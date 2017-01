1918: Filmografía completa (1)

Siguiendo el mismo esquema que ya utilicé para 1917 recientemente he publicado en primer lugar una cronología política y cinematográfica a la que seguirá ahora un listado con todas las películas que he podido encontrar en las principales fuentes secundarias. El objetivo es acabar por configurar una relación completa de toda la cinematografía soviética al menos en su etapa muda.

Lo más destacado de este año, el primero propiamente “soviético”, es sin duda la gran reducción de la producción cinematográfica, como no podía ser de otra forma en un país inmerso en una guerra civil y en vísperas de una nacionalización de la cinematografía precedida por la salida del país de prácticamente todas las productoras privadas. En este momento de impasse vemos la reducción del número de películas a menos de la mitad, unas 200 frente a las 400 de 1917. La situación es confusa y por tanto hay varias discrepancias en las fuentes respecto a la fecha concreta de producción e incluso de si alguna de ellas llegaron a ser finalmente producidas o no. Es por ello que será frecuente que en los datos técnicos haga referencia a “producción de 1918-19” dada esta incertidumbre.

Una segunda característica específica de este año es sin duda que comienzan a realizarse películas que ya no están producidas por compañías privadas sino por las nuevas autoridades soviéticas. La producción es más bien magra y de una calidad muy desigual, alguna de ellas mostrando claramente el total amateurismo de los dirigentes soviéticos del cine en este periodo. Serán exactamente 6 películas: Insurrección -la única que aparece en esta primera parte-; Sobre el pope Pankrat, la tía Domna y el icono aparecido en Kolomna; Clandestinidad; La señal; Cohabitación y Pan. Respecto al cine privado no parece haber demasiada diferencia respecto a años anteriores en lo que se refiere a la tématica. Serán, como siempre, en lo fundamental melodramas a partir de adaptaciones de clásicos de la literatura rusa o de autores contemporáneos rusos o extranjeros, por lo general en lo que se suele catalogar como “novela de bulevar”. Me ha llamado la atención, no obstante, que en un periodo en el que se está imponiendo ya una censura para acabar con el cine “burgués” y tradicionalista se sigan produciendo varias películas de contenido claramente religioso, con títulos tan significativos como Hágase tu voluntad o La virgen de la montaña.

Como decía en la entrada para 1917, «la fuente tradicional en la historiografía rusa para establecer su filmografía ha sido siempre la obra de Beniamin Vishnevski, tanto la de 1945 como el apéndice publicado en el tomo 3 del catálogo de ‘Películas soviéticas de ficción’ de 1961. En los últimos años esta bibliografía se ha actualizado, primero con Testimoni silenziosi = Silent witnesses, el catálogo de películas conservadas del periodo prerrevolucionario publicado para la exhibición de 1989 en Pordenone, recientemente actualizada en Veliki kinemo. Pero más importante será sin duda la obra de Korotki, que supone la mayor aportación que he encontrado para la elaboración del listado. En el apartado de ‘Fuente’ de cada entrada doy la bibliografía que he utilizado en cada caso. Serán Vishnevski 1961 para el apéndice del catálogo de películas de ficción soviéticas -y en el caso de la nueva producción soviética el vol.1-, Kinemo para las películas conservadas y Korotki como la obra más completa que incluye la obra de Vishnevski de 1945.» Al final de esta pequeña introducción doy la citación de esta bibliografía básica. He introducido una nueva obra sobre el cine ucraniano, importante en este periodo puesto que casi todos los productores privados se trasladaron a Crimea. Lo citaré por el nombre de su autor, Mislavski.

Debido a la algo caótica situación que sufre la cinematografía en este periodo me ha parecido interesante añadir al final de la segunda entrada que dedico a la producción de 1918 un listado de aquellas películas que estaba previsto su rodaje para estas fechas, y así aparece anunciado en la prensa de la época, pero probablemente nunca llegaron a ser realizadas. Punto aparte merece la curiosa historia del productor Taldykin: para evitar que sus películas fuesen utilizadas por las nuevas autoridades soviéticas enterró varias de las rodadas durante ese año y no han vuelto a ser localizadas. Son algunas de las que hay menos datos disponibles en las fuentes, por lo general basado solo en la memoria de algunos de los que participaron en su producción, como el operador Louis Forestier.

Como novedad respecto a otras entradas anteriores, también he añadido el enlace a la visualización de los fragmentos conservados y que están disponibles. Retrospectivamente, haré lo mismo con las entradas que ya he publicado anteriormente.

