Рунич], Ivan Khudoleev (Sir Stone) [Иван Худолеев], A. Aleksandrov (camarero) [А. Александров] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1917-1918. Se ha conservado la 2ª parte

Sumario: La trama se basa en una romanza, El tango de la muerte [Танго смерти], del repertorio de la cantante Isa Kremer [Иза Кремер], que actuaba por aquel entonces en Odesa (texto e interpretación, en este caso de Vadim Kozin). En ella se cuenta la historia de Clo y Jo. En la película, la bailarina Clo junto con su compañero Jo se gana la vida bailando en un pequeño garito argentino. Cierto día entra en este garito el rico turista sir Stone. Este invita a Clo a su mesa y le da algunas monedas de oro por su baile. Jo, al saberlo le propone a su compañera fingir estar enamorada del rico inglés y conseguir su dinero. Tras esta propuesta Clo piensa que Jo ya no la ama. Se lo cuenta todo a Stone y este la invita a irse a París. Pasados unos meses Clo en un restaurante decide mostrar al público su arte en la interpretación del tango argentino. Durante su búsqueda de una pareja para bailar se encuentra casualmente con Jo, quien ha venido a Europa con su nueva pareja. Durante el baile Jo, ante los ojos del curioso público, mata a Clo.

Enlaces: Rudata, Kino-teatr; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 286; Kinemo 2002 p. ; Korotki, p. 94, 336.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 24, стр. 14; Мир экрана, М., 1918, № 1, стр. 12; Театр и искусство, 1918, № 28-31, стр. 283.

127.- ÚLTIMAS AVENTURAS DE ARSÈNE LUPIN – ПОСЛЕДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРСЕНА ЛЮПЕНА

Título alternativo: Lucha con lo invisible [Борьба с невидимым], Arsène Lupin [Арсен Люпен] Dirección: Mikhail Doronin [Михаил Доронин] Guión: Nikandir Turkin (Alatrov) [Никандр Туркин (Алатров)] Operador: Stanislav Zebel [Станислав Зебель] Director artístico: Vladimir Egorov [Владимир Егоров] Productora: AO Neptun [Акц. о-во “Нептун”] Actores: V. Vasilev (Arsène Lupin) [В. Васильев], Oleg (Osip) Frelikh [Олег (Осип) Фрелих], A. Saks [А. Сакс], G. Kruchinin [Г. Кручинин], Olga Chejova [Ольга Чехова], Ivan Lavin [Иван Лавин], A. Aleksandrov [А. Александров] Género: Detectives Datos técnicos: 2 series, 10 partes. La película se ha conservado parcialmente, sin intertítulos.

Sumario: Basada en la novela de M. Leblanc 813 (1910).

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 286-287; Kinemo 2002, p. 469-470; Korotki, p. 21, 151, 165, 373.

Bibliografía de la época: Мир экрана, М., 1918, № 1, стр. 7.

128.- EL ÚLTIMO ENCUENTRO – ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Dirección: Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Operador: Fedot Burgasov [Федот Бургасов] Director artístico: Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Productora: Sociedad I. Ermolev [Т-во “И.Ермольев” (М.)] Estreno: 1-11-1918 Actores: Vladimir STrizhekvski (Harry Faulkner) [Владимир Стрижевский], Arseni Bibikov (pariente de mister Faulkner) [Арсений Бибиков], Aleksey Karalli-Tortsov (Horton, fotógrafo) [Алексей Каралли-Торцов], O. Olgina (Adelaida) [О. Ольгина], A. Eberg (episodio) [А. Эберг], Elizaveta Porfireva (episodio) [Елизавета Порфирьева] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama criminal-psicológico.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 287; Korotki, p. 75, 299, 357

129.- LA POSADA – ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Dirección: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Productora: Sociedad I. Ermolev [Товарищество “И. Ермольев” (М.)] Estreno: 16-10-1918 Actores: Piotr Baksheev (Naum) [Петр Бакшеев], Vera Orlova (Duniasha) [Вера Орлова], Nikolay Panov (Akim) [Николай Панов], Olga Kondorova (dama) [Ольга Кондорова], Olga Trofimova (Kirillovna) [Ольга Трофимова] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes, 1100 m. La película se ha conservado incompleta, sin intertítulos. En concreto se conservan las partes 1, 2, 4, 5 y 6.

Sumario: Basada en el relato homónimo de I. Turgenev (texto en ruso)

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 287; Kinemo 2002, p. 470; Korotki, p. 317

130.- LA CAMPANA SUMERGIDA – ПОТОНУВШИЙ КОЛОКОЛ

Dirección: V. Chernobler [В. Черноблер] Operador: E. Eske [Э. Эске] Productora: Tallre Siniaia ptitsa (El Pájaro Azul) de A. I. Sibirakov (Odesa) [Ателье ≪Синяя птица≫ А. И. Сибирякова (Одесса)] Estreno: 18-6-1920 (Tbilisi) Actores: estudiantes de “estudio cinematográfico” (duendes y elfos) Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del drama homónimo de Gerhart Hauptmann (Die versunkene Glocke, 1897).

Enlaces: Wikipedia en ruso (da como fecha 1920)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 287; Mislavski 2005; Korotki, p. 413, 417 (da como fecha 1920).

Bibliografía de la época: Одесский листок.–1918.–1 ноября (19 октября); Мельпомена (Одесса).–1918.–№ 31.– 2 ноября.– С. 5, 15.

131.- LAS AVENTURAS DE UN DIFUNTO IMAGINARIO – ПОХОЖДЕНИЯ МНИМОГО ПОКОЙНИКА

Título alternativo: El difunto imaginario [Мнимый покойник] Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Guión: Osip Dymov [Осип Дымов] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Productora: AO Biofilm [Акц. о-во “Биофильм”] Actores: Nikolay Orlov (Mazzeo della Montagna, cirujano) [Николай Орлов], K. Meranvil (su mujer) [К. Меранвиль], Evgenia Leontovich (Nerina, criada) [Евгения Леонтович], V. Smirnov (Ruggieri, amante) [В. Смирнов] Género: Comedia Datos técnicos: 2º capitulo. 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Segundo intento de reconstrucción de las novelas del Decamerón de Giovanni Bocaccio. En esta ocasión se trata de la novela décima de la cuarta jornada, la ‘novela de Mazzeo della Montagna’ (texto en italiano y en español).

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 287; Korotki, p. 94, 128

132.- EL POETA Y UNA ALMA PERDIDA – ПОЭТ И ПАДШАЯ ДУША

Título alternativo: Y una alma perdida sacó el poeta de la oscuridad del deliro [И душу падшую поэт извлек из мрака заблужденья] Dirección: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Guión: Boris Martov [Борис Мартов ]Operador: Fedor Bremer [Федор Бремер], Boris Medzionis [Борис Медзионис] Director artístico: Tsezar Lakka [Цезарь Лакка] Productora: AO A. Khanzhonkov i Ko. [Акционерное общество «А. Ханжонков и Ко»] Estreno: 23-6-1918 Actores: Vagram Palazian (Krasov, escritor) [Ваграм Папазян], Zoia Barantsevich (Sonia Muratova) [Зоя Баранцевич], Aleksandr Kheruvimov (padre de Sonia) [Александр Херувимов], Praskovia Maksimova (madam Ditmar, dueña de un prostíbulo) [Прасковья Максимова], A. Burakovski (Merich, cantante de ópera) [А. Бураковский] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: El famoso escritor Krasov conoce por casualidad en la calle a una mujer cuya alma le interesa. Se reunen con frecuencia. El sentimiento mutuo crece. Pero a pesar de las preguntas inquisitvas ella no quiere decir su nombre… En cierta ocasión, en compañía de la alegre compañía de bohemios visita la “institución” de madam Ditmar y allí descubre en una de las chicas a su misteriosa desconocida. Queda estupefacto. Pero ella le ruega escuchar la confesión de su vida. Seducida por el una vez famoso cantante de ópera Merich, quien la abandonó, se vió obligada a seguir el mal camino. Así salvó su vida pero perdió su alma… Conmovido por su historia Krasov saca a Liza de este torbellino y quiere hacerla su esposa… La lleva a una ciudad de provincias. Aquí se produce un encuentro casual de Liza con su antiguo seductor, quien intenta chantajearla. Este encuentro

deprime a Krasov. Y bajo la superficie de los buenos sentimientos hacia Liza emerge el turbio lodo de los mezquinos y vulgares resentimiento y prejuicios.. Sin fuerzas para ver este cambio en la persona amada, Liza vuelve con madam Ditmar. Krasov se lanza tras ella y cuando la encuentra, comete un terrible y absurdo crimen.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 287; Kinemo 2002, p. 471; Korotki, p. 70, 238, 394.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 29, стр. 10.

133.- EL CRIMEN DE NINA TUMANOVA – ПРЕСТУПЛЕНИЕ НИНЫ ТУМАНОВОЙ

Dirección: Mikhail Verner [Михаил Вернер] Guión: Lev Nikulin [Лев Никулин] Productora: Sociedad cinematográfica Kinofilma (Kiev) de M. Ia. Lugarski [Кинотоварищество ≪Кинофильма≫ (Киев) М. Я. Лугарского] Actores: R. Bergoni [Р. Бергони], A. Turzhanski [А. Туржанский] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de la obra teatral de A. Bernsteyn El ladrón.

Fuentes: Mislatski 2005; Korotki, p. 82.

Bibliografía: Рибаков М. Хрещатик відомий і невідомий. К.: КИЙ, 2003.–С. 190.

134.- LLEGADA DE LA CALLE – ПРИШЕДШАЯ С УЛИЦЫ

Dirección: Boris Mikhin [Борис Михин] Productora: taller de V. Taldykin [ателье В.Талдыкиной] Actores: Sofia Volkhovskaia [Софья Волховская] Género: Drama Datos técnicos: La película no se llegó a estrenar y no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr (da como fecha posible 1917)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 288; Korotki, p. 251 (1918-19)

135.- EL PROYECTO DEL INGENIERO PRITE – ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРА ПРАЙТА

Dirección: Lev Kuleshov [Лев Кулешов] Guión: Boris Kuleshov [Борис Кулешов] Operador: S. Naletny [С. Налетный] Dirección artística: Lev Kuleshov [Лев Кулешов] Productora: Khanzhonkov [АО “А. Ханжонков и К”] Actores: Leonid Polevoy [Леонид Полевой], Boris Kuleshov [Борис Кулешов], Eduard Kulganek [Эдуард Кульганек], N. Gardi [Н. Гарди], E. Komarova [Э. Комарова] Género: Aventuras Datos técnicos: 4 partes. Producción de 1917-1918. Se ha conservado parcialmente y sin intertítulos.

Sumario: Trabajo experimental. Drama de aventuras con peleas, persecuciones en automóvil y moto, accidentes y muchos otros trucos, y también toda una serie de supuestos casuales. La trama criminal se construye alrededor de la extracción de turba y la lucha de dos centrales eléctricas en competencia. Participó como guionista y actor el hermano de Lev Kuleshov, el ingeniero Borís Kuleshov.

Enlaces: Rudata, Kino-teatr.ru; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 288, Testimoni Silenziosi 1989, p. 418-422; Veliki kinemo 2002, p. 398-399; Korotki 2009, p. 51, 201, 256.

Bibliografía de la época: Советский экран, 1928, № 46.

136.- MALDITO – ПРОКЛЯТЫЙ

Dirección: Boris Mikhin [Борис Михин] Guión: Vladimir Lidin [Владимир Лидин] Director artístico: Boris Mikhin [Борис Михин] Productora: Comité Skobelevski [Скобелевский комитет] Actores: Nikolay Tseretelli [Николай Церетелли], Vladimir Karin [Владимир Карин], Sergey Tarasov [Сергей Тарасов] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Si la productora es el Comité Skobelevski la fecha más probable es 1917 y no 1918 ya que en el 18 fue desmantelado y sus activos pasaron a las autoridades soviéticas en el Comité de Cine del Narkomprós. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del relato homónimo de Sholem Aleichem.

Enlaces: Kino-teatr (da como fecha probable 1917)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 289; Korotki, p. 251 (da como fecha 1917-1918)

137.- EL PROFESOR – ПРОФЕССОР

Título alternativo: Murió la rosa florida… le cayeron sus pétalos… [Умирала цветущая роза… осыпались ее лепестки…] Dirección: Aleksandr Volkov [Александр Волков] Productora: Sociedad I. Ermolev [т-во “И.Ермольев”] (М.) Estreno: 9-4-1918 Actores: Nikolay Rimski (profesor Perelgin) [Николай Римский], Z. Bogdanova (Zoia Mikhailovna, su mujer) [З. Богданова], Vera Orlova (Ania Berestova, estudiante) [Вера Орлова], Olga Kondorova (madre de Ania) [Ольга Кондорова], Dmitri Bukhovetski (Ravich, ayudante) [Дмитрий Буховецкий], Ilia Sudakov (Volodia Lopatin) [Илья Судаков] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama psicológico. Un profesor hace que una chica se vacune contra el cáncer al pensar que está enferma sin remedio; al ver su error, se inocula el cáncer en sí mismo. Ambos mueren.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 289; Korotki, p. 101.

Bibliografía de la época: Киногазета, 1918, М., № 16; Мир экрана, М., 1918, № 1, стр. 11-12.

138.- AUNQUE MAÑANA MORIREMOS, HOY VIVIMOS – ПУСТЬ ЗАВТРА СМЕРТЬ – СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЕМ

Dirección: Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер] Operador: Aleksandr Stanke [Александр Станке] Productora: Merkazor [Т/Д “Мерказор”] Actores: Maria Zhdanova [Мария Жданова], Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер], A. Aleksandrov [А. Александров], T. Savitskaia [Т. Савицкая] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama sobre la vida cinematográfica tras las bambalinas.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 289; Korotki, p. 345, 347

139.- LOS CINCO PISOS – ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Louis Forestier [Луи Форестье] Productora: editorial cinematográfica Ekran de V. A. Taldykin [киноиздательство “Экран” В.А.Талдыкиной] Estreno: 1919 Actores: Evgenia Leontovich [Евгения Леонтович], Iuri Tarich [Юрий Тарич], Nikolay Rybnikov [Николай Рыбников], E. Borovikin [Е. Боровикин], Liudmila Semionova (cocotte) [Людмила Семёнова] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado. Es uno de los negativos que enterró Taldykin para que no pasase a manos de las autoridades soviéticas tras la nacionalización.

Sumario: Basada en una canción francesa muy popular en el siglo XIX de Pierre-Jean de Béranger, Les cinq étages (1830) (aquí información sobre la canción y aquí una versión cantada, ambas en francés).

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 289; Korotki, p. 94, 384.

Bibliografía de la época: Л. Форестье, Великий немой, М., 1945, стр. 97.

140.- EL VIOLÍN ROTO – РАЗБИТАЯ СКРИПКА

Dirección: Aleksandr Uralski [Александр Уральский] Operador: Boris Medzionis [Борис Медзионис] Productora: AO A. Khanzhonkov (M. y Yalta) [акц. о-во “А.Ханжонков” (М. и Ялта)] Estreno: 2-3-1918 Actores: Vladimir Strizhevski (Jan, músico callejero) [Владимир Стрижевский], K. Viazemskaia (Vanda, novia de Jan) [К. Вяземская], Emma Bauer (condesa) [Эмма Бауэр], Voytsekh Brydzinski (amante) [Войцех Брыдзинский], Eduard Kulganek [Эдуард Кульганек] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama ambientado en Italia. Poema cinematográfico.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 290; Mislatski 2005; Korotki, p. 238, 357.

Bibliografía de la época: Киногазета, 1918, М., № 8, стр. 4.

141.- PRIMAVERA TEMPRANA- РАННЯЯ ВЕСНА

Guión: Olga Mar [Ольга Мар] Productora: D. I. Kharitonov (Odesa) [Т/Д Д. И. Харитонов (Одесса)] Género: Drama Datos técnicos: La película al parecer no fue estrenada y no se ha conservado.

Fuentes: Mislatski 2005

Bibliografía de la época: Мельпомена (Одесса).–1918.– № 36.– 7 декабря.– С. 16.

142.- RODION RASKOLNIKOV- РОДИОН РАСКОЛЬНИКОВ

Dirección: Iosif Soyfer (?) [Иосиф Сойфер] Korotki, cita un artículo de T. Ponomareva según el cual Soyfer participó en una pelicula titulada Rodion Raskolnikov. No aparece en V. Vishnevski. Entre las películas analizadas por la Comisión de revisión de 1926-27 se encuentra Raskolnikov (habitante de la buhardilla) [Раскольников (обитатель чердака)] (2200 m.) que tampoco aparece en Vishnevski y no se atribuye a nadie. Quizá se trate del mismo film. Según Ponomareva el papel de Soyfer fue de actor. No sabemos si también fue director, como acostumbraba. Actores: Iosif Soyfer (?) [Иосиф Сойфер] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado.

Fuentes: Korotki, p. 345

143.- SOLO DIOS JUZGARÁ – РАССУДИТ ТОЛЬКО БОГ

Título alternativo: Que nos juzgue Dios [Пусть нас рассудит бог] Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Director artístico: Ivan Suvorov [Иван Суворов] Productora: AO Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: P. Kozmovskaia (Klimashevskaia, viuda rica) [П. Козмовская], Vladimir Alekseev-Meskhiev (Ivantsov, cooperativista) [Владимир Алексеев-Месхиев], E. Vadina (Marina, mujer del cooperativista) [Е. Вадина], Gavriil Terekhov (Sergey, hijo de Ivantsov, estudiante) [Гавриил Терехов], Elena Chayka (Fenia, novia de Sergey) [Елена Чайка] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Melodrama. Un estudiante, hijo de un cooperativista artesano, se casa con una viuda rica. Su amante, a la que abandona con su hijo, termina por suicidarse.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 291; Korotki, p. 94, 128

144.- LA RELIGIÓN DE LOS SALVAJES – РЕЛИГИЯ ДИКИХ

Dirección: Boris Sushkevich [Борис Сушкевич] Productora: Comité Skobelevski [Скобелевский комитет] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes, 1359 m. La película no se ha conservado.

Enlaces: Wikipedia en ruso.