Como en entradas anteriores, las películas que se han conservado, total o parcialmente, las destaco con el título en negrita. El orden de las películas es el alfabeto cirílico. A la derecha está la lista de letras con su trasliteración.

PELÍCULAS REALIZADAS EN RUSIA EN 1918

1.- EL PRESO NÚMERO 37 DE LA CÁRCEL DE TRABAJOS FORZADOS- 37-Й № КАТОРЖНОЙ ТЮРЬМЫ

Título alternativo: Veinte años de cárcel [Двадцать лет каторги] Dirección: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Guión: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Operador: Boris Medzionis [Борис Медзионис] Dirección artística: S. Kuznetsov [С. Кузнецов] Productora: AO Khanzhonkov i Ko [АО “Ханжонков и Ко”] Estreno: 1-2-1919 (Járkov) Actores: Ivan Perestiani (Nikolai Skarbedzhi) [Иван Перестиани], Natalia Volokhova (María, esposa de Nikolai), Aleksandr Kramov (Karl, hijo de Nikolai) [Александр Крамов], N. Reyngardt (Anna, hija) [Н. Рейнгардт], Leonid Polevoy (Ninesko) [Леонид Полевой], L. Tsybulski (banquero Buke) [Л. Цыбульский], Eduard Kulganek (Volf) [Эдуард Кульганек], K. Mirski (fiscal) [К. Мирский], Ivan Potiomkin (monje) [Иван Потёмкин] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama psicológico. Un hombre que ha pasado veinte años en la cárcel en el día quue va a ser liberado se declara culpable de un crimen cometido por su hijo.

2.- AZIADE – АЗИАДЭ

Título alternativo: Esclava del harén [Невольница гарема] Dirección: Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер] Guión: Vitold Akhramovich [Витольд Ахрамович], Mikhail Mordkin [Михаил Мордкин] Operador: Aleksandr Stanke [Александр Станке] Compositor: Iosif Giutel [Иосиф Гютель] Dirección artística: Tatiana Glebova [Татьяна Глебова], Vasili Diachkov [Василий Дьячков] Productora: K. Abramovich [К.Абрамович] Estreno: Actores: Margarita Froman (Aziade, chica beduina) [Маргарита Фроман], Mikhail Mordkin (sheik Hussein) [Михаил Мордкин], Nikolay Vashkevich (padre de Aziade, viejo beduino) [Николай Вашкевич], B. Pazhitskaia (Gaiane) [Б. Пажицкая], Aleksey Bulgakov (Karim, guardaespaldas) [Алексей Булгаков], A. Gulin (eunuco) [А. Гулин], Antonina Shalomytova (adivina siria) [Антонина Шаломытова], Elena Vankovich-Odarovskaia (mujer del sheik) [Елена Ванькович-Одаровская] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes, 1560 m. Se ha conservado parcialmente.

Sumario: Adaptación del ballet homónimo estrenado en 1917. Uno de los primeros intentosde adaptar en su totalidad una producción coreográfica.

3.- AZRA – АЗРА

Título alternativo: La hija del pescador [Дочь рыбака], Enamorándonos, morimos [Полюбив , мы умираем] Dirección: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Guión: Nikolay Branitski [Николай Браницкий] Operador: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Productora: D. I. Kharitonov (Odesa) [Т/Д Д. И. Харитонов (Одесса)] Estreno: 6-1-1919 (Odesa) Actores: Vera Kholodnaia (Azra, gitana) [Вера Холодная], Piotr Baratov (Lodzario, pescador) [Петр Баратов], A. Platonov (Iorio, padre de Azra) [А. Платонов], Osip Runich (Gilli, hijo de Lodzario) [Осип Рунич] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. 900 metros. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de la obra teatral de Gabriele D’Annunzio La hija de Iorio. Última película con la participación de Vera Kholodnaia. Toda la película grabada en exteriores en Odesa.