Fuentes: Korotki, p. 360

145.- NACIDO DE LA TRIBULACIÓN Y LA DEPRAVACIÓN – РОЖДЕННЫЙ ОТ СКОРБИ И РАЗВРАТА

Dirección: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Guión: Sokolovski [Соколовский] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Productora: taller Mirograf (Odesa) [ателье “Мирограф” (Одесса)] Estreno: 1919 Actores: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков], P. Azovski [П. Азовский], E. Rudakovskaia [Е. Рудаковская], Tatiana Kunitskaia [Татьяна Куницкая], P. Nikitin [П. Никитин], Korik Manuylova [Корик Мануйлова] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, con prólogo y epílogo. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 291; Mislavski 2005; Korotki, p. 320, 380

146.- EL INVITADO FUNESTO – РОКОВОЙ ГОСТЬ

Título alternativo: Ala verdi [Алла верды] Dirección: Anatoli Vorotnikov [Анатолий Воротников] Guión: Anatoli Vorotnikov [Анатолий Воротников] Productora: Sociedad I. Ermolev (Yalta) [Т-во “И.Ермольев” (Ялта)] Estreno: 24-4-1919 (Bakú), 5-9-1923 (Moscú) Actores: Zoia Karabanova (princesa Nina) [Зоя Карабанова], V. Arski (príncipe georgiano, su padre) [В. Арский] Iona Talanov (Mikho, su hermano) [Иона Таланов], Evgeni Gaydarov (Vano Dalashvili) [Евгений Гайдаров] Anatoli Smiranin (Iurovski, secretario del príncipe) [Анатолий Смиранин], Ia. Silvestrova (Zara, gitana) [Я. Сильвестрова], Grigori Mechnikov (Gogo, jefe de los bandoleros) [Григорий Мечников] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes,, 1750 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama ambientado en el Caúcaso.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 292; Mislatski 2005, Korotki, p. 103

147.- LA SALAMANDRA DE RUBÍES – РУБИНОВСКАЯ САЛАМАНДРА

Dirección: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Guión: Kael [Каэль] Operador: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Productora: D. Kharitonov [Т/Д “Д.Харитонов”] Estreno: 15-3-1919 Actores: Osip Runich [Осип Рунич], Paulette Doré [Полетт Дорэ], Dora Chitorina [Дора Читорина] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 292; Mislavski 2005; Korotki, p. 411

148.- SABOTEADORES – САБОТАЖНИКИ

Título alternativo: La muerte de Leonid Andreev [Смерть Леонида Андреева] Dirección: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Guión: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Operador: Ian (Ianis) Dored [Ян (Янис) Доред] Director artístico: Ivan Suvorov [Иван Суворов] Productora: Sociedad Kinozhizn (Odesa) [т-во “Киножизнь” (Одесса)] Actores: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков], Tatiana Kunitskaia [Татьяна Куницкая], Sofia Charusskaia [Софья Чарусская], M. Iurev [М. Юрьев], Piotr Baksheev [Петр Бакшеев], Georgi Sarmatov [Георгий Сарматов], Anisim Suslov (Reznikov) [Анисим Суслов (Резников)], V. Speshinski [В. Спешинский], Vilis Seglinsh [Вилис Сеглиньш], N. Ar [Н. Ар], P. Velikatov [П. Великатов], N. Leynov [Н. Лейнов], B. Listov [Б. Листов], L. Pivovarov [Л. Пивоваров], L. Savelev [Л. Савельев] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Al parecer es una película biográfica sobre los últimos años de vida del escritor Leonid Andreev. Si fuese así, debería haber sido realizada en 1919 como muy pronto pues el escritor murió en septiembre de 1919.

Enlaces: Kino-teatr (la fecha en 1919); Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 292; Mislavski 2005; Korotki, p. 320

Bibliografía de la época: Мельпомена (Одесса).–1919.–№ 60.– 2 ноября.– С. 4–5.

149.- SAHAIDACHNY – САГАЙДАЧНЫЙ

Dirección: Nikolay Larin (?) [Николай Ларин] Productora: Rus de M. S. Trofimov (Yalta-Odesa) [Т/Д ≪Русь≫ М. С. Трофимова (Ялта-Одесса)] Datos técnicos: La película se empezó a rodar en Crimea. No se ha conservado.

Sumario: ¿Quizá sobre el hetman Sahaidachny?

Fuentes: Mislavski 2005.

Bibliografía: Рибаков М. Хрещатик відомий і невідомий. К.: КИЙ, 2003.– С. 190.

150.- LA SEÑAL – СИГНАЛ

Dirección: Aleksandr Arkatov [Александр Аркатов] Guión: Ilia Viniar [Илья Виньяр] Operador: Ian (Ianis) Dored [Ян (Янис) Доред], Eduard Tissé [Эдуард Тиссэ] Productora: Comité de Cine de Moscú [Московский кинокомитет] Actores: Ia. Volzhenin (malhechor) [Я. Волженин], Vladimir Karin (guardagujas) [Владимир Карин] Género: Drama Datos técnicos: 3 partes, 600 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama de agitación. Basado en un relato de V. Garshin. Sobre el heroísmo de un guardagujas para impedir que un tren se estrelle.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, vol. 1, p. 6; Korotki, p. 31, 150

151.- SINFONÍA DE DOLOR – СИМФОНИЯ ГОРЯ

Título alternativo: Canción trágica de amor y dolor [Трагическая песнь любви и горя] Dirección: Evgeni Slavinski [Евгений Славинский] Guión: Olga Blazhevich [Ольга Блажевич] Operador: Evgeni Slavinski [Евгений Славинский] Productora: AO Neptun [АО “Нептун”] Estreno: 26-4-1918 Actores: Margarita Kibalchich (Kitty) [Маргарита Кибальчич], Grigori Khmara (Vadim Bargs, compositor) [Григорий Хмара], Aleksandra Rebikova (madre de Kitty) [Александра Ребикова], G. Kruchinin (hacendado Karinov, después marido de Kitty) [Г. Кручинин] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Melodrama

Enlaces: Kino-teatr; Rudata; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 293; Korotki, p. 342.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 19; Мир экрана, М., 1918, № 1, стр. 6.

152.- SINFONÍA DE AMOR – СИМФОНИЯ ЛЮБВИ

Título alternativo: La mujer y la pasión [Женщина и страсть] Dirección: Sergey Tsenin [Сергей Ценин] Guión: Largo [Ларго] Operador: E. Kapitta [Е. Капитта] Productora: taller de K. P. Borisov (Odesa) [ателье К.П.Борисова (Одесса)] Actores: E. Zhezmor [Е. Жезмор], P. Grigorev [П. Григорьев], Sergey Tsenin [Сергей Ценин], Elvinski [Эльвинский] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama de salón

Enlaces: Kino-teatr;

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 293; Mislavski 2005, Korotki, p. 179, 389.

Bibliografía de la época: Мельпомена, Одесса., 1918, № 20, стр. 16.

153.- LA SINFONÍA DE STEVENS – СИМФОНИЯ СТИВЕНСА

Título alternativo: La tragedia de Stevens [Трагедия Стивенса] Dirección: Aleksandr Uralski [Александр Уральский] Guión: Dmitri Bukhovetski [Дмитрий Буховецкий] Director artístico: Tsezar Lakka [Цезарь Лакка] Productora: AO Khanzhonkov [акц. о-во “А.Ханжонков”] Estreno: 24-5-1918 Actores: Vladimir Strizhevski (Eduard Stevens, compositor) [Владимир Стрижевский], Maria Boldyreva (Maria Chernetskaia, más adelante mujer de Stevens) [Мария Болдырева], Michael Visaroff (marqués Palotti) [Майкл Висарофф], Eduard Kulganek (doctor) [Эдуард Кульганек], Sergey Kusevitski (Hegg, director) En los títulos F. Fafi [Сергей Кусевицкий] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama psicológico sobre un compositor que sufre atrofia de la memoria. Finalmente se vuelve loco.

Enlaces: Kino-teatr;

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 293-294; Korotki, p. 238, 357, 379

154.- CUENTO DEL VIENTO DE PRIMAVERA – СКАЗКА ВЕСЕННЕГО ВЕТРА

Dirección: Olga Rakhmanova [Ольга Рахманова] Guión: Lev Ostroumov [Лев Остроумов] Operador: Boris Medzionis [Борис Медзионис] Productora: AO A. Khanzhonkov i Ko [Акционерное общество “А. Ханжонков и Ко”] Estreno: 9-10-1918 Actores: Ivan Perestiani (Piotr Nikolaevich Shelestov, escritor) [Иван Перестиани], Vagram Papazian (aviador famoso) [Ваграм Папазян], Vanda Rogovskaia (Olga Gorina, joven actriz) [Ванда Роговская] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película se ha conservado sin intertítulos.

Sumario: Drama lírico escrito de una manera muy simple, sin ninguna “audacia” simbólica sino todo pensado para que Barantsevich (error? no lo interpreta ella) interpretara de la manera más sincera el papel de una joven actriz que encandila el corazón de un viejo escritor, como un embriagante viento de primavera.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 294; Kinemo 2002, p. 474-475; Korotki, p. 238, 273, 301.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 36, стр. 12.

155.- LÁGRIMAS DE LA PRISIÓN – СЛЁЗЫ КАТОРГИ

Título alternativo: Entre las nieves de Siberia [Среди снегов Сибири] Dirección: Boris Svetlov [Борис Светлов] Guión: O. Orlik [О. Орлик] Productora: AO Libkin (Yaroslavl) [акц. о-во “Г.Либкин” (Ярославль)] Estreno: 6-4-1918 Actores: O. Orlik (Olimpiada Tsarevina, presa fugitiva) [О. Орлик], Gennadi Mirski [Геннадий Мирский], Georgi Sarmatov [Георгий Сарматов], Sergey Gladkov [Сергей Гладков], Nikolay Kitaev [Николай Китаев] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de un relato de V. I. Nemirovich-Danchenko.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 294-295; Korotki, p. 330.

Bibliografía de la época: Рампа и жизнь, М., 1918, № 13, стр. 14.

156.- EL LODO DEL BULEVAR – СЛЯКОТЬ БУЛЬВАРНАЯ

Dirección: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Guión: Lev Ostroumov [Лев Остроумов] Operador: Fiodor Bremer [Федор Бремер] Director artístico: Lev Kuleshov [Лев Кулешов] Productora: AO A. Khanzhonkov i Ko [акц. о-во «А. Ханжонков и К»] Estreno: 3-5-1918 Actores: M. Smelkov (Andrey Astrov, poeta) [М. Смелков], Anna Zemtsova (Lilit, mujer de Andrey) [Анна Земцова], Vladimir Kriger (Kulikov, profesor de latín) [Владимир Кригер], A. Azancheeva (mujer de Kulikov) [А. Азанчеева], L. Dmitrev (Bukharov, director de cine) [Л. Дмитриев], Arseni Bibukov (Astrov, padre de Andrey, astrónomo) [Арсений Бибиков] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1665 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Melodrama sobre una canción de A. Vertinski. No he encontrado ninguna con este título pero en una de ellas, La cocainómana [Кокаинетка] aparece en la letra ‘el fango del bulevar’ (texto original y una versión cantada por Tatiana Kabanova):

«¿Por qué llora aquí, solitaria y tonta chiquilla

crucificada por la cocaína en los bulevares de Moscú?

Su delgado cuello apenas cubre una pequeña boa.

Calva, mojada y divertida, como usted…

Ya la ha envenenado el lodo del bulevar otoñal

y sé que gritando, puede saltar a la locura.

Y cuando usted muera en este banco, terrible

su cadáver violeta cubrirá con un sudario la oscuridad…

Así que no llore y no se siente, mi solitaria chiquilla.

Crucificada por la cocaina en los mojados bulevares de Moscú.

Mejor envuelva apretadamente su cuello con la pequeña boa

y vaya allí donde nadie le pregunte quién es usted.»

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 295; Korotki, p. 70, 201, 394.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 21; Мир экрана, М., 1918, № 3.

157.- APLASTADA Y PISOTEADA MI FRAGANTE CORONA – СМЯТ И РАСТОПТАН МОЙ ДУШИСТЫЙ ВЕНОК

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий] Director artístico: F. Vlashek [Ф. Влашек] Productora: editora cinematográfica Ekran de V. A. Taldykin [киноиздательство “Экран” В.А.Талдыкиной] Estreno: 21-7-1918 Actores: Vera Pavlova (estudiante) [Вера Павлова], Vladimir Neronov [Владимир Неронов] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama lírico sobre la vida de provincias antes de la revolución: el amor de un maestro por su alumna de instituto.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 295; Korotki, p. 94, 212.

Bibliografía de la época: Мир экрана, М., 1918, № 1, стр. 12.

158.- EL MAESTRO DE POSTAS – СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Dirección: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский] Guión: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский] Operador: Mikhail Vladimirski [Михаил Владимирский] Director artístico: Valeri Pshibytnevski [Валерий Пшибытневский] Productora: Sociedad I. Ermolev [Т-во “И. Ермольев”] Actores: Polikarp Pavlov (Samson Vyrin, maestro de postas) [Поликарп Павлов], Vera Orlova (Duniasha, su hija) [Вера Орлова], Dmitri Budhovetski (húsar Minski) [Дмитрий Буховецкий] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1200 m. La película se ha conservado sin intertítulos.

Sumario: Adaptación del relato homónimo de A. Pushkin (texto en español y ruso)

Enlaces: Kino-teatr; Rudata; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 295; Kinemo 2002, p. 475-476; Korotki, p. 97, 171

159.- STELLA MARIS – СТЕЛЛА МАРИС

Título alternativo: Estrella del Mar [Звезда моря] Dirección: Vladimir Starevich [Владислав Старевич] Operador: Vladimir Starevich [Владислав Старевич] Director artístico: Vasili Rakhals [Василий Рахальс] Productora: Taller de A. Khanzhonkov (Yalta) [Ателье А. Ханжонкова (Ялта)] Actores: K. Viazemskaia [К. Вяземская], Vagram Papazian [Ваграм Папазян], V. Diupen [В. Дюпен], Piotr Borisov [Петр Борисов] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se exhibió en la RSFSR y no se ha conservado.

Sumario: Basada en la novela homónima de 1913 de William John Locke (ejemplar de la novela en inglés). Fue la última película rodada por Starevich en Rusia. Ese mismo año se realizó en EEUU una adaptación de la obra con el mismo título protagonizada por Mary Pickford con gran éxito.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Mislavski 2005; Korotki, p. 355

Bibliografía de la época: Ханжонков А. Первые годы русской кинематографии. М., – 1937.– С. 122–124.

160.- EL HIJO – СЫН

Dirección: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Guión: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Productora: taller Mirograf (Odesa) [ателье “Мирограф” (Одесса)] Estreno: 1919 Actores: T. Bolshakova [Т. Большакова], Mikhail Kurski [Михаил Курский] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 296; Korotki, p. 296, 380

161.- MISTERIO DE UNA NOCHE DE JULIO – ТАЙНА ИЮЛЬСКОЙ НОЧИ

Dirección: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Guión: Nina Rutovskaia [Нина Рутковская] Operador: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Productora: Taller de D. Kharitonov (Odesa) [Ателье Д. Харитонова (Одесса)] Actores: Osip Runich (Alberto Moraldi, banquero) [Осип Рунич], Dora Chitorina (Sicilia, mujer del banquero) [Дора Читорина], Paulett Doré (Lidia, hermana melliza de Sicilia) [Полетт Дорэ], Aleksandr Ardi (Lui, criado del banquero) [Александр Арди] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1200. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama detectivesco. La trama se basa en el parecido fisico de dos hermanas, una de las cuales cae en manos de un chantajista.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata, Russiancinema (da como fecha 1919)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 297; Korotki, p. 411.

Bibliografía de la época: Мепьпомена, Одесса, 1919, № 43, стр. 2.

162.- THAIS – ТАИС

Dirección: Nikandir Turkin (Alatrov) [Никандр Туркин (Алатров)] Guión: Nikandir Turkin (Alatrov) [Никандр Туркин (Алатров)] Operador: Stanislav Zebel [Станислав Зебель] Director artístico: Vladimir Egorov [Владимир Егоров] Productora: AO Neptun [акц. о-во “Нептун”] Estreno: 1-1-1919 (Petrogrado) Actores: Maria Kuznetsova-Benois (Tais) [Мария Кузнецова-Бенуа], Mikhail Narokov (Pafnucio) [Михаил Нароков], G. Kruchinin (Lolli) [Г. Кручинин], Fiodor Dunaev (Nikey, filósofo) [Федор Дунаев] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Una de las numerosas adaptaciones cinematográficas del cine mudo (al menos seis) de la novela homónima de Anatole France (1890) (Aquí el texto en francés y aquí en español). Pafnucio, un eremita asceta del desierto egipcio viaja a Alejandría para encontrar a Tais (o Thais, lo he encontrado escrito de las dos formas en español), la belleza libertina a la que conoció en su juventud. Disfrazado, puede hablar con ella sobre la eternidad. Sorprendentemente consigue convertirla al cristianismo. Pero en su regreso al desierto sigue fascinado por su antigua vida. Ella entra en un convento para arrepentirse de sus pecados. Él no puede olvidar la atracción de su famosa belleza y queda confuso sobre los valores de la vida. Más tarde, mientras ella agoniza y solo puede ver el cielo abierto ante ella, Pafnucio vuelve a su lado y le dice que su fe es una ilusión y que él la ama. (Resumen de la novela en Wikipedia). Curiosamente tanto Thais como Pafnucio son santos para la iglesia católica. San Pafnucio es el 11 de septiembre (sic) y al parecer es el santo que ayuda a encontrar objetos perdidos (doble sic).

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 296; Korotki, p. 165, 257, 373.

Bibliografía de la época: Кинотеатр, М., 1919, № 5, стр. 3-9; Красная газета, 1919, № 206, 13.Х, стр. 4; Новости сезона, М., 1918, № 3516, 31.ХI, стр. 6.

163.- TAMARA BENDAVID – ТАМАРА БЕНДАВИД

Dirección: Iakov Poselski [Яков Посельский] Productora: Sociedad Literfilm [т-во “Литерфильм”] Actores: Vera Pavlova [Вера Павлова] Género: Drama Datos técnicos: Producción de 1917-1918. La película no llegó a ser estrenada y no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de la novela homónima de Vsevolod Krestovski, parte de una trilogía al parecer con un claro contenido antisemita: la citada Tamara Bendavid [Тамара Бендавид] (texto en ruso), mas Las tinieblas de Egipto [Тьма египетская] y El triunfo de Baal [Торжество Ваала].

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 297; Korotki, p. 280

164.- AQUELLA TERCERA – ТА ТРЕТЬЯ

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Productora: AO Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: Konstantin Khokhlov [Константин Хохлов], Michael Visaroff [Майкл Висарофф], Elena Chayka [Елена Чайка], P. Kozmovskaia [П. Козмовская], Maria Goricheva [Мария Горичева], Vladimir Alekseev-Meskhiev [Владимир Алексеев-Месхиев], A. Aleksandrov [А. Александров], P. Sokolovskaia [П. Соколовская] Género: Comedia Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: El argumento se basa, al parecer, en un relato de Henryk Sienkiewicz.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 296; Korotki, p. 21, 94, 128

165.- THÉRÈSE RAQUIN – ТЕРЕЗА РАКЕН

Dirección: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Guión: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Operador: Aleksandr Ryllo [Александр Рылло] Productora: Khanzhonkov [Торговый Дом Ханжонкова] Actores: Zoia Barantsevich (Thérèse Raquin) [Зоя Баранцевич], Nikolay Radin (Laurent) [Николай Радин], Fiodor Nikitin (mensajero) [Фёдор Никитин], Maria Tokareva (madre) [Мария Токарева], Aleksandr Ashanin [Александр Ашанин] Género: Drama Datos técnicos: 8 partes. Producción de 1918-1919. No llegó a ser estrenada. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: Adaptación de la novela homónima de Emile Zola.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 298; Kinemo 2002, p. 492-493 (da como fecha 1919); Mislavski 2005; Korotki, p. 201, 309, 394 (siempre dando como la fecha 1918-19)

166.- EL DIFÍCIL CAMINO A LA GLORIA – ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СЛАВЫ

Título alternativo: La carrera de Vera Severnaia [Карьера Веры Северной], Autobiografía de una reina de la pantalla [Автобиография королевы экрана] Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Vladimir Siversen [Владимир Сиверсен] Productora: D. I. Kharitonov [Т/д «Д.И.Харитонов»] Estreno: 5-11-1918 (Kiev) Actores: Vera Kholodnaia (Vera Severnaia, reina de la pantalla. El nombre es un juego de palabras: Kholodnaia significa ‘fría’ y Severnaia ‘del norte’) [Вера Холодная], Osip Runich (premier) [Осип Рунич], B. Valevski (director de cine) [Б. Валевский], Piotr Chardynin (operador) [Петр Чардынин], Ivan Lagutin (cómico) [Иван Лагутин] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Intento de realizar una biografía de Vera Kholodnaia (con una parte considerable de ficción). El papel principal, Vera Severnaia, lo interpretaba ella misma (fue su último trabajo cinematográfico en Moscú).