4.- Y ÉL, REBELDE, BUSCA LA TORMENTA… – А ОН, МЯТЕЖНЫЙ, ИЩЕТ БУРИ…

Dirección: Aleksandr Volkov [Александр Волков] Guión: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский] Operador: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский] Productora: I. Ermolev [т-во “И.Ермольев” (М.)] Estreno: 8-5-1918 Actores: Nikolay Rimski (príncipe Rostovich) [Николай Римский], Vera Orlova (Lenochka Krushinskaia, anteriormente la monja Evlalia) [Вера Орлова], Polikarp Pavlov (Leyzer Pokorski, anticuario) [Поликарп Павлов], Nikolay Nikolski (Tuchkov) [Николай Никольский], Vladimir Kvanin (Stalski) [Владимир Кванин], Serafima Birman [Серафима Бирман] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 2080 m. La película no se ha conservado.

Sumario: El título se corresponde ligeramente modificado a un poema de Lermontov: La vela (texto en español y en ruso). Curiosamente, una película de 1917 ya llevaba como título la primera línea del poema: Blanquea una vela solitaria [Белеет парус одинокий]. Las circunstancias de la vida del príncipe Rostovich son bastante infortunadas: el pago de las deudas amenaza con tener que vender su hacienda en un futuro próximo. Pero su juventud y confianza en sí mismo le ayudan a luchar contra esto. La invención de un nuevo aparato volador promete un futuro éxito y la seguridad material. Queda solo un último recurso: casarse con una chica rica y encantadora, Lenochka Krushinskaia, que le inspira un sincero y tierno sentimiento. El príncipe hace su propuesta y es recibida con alegría. Poco antes de su boda y para poner en orden sus asuntos monetarios Rostovich se dirige a su conocido, el anticuario Leyzer, quien más de una vez en los momentos difíciles le había proporcionado dinero: en manos de Leyzer se conservan pagarés por una suma muy considerable. Pero en esta ocasión Rostovich está enojado y Leyzer, ofendido por su injusta brusquedad le dice que su último regalo de bodas al príncipe serán sus pagarés. En estas palabras del anticuario Rostovich parece entender que este pretende hundirlo, desbaratar su boda presentando a pago inmediatamente sus pagarés. Habiendo salido de la casa de Leyzer con la impresión de esta sospecha, vuelve y estrangula al viejo con el objetivo de recuperar sus pagarés. Pero al no encontrarlos huye apresurado de la casa del muerto. En la hacienda de los Krushinski, a donde acude inmediatamente después de cometer el crimen, todo esta lleno de afecto, intimidad y amor, pero la empozoñada conciencia de Rostovich no le da paz: se le aparece el fantasma del anticuario asesinado. Mientras tanto se descubre el asesinato del anciano y en el registro se encuentran los pagarés de Rostovich y su pitillera. Las sospechas recaen sobre él y es conducido a juicio. En la investigación judicial entre los papeles de Leyzar se encuentra una carta todavía no enviada a Rostovich en la que se le regalan los pagarés y se le hace heredero universal. El contenido de la carta produce un profundo impacto en Rostovich, se despierta su conciencia y reconoce ante las autoridades su crimen. Rostovich es contenado a 15 años de prisión. Empieza una nueva vida, pero el ánimo y la esperanza en el futuro no abandonan a Rostovich en la prisión. De hecho, sus conocimientos como antiguo ingeniero y su caracter siempre atento se granjean el respeto de los jefes y el amor de sus compañeros de prisión. Cuando pasan los 15 años y sale de la cárcel el jefe de la prisión da a Rostovich una carta de recomendación para el industrial dedicado al oro Tochkin, en cuyas oficinas consigue un buen puesto. Al cabo de pocos años la empresa de Tuchkin, gracias a los nuevos inventos de Rostovich, dedicado al trabajo, crece hasta convertirse en una gran empresa, dirigida por el antiguo príncipe. En cierta ocasión Rostovich durante un paseo descubre accidentalmente la presencia de nuevas vetas de oro representando, en su opinión, la mayor mina del mundo. Con el objetivo de comprar la parcela de tierra en la que se encuentra la mina por él descubierta, se dirige a un monasterio de monjas y descubre de manera totalmente inesperada en la abadesa del monasterio Evlalia a su antigua novia, Elena Krushinskaia. Cuando se le presenta esta visión de su pasado se produce una nueva ruptura en el alma de Rostovich. Comprende que su vida hasta ahora ha estado llena de vanidad, que no se ha redimido verdaderamente de su pecado y abandonando sus planes, sale del monasterio con el corazón iluminado y el alma purificada.