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 298; Mislavski 2005; Korotki, p. 94, 336, 411

167.- TIM BOOTS, LA AMENAZA DE PARÍS – ТИМ БУТС, ГРОЗА ПАРИЖА

Dirección: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Director artístico: Olga Amosova [Ольга Амосова] Productora: taller de A. Khanzhonkov (M.) [ателье А.Ханжонкова (М.)] Actores: Nikolay Radin (Tim Boots, aventurero) [Николай Радин], Leonid Polevoy (abogado) [Леонид Полевой], Maria Bodyreva (Mood, mujer del abogado) [Мария Болдырева], Voytsekh Brydzinski [Войцех Брыдзинский] Género: Detectives Datos técnicos: 6 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Basada en la obra de teatro de Ferenc Mólnar El guardián (1910)

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 298; Mislavski 2005; Korotki, p. 128 (1918-1919), 394 (1918-19)

168.- AQUELLO QUE ES MÁS VALIOSO QUE LA VIDA – ТО, ЧТО ДОРОЖЕ ЖИЗНИ

Dirección: Nikandir Turkin (Alatrov) Никандр Туркин (Алатров) Guión: Lev Ostroumov [Лев Остроумов] Operador: Evgeni Slavinski [Евгений Славинский] Productora: AO Neptun [акц. о-во “Нептун”] Estreno: 2-4-1918 Actores: Asta Gray (Elena Nikolaevna, generala) [Аста Грай], Aleksandra Rebikova (Asia, hija de Elena) [Александра Ребикова], Leonid Polevoy (húsar Evgeni Losev) [Леонид Полевой], G. Kruchinin (general Nilov) [Г. Кручинин] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1917-1918. La película no se ha conservado.

Sumario: Un húsar jubilado le cuenta a sus nietos la historia de la muerte trágica de un amigo de su juventud.

Enlaces: Kino-teatr (da como fecha de realización 1917)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 299; Korotki, p. 342, 373.

Bibliografía de la época: Мир экрана, М., 1918, № 1, стр. 7.

169.- LA TRAGEDIA DEL BARÓN VILBOIS – ТРАГЕДИЯ БАРОНА ВИЛЬБУА

Título alternativo: El olivar [Оливковый сад], La tragedia de un hombre [Трагедия одного человека] Dirección: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Guión: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Operador: Nikolay Rudakov [Николай Рудаков], Valeri Pshibytnevski [Валерий Пшибытневский] Productora: Sociedad I. Ermolev [т-во “И.Ермольев”] Estreno: 3-10-1918 Actores: Nikolay Panov (barón August Vilbois) [Николай Панов], Vladimir Strizhevski (August-Philipp, hijo del barón) [Владимир Стрижевский], Zoia Karabanova (Rosetta) [Зоя Карабанова], Dmitri Bukhovetski (Provalon, amante de Rosetta) [Дмитрий Буховецкий] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del cuento de Guy de Maupassant El olivar, 1890 (Le champ d’oliviers)(texto en español y francés). Un sacerdote recibe una visita de su pasado: un hijo del que desconocía su existencia, fruto de su vida anterior, antes de convertirse en un religioso. El hijo le informa de la muerte de su madre, su antigua amante, y le reclama dinero.

Enlaces: Kino-teatr (da como fecha 1917); Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 299; Korotki, p. 305, 317, 3571.

Bibliografía de la época: Киногазета, М., 1918, № 35; Новости сезона, М., 1918, № 3507, стр. 5.

170.- LOS TRES LADRONES – ТРИ ВОРА

Dirección: Boris Svetlov [Борис Светлов] Guión: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий] Director artístico: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский], Ivan Suvorov [Иван Суворов] Productora: AO Biofilm [Акционерное общество “Биофильм”] Actores: Boris Borisov (banquero Ornano) [Борис Борисов], P. Kozmovskaia (Noris, mujer del banquero) [П. Козмовская], Amo Bek-Nazaro (Cascarilla) [Амо Бек-Назаров], Nikolay Aleksandrov (Tapioca) [Николай Александров], A Zarubin (Guido) [А. Зарубин], Nikolay Orlov [Николай Орлов], Sergey Gudkov [Сергей Гудков], Sofia Volkhovskaia [Софья Волховская], Elena Baskakova [Елена Баскакова] Género: Comedia Datos técnicos: 5 partes. La película se ha conservado parcialmente, sin intertítulos.

Sumario: Sobre la novela y obra de teatro homónimas de Umberto Notari (Wikipedia en italiano, en la versión inglesa se da básicamente un listado de sus obras). Hay varias películas basadas en esta obra, una de las cuales, una versión italiana (1954), tiene su entrada en Wikipedia en italiano y se da un resumen de la obra.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 299; Kinemo 2005, p., 476; Korotki, p. 212, 330

171.- TRES GOTAS DE SANGRE – ТРИ КАПЛИ КРОВИ

Dirección: Piotr Chardynin (?) [Петр Чардынин] Operador: Piotr Chardynin (?) [Петр Чардынин] Productora: D. I. Kharitonov (Kiev-Odesa) [Т/Д Д. И. Харитонов (Киев-Одесса)] Actores: K. Piontovskaia [К. Пионтковская], A. Michurin [А. Мичурин], L. Polonski [Л. Полонский], Aleksandr Ardi [Александр Арди] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr (da como fecha probable 1917);

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 300; Mislatski 2005; Korotki, p. 411 (1918-1919)

Bibliografía de la época: Зритель (Киев).–1918.– № 12.

172.- TRABAJO Y CAPITAL – ТРУД И КАПИТАЛ

Título alternativo: Derrotado solo por la muerte [Только смертью побежденный] Dirección: Aleksandr Ivanov-Gay [Александр Иванов-Гай] Guión: Andrey Gromov [Андрей Громов] Operador: Louis Forestier [Луи Форестье] Director artístico: F. Blashek [Ф. Влашек] Productora: editora cinematográfica Ekran de V. A. Taldykin [киноиздательство “Экран” В.А.Талдыкиной] Actores: T. Pavlova [Т. Павлова], Aleksey Zheliabuzhski [Алексей Желябужский], Nikolay Skriabin [Николай Скрябин] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 300; Korotki, p. 141, 169, 339, 384

173.- CRUCIFICADA POR LA CALLE – УЛИЦЕЙ РАСПЯТАЯ

Dirección: Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер] Operador: Aleksandr Stanke [Александр Станке] Productora: Sociedad Merkazor [Т-во “Мерказор”] Estreno: 26-2-1919 (Járkov) Actores: E. Khodakovskaia [Е. Ходаковская], Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер], Iakov Galitski [Яков Галицкий] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 301; Mislavski 2005; Korotki, p. 105, 345, 347

174.- COHABITACIÓN – УПЛОТНЕНИЕ

Dirección: Aleksandr Panteleev [Александр Пантелеев], Donat Pashkovski [Донат Пашковский], Anatoli Dolinov [Анатолий Долинов] Guión: Anatoli Lunacharski [Анатолий Луначарский], Aleksandr Panteleev [Александр Пантелеев] Operador: Vladimir Lemke [Владимир Лемке] Productora: Comité de Cine de Petrogrado [Петроградский комитет] Estreno: 7-11-1918 Actores: Iván Lerski (obrero metalúrgico Pulianikov) [Иван Лерский], Dmitri Leschenko (profesor Khrustin) [Дмитрий Лещенко] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes, 1560 m. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: La película transcurre un año después de la revolución de Octubre y comienza con unas imágenes de Lunacharski. A continuación se nos muestra la vida cotidiana de dos familias muy distintas. La primera la forman un profesor universitario que vive en una casa confortable, con criada. Son miembros de la familia el profesor, su mujer y dos hijos mayores, uno de ellos un antiguo cadete militar. El mayor odia a los bolcheviques, el menor duda. La otra familia está constituida por un obrero metalúrgico y su hija que viven en una pequeña habitación insalubre y fría. La hija del obrero cae en la calle y se hiere en una pierna. Viene una doctora que la atiende y en ese momento reciben la noticia de que les han concedido una nueva habitación, en la casa del profesor. El obrero y el compañero que le ha dado la noticia acuden a ver la nueva casa. La familia naturalmente se sorprende, pero el profesor enseña al obrero su nueva casa. El obrero se traslada con su hija, quien permanece en la habitación. Mientras tanto el padre acude al comedor común, donde se encuentra reunida la familia, y empieza a comer allí. El hijo menor del profesor va a la habitación de la chica y la convida primero a que venga con ellos, pero ante su negativa le ofrece una taza de té y comienza a conversar con ella. Parece explicarle que en la universidad algún profesor lanza discursos contra los bolcheviques y a favor de la Asamblea Constituyente, lo que provoca la indignación de la chica. El profesor es invitado a dar una conferencia en el club obrero Karl Liebknecht -en honor del líder comunista asesinado poco después en Alemania-. Da una charla sobre química que tiene gran éxito. Cuando llega a casa, su hijo mayor le recrimina su actitud. Comienzan a discutir y el hijo menor acude en defensa de su padre. Se produce una violenta pelea entre los hermanos. La madre telefonea a la policía y el hijo mayor es detenido a punta de pistola. El hijo menor se lo explica a la hija del obrero y se abrazan. En ese momento llega la madre y los sorprende. El profesor comienza a enseñar al obrero ante la felicidad de las dos familias. En ese momento pasa una manifestación por la calle y todos la saludan desde el balcón.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, vol. 1, p. 6; Korotki, p. 148, 217 269.

Bibliografía de la época: Вестник народного просвщения, Петроград, 1918, № 6-8.

175.- FAUSTO – ФАУСТ

Título alternativo: La chica de Turguenev [Тургеневская девушка] Dirección: Olga Rakhmanova [Ольга Рахманова] Guión: Olga Rakhmanova [Ольга Рахманова] Operador: Aleksandr Ryllo [Александр Рылло] Director artístico: Tsezar Lakka [Цезарь Лакка] Productora: A. Khanzhonkov i Ko [А. Ханжонков и Ко] Actores: Zoia Barantsevich [Зоя Баранцевич], Aleksandr Ashanin [Александр Ашанин], Olga Rakhmanova [Ольга Рахманова], N. Sokolova [Н. Соколова], R. Rudin [Р. Рудин], L. Protasov [Л. Протасов], Ekaterina Bunchuk [Екатерина Бунчук], Tsezar Lakka [Цезарь Лакка] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1200 m. La película no llegó a ser estrenada y se ha conservado sin intertítulos.

Sumario: Adaptación de un relato de I. Turgenev (texto en ruso). De hecho la película se preparó para el centenario del nacimiento de este autor.

Enlaces: Kino-teatr (la fecha en 1919); Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 301; Kinemo 2002, p. 493-494; Mislavski 2005; Korotki, p. 301, 309 (1918-19).

Bibliografía de la época: Киногазета.–1918.– № 36.– С. 11.

176.- FLAVIA TESSINI – ФЛАВИЯ ТЕССИНИ

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский], Aleksandr Razymny [Александр Разумный], Georgi Azagarov [Георгий Азагаров] Operador: Louis Forestier [Луи Форестье] Director artístico: Boris Mikhin [Борис Михин] Productora: taller Ekran de V. A. Taldykin [ателье “Экран” В.А.Талдыкиной] Actores: Vera Charova [Вера Чарова], Vladimir Osvetsimski [Владимир Освецимский], Anna Panova-Potiomkina [Анна Панова-Потёмкина], Lidia Tridenskaia [Лидия Триденская], Iulia Bakhmachevskaia [Юлия Бахмачевская], A. Stoianovich [А. Стоянович], Nikolay Rybnikov [Николай Рыбников], Iuri Tarich [Юрий Тарич], Evgenia Leontovich [Евгения Леонтович], Maria Reyzen [Мария Рейзен], Dmitri Zeland [Дмитрий Зеланд] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. Producción de 1918-1919. La película fue rehecha varias veces, se le hicieron añadidos, no llegó a ser estrenada pues su negativo fue uno de los enterrados por su productor, y no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de la obra teatral homónima (1916) de Tatiana Shchepkina-Kupernik sobre una chica judía pobre, Zhenia, que se convierte en una cantante famosa y se entrega a su verdadero amor (texto del relato original en ruso).

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 301-302; Korotki, p. 20, 94, 251, 299, 384.

Bibliografía de la época: Л. Форестье, Великий немой, М., 1945, стр. 97-98.

177.- LA CATETA- ХАМКА

Dirección: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский] Guión: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский] Operador: Mikhail Vladimirski [Михаил Владимирский] Productora: Sociedad I. Ermolev [Т-во “И. Ермольев”] Estreno: 17-10-1918 Actores: Nikolay Rimski (Vasili Iablochkin, criado, después pintor) [Николай Римский], Elizaveta Porfireva (Annushka, doncella, novia de Vasili, después su mujer – la “cateta”) [Елизавета Порфирьева], Nikolay Panov (Kolokoltsev, pintor) [Николай Панов], L. Gatova (Shumskaia, pintora) [Л. Гатова], Dmitri Bukhovetski (Astrov) [Дмитрий Буховецкий], Ivan Arkanov [Иван Арканов], Maria Kuznetsova-Benois [Мария Кузнецова-Бенуа] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1275 m. La película se ha conservado.

Sumario: Basada en la obra teatral de M. K. Konstantinov Su excelencia ‘Nastasiushka’ [Ее превосходительство “Настасьюшка”] (1914).

Historia de un lacayo que se convierte en pintor, pero no encuentra la felicidad en su nueva esfera. En un restaurante vulgar trabajan el camarero Vasili Iablochkin y la friegaplatos Annushka. Cierto día el amo pilla desprevenido dibujando a Vasili, quien ha recibido la orden de quedarse en pie durante un bufet, y le da un bofetón. El ofendido Vasili deja el trabajo, se va a Moscú, muestra sus dibujos al director de una escuela de arte y entra en dicha escuela como un hombre de talento con condiciones especiales, mientras Annushka sigue en su ciudad natal. Vasili en la escuela muy pronto avanza y tiene éxito y echando mucho de menos a su mujer la hace venir a Moscú. Esta llega y como ni ella ni el marido tienen medios para vivir empieza a trabajar en el servicio doméstico y con el dinero recibido apoya plenamente a su marido. La felicidad sonríe a Iablochkin: con la ayuda del director de la escuela consigue trabajo como ayudante de un arquitecto y termina el curso en condiciones favorables, mientras la mujer durante este tiempo sigue en su puesto de criada y se instala con su marido. Al cabo de algunos años Vasili es un arquitexto famoso, vive en un apartamento elegante, tienen ayudantes, en una palabra, se identifica con su nueva posicion. La mujer de ninguna manera puede hacerse la “baronesa” y sigue siendo la buena, sencilla y honesta Annushka que era antes. Todos los que los rodean aman a esta buena mujer, pero un compañero de Iablochkin, Kolokoltsev incluso está enamorado de ella. Pero al mismo Iablochkin la mujer empieza a molestarle, está cansado de ella, la vida mundana lo atrae y tiene una aventura con una antigua compañera de la escuela de arte, una tal Natalia Shumskaia. La mujer se da cuenta de esta nueva actitud hacia ella, se angustia, se atormenta y en cierta ocasión presencia una escena amorosa entre su marido y Shumskaia. La copa de la paciencia está llena. Los celos acumulados estallan, la ira brota en un chorro frenético en la ofendida madre y esposa y Annushka se lanza contra la destructora de su felicidad familiar. Iablochkin se pone del lado de Shumskaia, la arranca de las manos de la mujer enfurecida y, cegado por el odio y el nuevo amor, ofende duramente y con desagradecimiento a su mujer, que le había entregado toda su vida: ‘¡Cateta, cateta! -grita-. ¡Maldito sea el día que me casé contigo!’ Se produce una ruptura. Annushka, cogiendo a su hijo, se va a provincias, y finalmente se divorcian. Al cabo de algún tiempo Annushka se vuelve a casar con el durante tanto tiempo enamorado Kolokoltsev y encuentra la felicidad y la tranquilidad en este nuevo matrimonio. Iablochkin también se casa con la educada, elegante pero frívola Shumskaia. Vasili también es feliz en este nuevo matrimonio, pero no por mucho tiempo. Natalia le engaña con su ayudante Astrov. Iablochkin al principio lo sospecha, y después lo comprueba con sus propios ojos. La recompensa conseguida. Aleja a su mujer y se queda solo bajo el peso de una pregunta: ¿Dónde está la felicidad? ¿NO estará en la “cateta”?

Enlaces: Kino-teatr; Rudata; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 302; Kinemo 2002, p. 477-478; Korotki, p. 97, 171.

Bibliografía de la época: Проэктор, М., 1918, № 3-4, стр. 13; Обозрение театров, Ростов в/Д, 1921, № 4, стр. 14.

178.- EL DEPREDADOR – ХИЩНИК

Dirección: Nikolay Malikov [Николай Маликов] Operador: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий] Director artístico: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: AO Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: A. Zarubin [А. Зарубин], Amo Bek-Nazarov [Амо Бек-Назаров], Michael Visaroff [Майкл Висарофф], Nikolay Orlov [Николай Орлов], Bronislava Rutkovskaia [Бронислава Рутковская], Vladimir Alekseev-Meskhiev [Владимир Алексеев-Месхиев], Evgenia Leontovich [Евгения Леонтович] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película al parecer no llegó a ser estrenada y no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de la novela homónima de Ia. Okunev (información sobre este autor en Wikipedia rusa).

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 302; Korotki, p. 212, 227

179.- PAN – ХЛЕБ

Dirección: Boris Sushkevich [Борис Сушкевич] Guión: Vitali Dobrovolski (Fedorovich) [Виталий Добровольский (Федорович)] Operador: Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Productora: Comité de Cine de Moscú [Московский Кинокомитет] Estreno: en 1918 se exhibió solo en proyecciones públicas. Actores: Leonid Leonidov (propietario de la panadería) [Леонид Леонидов], Olga Baklanova (hija del propietario de la panadería) [Ольга Бакланова], Richard Boleskavski (yerno del propietario de la panadería “líder idealista”) [Ричард Болеславский], Vladimir Gotovtsev (soldado manco de una mano) [Владимир Готовцев], Evgeni Vakhtangov [Евгений Вахтангов], Aleksandr Shakhalov [Александр Шахалов], Anna Orochko [Анна Орочко], Nikolay Znamenski [Николай Знаменский] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes, 1300 m. La película no se ha conservado.

Sumario: La trama de la película, en la que se glorificaba la lucha del bolchevismo en el movimiento obrero, se basaba en la oposición de dos personajes: el idealista y el bolchevique. La película terminaba con la insurrección armada obrera.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, vol. 1, p. 6; Korotki, p. 59, 305, 361

180.- EL DUEÑO DE LA VIDA – ХОЗЯИН ЖИЗНИ

Título alternativo: Dios [Бог] Dirección: Mikhail Bonch-Tomashevski [Михаил Бонч-Томашевский], Aleksey Smirnov [Алексей Смирнов] Guión: Aleksandr Voznesenski [Александр Вознесенский] Operador: Vladimir Dobrzhanski [Владимир Добржанский] Productora: taller ‘Khudozhestvenny ekran’ (Pantalla artística) (Kiev) [ателье “Художественный экран” (Киев)] Estreno: 14-3-1919 (Kiev), 10-10-1919 (Moscú) Actores: Isaak Duvan (terrateniente Blagov) [Исаак Дуван], Varvara Ianova (Mara, Maria Sergeevna, hija de Blagov) [Варвара Янова], I. Burmanski (Danila Kirpikov, carpintero) [И. Бурманский], Stepan Kuznetsov (Ivan, hijo de Danila) [Степан Кузнецов], Aleksandra Peregonets [Zoyka, hermana de Ivan) [Александра Перегонец], N. Kiritsa (Lakhtin, estudiante) [Н. Кирица], A. Markusha (Zhilinski, otro admirador de Mara) [А. Маркуша], V. Samoylov (‘Cigarro’, periodista) [В. Самойлов], Aksel Lundin (episodio) [Аксель Лундин], M. Neznamov (episodio) Género: Drama Datos técnicos: 7 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama psicológico (el guión fue publicado en el libro del guionista Искусство экрана [Iskusstvo ekrana, El arte de la pantalla], Kiev, 1924, p. 37-65).

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 302; Korotki, p. 67, 147, 343

181.- AMO Y CRIADO – ХОЗЯИН И РАБОТНИК

Dirección: Mikhail Bonch-Tomashevski [Михаил Бонч-Томашевский], Aleksey Smirnov [Алексей Смирнов] Guión: Mikhail Bonch-Tomashevski [Михаил Бонч-Томашевский], Aleksey Smirnov [Алексей Смирнов] Productora: taller ‘Khudozhestvenny ekran’ (Pantalla artística) (Kiev) [ателье “Художественный экран” (Киев)] Estreno: 1919 Actores: Isaak Duvan [Исаак Дуван] Género: Drama Datos técnicos: 7 partes. Producción de 1918-1919. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: Adaptación del relato homónimo de L. Tolstoy (1894)(texto en ruso). Un amo y su criado se pierden en una ventista de nieve. Cuando el amo está a punto de abandonar al criado que se está congelando, se plantea que sentido tiene su vida y vuelve para proteger al servidor.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 302; Mislavski 2005; Korotki, p. 67, 343 (1918-19)

182.- QRISTINE – ХРИСТИНЭ – ქრისტინე

Título original: Qristine Dirección: Aleksandr Tsutsunava [Александр Цуцунава], German Patsatsia [Герман Пацация] Guión: Aleksandr Tsutsunava [Александр Цуцунава] Operador: Aleksandr Digmelov [Александр Дигмелов], Aleksandr Shugerman [Александр Шугерман] Director artístico: Dimitri Shevardnadze [Димитрий Шеварднадзе] Productora: Goskinoprom Gruzi [Госкинпром Грузии] Actores: Antonina Abelishvili (Khristine) [Антонина Абелишвили], Tsetsilia Tsutsunava (Marine) [Цецилия Цуцунава], Sofio Kipshidze (Marika) [Софио Кипшидзе], M. Gigolashvili (Sona) [М. Гиголашвили], Vaso (Vasili) Abashidze [Васо (Василий) Абашидзе], Vaso (Vasili) Arabidze (padre de Khristine) [Васо (Василий) Арабидзе], Ilia Zurabishvili [Илья Зурабишвили], Niko (Nikolay) Gvaradze [Нико (Николай) Гварадзе], Georgi Pronispireli (Iason) [Георгий Прониспирели], Viktor Mataradze [Виктор Матарадзе], Soso Zhividze [Сосо Живидзе], Pavle Prangishvili [Павле Прангишвили], S. Taralashvili [С. Таралашвили], G. Iordanashvili [Г. Иорданашвили] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1916-1918. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: Basada en el relato homónimo de Egnate Ninoshvili (1893). Dicho escritor fue en 1892 uno de los fundadores de Mesame Dasi (“Tercera Generación”), una organización marxista basada en Tbilisi a la que se unió Stalin en 1898.

Esta fue la primera y única película de ficción georgiana hasta la creación de la URSS. “Empezamos a grabar la película en el verano de 1916. Yo, por supuesto, me dirigí a la naturaleza, puesto que no tenía destreza en el montaje. Muchas de mis escenas grabadas se extendían demasiado, quedaban demasiado lejos o en tercer plano. Mi operador, como quedó claro, realmente no sabía el oficio y mi petición de hacer algo más grande no fue atendida” (de los recuerdos de A. Tsutsunava) .

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 302.

183.- EL ZAREVICH ALEKSEY – ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

Dirección: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский] Guión: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский] Operador: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский] Director artístico: Vladimir Balliuzek [Владимир Баллюзек], Sergey Kozlovski [Сергей Козловский] Productora: Rus [Русь] Estreno: 1-10-1920 (Moscú) Actores: Nikolay Rybnikov (zarevich Aleksey) [Николай Рыбников], Leonid Leonidov (Pedro I) [Леонид Леонидов], Vladimir Karin (Menshikov) [Владимир Карин], Faina Shevchenko (Efrosinia) [Фаина Шевченко], Anna Dmokhovskaia [Ekaterina] [Анна Дмоховская], Anatoli Nelidov [Анатолий Нелидов] Género: Drama histórico Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Basado en la novela de Dmitri Merezhkovski Pedro y Alexis [Петр и Алексей]. Es la tercera parte de su trilogía ‘Anticristo’, de la que ya hemos visto anteriormente una adaptación, La virgen de la montaña [Девы горы], de este mismo año 18 (información sobre el libro en la Wikipedia en inglés y aquí el texto original ruso). En la novela se ve a Pedro el Grande como “la encarnación del Anticristo” (una idea compartida por los Viejos Creyentes rusos) opuesto a la figura ‘puramente cristiana’ del zarevich Alexis.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 302-303; Korotki, p. 158, 181, 192, 323

184.- EL REY DE LOS JUDÍOS – ЦАР ИУДЕЙСКИЙ

Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado.

10 de mayo de 1918. Moscú. La sala de cine ‘Palas-teatr’ estrena la película El rey de los judíos [Царь Иудейский](autor-montador Beliakov), adaptación de la obra de teatro homónima de K. Romanov. La cinta se había montado con fragmentos de varias películas extranjeras, la grabación de varias obras de caballete y actuaciones realizadas en estudio. Al día siguiente de su estreno el Comité de Cine prohibió la proyección de la película.

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 21, с. 7. СХФ, т. 3, с. 303.

Junio. El Comité de Cine de Moscú prohibe la exhibición de la película El rey de los judíos [Царь Иудейский] debido a su «bajo nivel artístico e ideológico».

Вен. В.: «Кино-газета», 1918, № 23, с. 7.

185.- LA GITANA AZA – ЦЫГАНКА АЗА

Productora: Fabrica de D. I. Kharitonov (Odesa) [Фабрика Д.И. Харитонова (Одесса)] Actores: Vera Kholodnaia (gitana Aza) [Вера Холодная], Vladimir Maksimov [Владимир Максимов] Género: Drama Datos técnicos: La película no llegó a ser estrenada y no se ha conservado.

Sumario: Basada en la obra homónima de M. P. Staritski.

Fuentes: Mislavski 2005.

186.- ELHOMBRE JUNTO A LA VERJA – ЧЕЛОВЕК У РЕШЕТКИ

Dirección: Iakov Protazanov [Яков Протазанов] Operador: Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Productora: Sociedad I. Ermolev [Т-во “И. Ермольев”] Actores: Aleksandr Volkov (Renich) [Александр Волков], Zoia Karabanova (Zoia Zaviapova) [Зоя Карабанова], Dmitri Bukhovetski (Korzhin, prometido de Zoia, después su marido) [Дмитрий Буховецкий], Olga Kondorova (abuela de Zoia) [Ольга Кондорова], Iona Talanov (doctor) [Иона Таланов], S. Kaminskaia (hermana de Korzhin, amiga de Zoia) [С. Каминская] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr; Russiancinema

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 303; Korotki, p. 292.

Bibliografía de la época: Киногазета.–1918.– № 283; Проэктор, 1918, № 1-2.

187.- LA BANDADA NEGRA – ЧЕРНАЯ СТАЯ

Título alternativo: La fuerza negra [Черная сила] Dirección: Iakov Protazanov [Яков Протазанов] Guión: Iakov Protazanov [Яков Протазанов] Operador: Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Director artístico: Aleksandr Loshakov [Александр Лошаков] Productora: Sociedad I. Ermolev [Товарищество И. Ермольев] Estreno: 27-1-1919 (Járkov) Actores: Ivan Mozzhukhin [Иван Мозжухин], Natalia Lisenko [Наталья Лисенко], Iona Talanov [Иона Таланов] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes, 1445 m. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr; Russiancinema (da como fecha 1919)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 303-304; Mislavski 2005; Korotki, p. 294, 305

188.- EL CRISANTEMO NEGRO – ЧЕРНАЯ ХРИЗАНТЕМА

Dirección: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Operador: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Productora: D. Kharitonov (Kiev, Odesa) [Т/д “Д. Харитонов” (Киев, Одесса)] Estreno: 5-12-1919 Actores: Evgenia Charusskaia [Евгения Чарусская], Boris Piasetski [Борис Пясецкий], Aleksandr Ardi [Александр Арди], K. Piontkovskaia [К. Пионтковская], Pavel Skuratov [Павел Скуратов] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata; Russiancinema (da como fecha 1919)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 304; Mislavski 2005.

Bibliografía de la época: Зритель (Киев). – 1918. – №12; Мельпомена (Одесса). – 1919. – №54-55. – 24 сентября. – С. 16, 19

189.- EL NEGRO TOM – ЧЕРНЫЙ ТОМ

Dirección: Aleksey Nikitin [Алексей Никитин] Guión: Aleksey Nikitin [Алексей Никитин] Operador: E. Eske [Э. Эске] Productora: Estudio cinematográfico de A. N. Nikitin y fábrica cinematográfica de A. I. Sibiriakov ‘Meduza’ (Odesa) [киностудия А.Н.Никитина и киноф-ка А.И.Сибирякова “Медуза” (Одесса)] Estreno: 25-3-1918 Actores: Zaikina [Заикина], G. Targonski [Г. Таргонский], Karl Tomski [Карл Томский], Tartakovski [Тартаковский], Rafalov [Рафалов] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de una romanza de la cantante Isa Kremer (texto de la canción en ruso y una grabación de la interpretación por Isa Kremer).

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 304; Mislavski 2005; Korotki, p. 258, 417

190.- EL NIDO DEL DIABLO – ЧЕРТОВО ГНЕЗДО

Dirección: Aleksandr Chargonin [Александр Чаргонин] Guión: Aleksandr Chargonin [Александр Чаргонин] Operador: Samuil Benderski [Самуил Бендерский] Director artístico: Sergey Kozlovski [Сергей Козловский] Productora: Rus [Торговый дом “Русь”] Actores: Aleksandr Chargonin [Александр Чаргонин], Vitali Lazarenko [Виталий Лазаренко], Piotr Andrievski [Петр Андриевский], Fiodor Dunaev [Федор Дунаев], Sergey Golovin [Сергей Головин], Tamara Oganezova [Тамара Оганезова], L. Protasov [Л. Протасов], N. Vasilkovski [Н. Васильковский], E. Vadina [Е. Вадина] Género: Detectives Datos técnicos: 2 series. Producción de 1918-1919. La película al parecer no llegó a ser estrenada y no se ha conservado.

Sumario: Drama detectivesco.

Enlaces: Kino-teatr (da como fecha 1919)

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 304-305; Korotki, p. 56 (1918-1919), 192, 398 (1918-19)

191.- PALABRA DE HONOR – ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Dirección: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Guión: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Operador: Aleksandr Ryllo [Александр Рылло] Director artístico: Olga Amosova [Ольга Амосова] Productora: AO Khanzhonkov i K [Акц. о-во “А.Ханжонков и К” (М.)] Actores: Ivan Perestiani [Иван Перестиани], Lidia Shaliapina [Лидия Шаляпина], Irina Shaliapina-Baksheeva [Ирина Шаляпина-Бакшеева], Aleksandr Ashanin [Александр Ашанин], Leonid Polevoy [Леонид Полевой] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película se ha conservado sin intertítulos.

Sumario: Historia trágica de un hombre que un arrebato y debido a su juventud prometió permanecer callado sobre un acto deshonesto llevado a cabo por un compañero. Así la resume Perestiani en sus memorias: “Todo el mundo debe ser honesto. Tres estudiantes llegan a Moscú. Uno de ellos comete un acto deshonesto y los otros le dan su palabra de honor de que no se lo dirán a nadie. Pero después aparece una mujer y se gesta el conflicto”.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 304; Kinemo 2002 p. 478-479; Korotki, p. 272, 309

192.- LA CUARTA MUJER – ЧЕТВЕРТАЯ ЖЕНА

Dirección: Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Guión: Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Operador: Mikhail Vladimirski [Михаил Владимирский] Director artístico: Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Productora: Sociedad I. Ermolev [Товарищество И. Ермольев] Actores: Piotr Baksheev (rebe Osher) [Петр Бакшеев], Dmitri Zeland (David, hijastro de Osher) [Дмитрий Зеланд], Polikarp Pavlov (Sholom Ber) [Поликарп Павлов], N. Stal (Rakhil, mujer de Osher) [Н. Сталь], Elizaveta Porfireva (Khana, huérfana) [Елизавета Порфирьева], E. Gartung (mujer de Sholom Ber) [Е. Гартунг] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama judío.

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 304; Korotki, p. 98, 299

193.- EPISODIO DE AMOR – ЭПИЗОД ЛЮБВИ

Dirección: Olga Rakhmanova [Ольга Рахманова] Guión: Olga Rakhmanova [Ольга Рахманова] Operador: Boris Medzionis [Борис Медзионис] Productora: Khanzhonkov [Торговый Дом Ханжонкова] Estreno: 4-8-1918 (Kostromá) Actores: Zoia Barantsevich (Irina) [Зоя Баранцевич], Olga Rakhmanova (madre de Irina) [Ольга Рахманова], Ivan Peltser (marido de Elena) [Иван Пельтцер], Maria Boldyreva (Elena) [Мария Болдырева], K. Meranvil (Zina) [К. Меранвиль], Aleksandr Ashanin (Vladimir, pintor) [Александр Ашанин], N. Sokolova (madre de Irina en la juventud) [Н. Соколова], A. Burakovski (prometido de la madre de Irina en la juventud) [А. Бураковский] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película se ha conservado sin intertítulos.

Sumario: Drama amoroso sobre el destino de dos personas atrapadas por designio del destino como víctimas de una tercera.

Enlaces: Kino-teatr; Rudata

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 305; Kinemo 2002, p. 479-480; Korotki, p. 238, 301.

Bibliografía de la época: Киногазета.–1918.– № 32.

194.- ALLÍ ESTARÉ – Я БУДУ ТАМ…

Dirección: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Guión: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Productora: т-во “И.Ермольев” (М.)Actores: Piotr Baksheev (pintor Skuratov) [Петр Бакшеев], Nikolay Panov (príncipe Savoyski y segundo rol, Linski) [Николай Панов], Elizaveta Porfireva (Olga, segundo rol, Liza / Charina) [Елизавета Порфирьева], Mikhail Massin (padre de Olga, agente de seguros) [Михаил Массин], Olga Kondorova (madre de Olga) [Ольга Кондорова], Polikarp Pavlov (comisario de policía) [Поликарп Павлов], Iona Talanov (criado) [Иона Таланов], Grigori Mechikov [Григорий Мечиков] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes, 1610 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Melodrama

Enlaces: Kino-teatr

Fuentes: Vishnevski 1961, p. 305-306; Korotki, p. 317.

Bibliografía de la época: Киногазета.–1918.– № 26; Театр и искусство, 1918, № 28-31, стр. 283.

195.- HOMO SAPIENS

Productora: Khudozhevstvenni ekran (Pantalla artística) de V. I. Ivanov (Kiev) [‘Художественный экран’ В. И. Иванова (Киев)] Actores: Vera Iureneva [Вера Юренева], Tatiana Duvan-Tortsova [Татьяна Дуван-Торцова], M. Morskoy [М. Морской] Género: Drama Datos técnicos: La película al parecer no llegó a ser estrenada y no se ha conservado.

Sumario: Basada en la trilogía homónima de Stanisław Przybyszewski. En las novelas, el protagonista es un escritor, Erik Falk, emigrado polaco que reside en el Berlín bohemio de principios de 1890s. La trama de la primera novela, Uber Bord [Por la borda], gira en torno a su intento de robar la novia a un amigo. En la segunda novela, Unterwegs [Por cierto], Falk intenta seducir a una pía chica de dieciseis años. En la última novela, Im Maelstrom [En el maelstrom], Falk tiene que equilibrar su vida familiar y una amante, ambas con hijos. También se ve cada vez más envuelto en los círculos socialistas radicales y anarquistas (resumen de la Wikipedia en inglés).

Fuentes: Mislavski 2005

Bibliografía de la época: Последние известия (утренний выпуск).–1918.– 25 сентября.– С. 3.

PROYECTOS DE PELÍCULAS QUE NO LLEGARON A SER REALIZADAS

1.- BODGAN KHMELNITSKI – БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Productora: AO A. Drankov (Kiev-Odesa) [Акц. о-во А. Дранков (Киев-Одесса)] Director: Mikhail Martov [Михаил Мартов].

Fuentes: Mislavski 2005.

Bibliografía de la época: Зритель (Киев).–1918.– № 12; Театральный день.–1918.–16 августа.– С. 4.

2.- MÁS QUE EL AMOR – БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ

Productora: Khudozhestvenny ekran (Pantalla artística) de V. I. Ivanov (Kiev) [Художественный экран В. И. Иванова (Киев)]. Guión: Anatoli Kamenski [Анатолий Каменский]

Sumario: Basado en la obra de teatro homónima de A. Kamenski.

Fuentes: Mislavski 2005.

Bibliografía de la época: Рибаков М. Хрещатик відомий і невідомий. К.:КИЙ, 2003.– С. 190.

3.- EL CHICO DE LA ESTRELLA – ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК

Productora: . Khudozhestvenny ekran (Pantalla artística) de V. I. Ivanov (Kiev) [Художественный экран В. И. Иванова (Киев)]. Director: Amo Bek-Nazarov [Амо Бек-Назаров]

Sumario: Basado en la obra de Oscar Wilde.

Fuentes: Mislavski 2005.

Bibliografía de la época: Рибаков М. Хрещатик відомий і невідомий. К.: КИЙ, 2003.– С. 190.

4.- LA CASA DE HIELO – ЛЕДЯНОЙ ДОМ

Productora: AO G. I. Libken (Kiev) [Акц. о-во Г. И. Либкен (Киев)]. Director: Sigizmund Veselovski (?) [Сигизмунд Веселовский]

Sumario: Adaptación de la novela homónima de I. I. Lazhechnikov.

Fuentes: Mislavski 2005.

Bibliografía de la época: Рибаков М. Хрещатик відомий і невідомий. К.: КИЙ, 2003.– С. 192.

5.- MAZEPA – МАЗЕПА

Productora: AO A. Drankov (Kiev-Odesa) [Акц. о-во А. Дранков (Киев-Одесса)] Director: Mikhail Martov [Михаил Мартов].

Fuentes: Mislavski 2005.

Bibliografía de la época: Зритель (Киев).–1918.– № 12; Театральный день.– 1918.–16 августа.– С. 4.