5.- EL APÓSTOL – АПОСТОЛ

Dirección: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Guión: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Dirección artística: X [X] Productora: Taller Mirograf de M. O. Grossman (Odesa) [Одесское ателье „Мирограф“ М.О.Гроссмана] Estreno: 20-1-1919 Actores: Nikolay Saltykov (Grigori Skovoroda) [Николай Салтыков, Tatiana Kunitskaia [Татьяна Куницкая], Matvey Liarov [Матвей Ляров], Anisim Suslov [Анисим Суслов], Piotr Insarov [Петр Инсаров], Leonid Leonidov [Леонид Леонидов], Danilov [Данилов], K. Garin [К. Гарин], Konstantinov [Константинов], Korik [Корик] Género: Drama Datos técnicos: 7 partes. Producción de 1918-19. La película no se ha conservado.

Sumario: Intento de biografía del filósofo ucraniano Grigori Skovoroda (biografía en inglés).

6.- EL ESTAFADOR O EL GENERAL DE KUVAKA- АФЕРИСТ, ИЛИ ГЕНЕРАЛ ОТ КУВАКИ

Título alternativo: El aventurero [Авантюрист] Dirección: Nikolay Malikov [Николай Маликов] Guión: Nikolay Malikov [Николай Маликов] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Dirección artística: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: Vladimir Alekseev-Meskhiev (general Voeykov) [Владимир Алексеев-Месхиев], E. Vadina (Maria Nikolaevna, mujer del general) [Е. Вадина], Zarubina (Tatiana, hija mayor) [Зарубина], Bronislava Rutkovskaia (Zoia, hija menor) [Бронислава Рутковская], A. Zarubin (Aleksandr, hijo del general) [А. Зарубин], Amo Bek-Nazarov (Stanislav Adamovich Lisianski, inventor-estafador) [Амо Бек-Назаров], Nikolay Orlov (senador) [Николай Орлов]. Género: Comedia Datos técnicos: 6 partes, 1600 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Película satírica sobre un astuto aventurero que se aprovecha de su relación con el general Voeykov. El argumento trata de como los estafadores intentaron aprovecharse del suministro del agua mineral Kuvaka durante la Primera Guerra Mundial.

7.- AY, TÚ, FORTUNA, MALA FORTUNA – АХ ТЫ, ДОЛЯ, ЗЛАЯ ДОЛЯ

Título alternativo: La vida: la novela ola… [Жизнь – девятый вал…]; El destino del pobre [Доля бедняка] Dirección: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Guión: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Productora: taller Mirograf (Odesa) [ателье “Мирограф” (Одесса)] Estreno: 1919 Actores: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков], I. Insarova [И. Инсарова], Tatiana Kunitskaia [Татьяна Куницкая], P. Insarov [П. Инсаров] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: El guión en forma de verso.

8.- EL BAILE DEL SEÑOR – БАЛ ГОСПОДЕНЬ

Título alternativo: Hacia Dios en el baile [К богу на бал] Dirección: Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Guión: Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Operador: Nikolay Kozlovski [Николай Козловский] Dirección artística: N. Denisov [Н. Денисов], Sergey Kozlovski [Сергей Козловский] Productora: N. Kozlovski, S. Iurev i Ko. [Н. Козловский, С. Юрьев и Ко] Estreno: 19-9-1918, 27-2-1919 Actores: Vitold Polonski [Витольд Полонский] (Vitold Dalk), Natalia Kovanko (Nedda) [Наталья Кованько], Aleksandr Cheban (Kirill, jorobado-idiota, hermano de Nedda) [Александр Чебан], Vladimir Popov (Narov) [Владимир Попов], Kira Vadetskaia (Volkonskaia) [Кира Вадецкая]. Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1497 m., 54 min. La película se conserva parcialmente.

Sumario: Adaptación de una canción de A. Vertinski. La película consiguió buenas críticas.

9.- LA SEÑORITA Y EL GAMBERRO – БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН

Título alternativo: La maestra de obreros [Учительница рабочих] Dirección: Vladimir Maiakovski [Владимир Маяковский], Evgeni Slavinski [Евгений Славинский] Guión: Vladimir Maiakovski [Владимир Маяковский] Operador: Evgeni Slavinski [Евгений Славинский] Dirección artística: Vladimir Egorov [Владимир Егоров] Productora: Neptun [Т/Д “Нептун”] Estreno: 1-5-1919 Actores: Vladimir Maiakovski (gamberro) [Владимир Маяковский], Aleksandra Rebikova (maestra) [Александра Ребикова], Fedor Dunaev (director de la escuela) [Федор Дунаев] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película se ha conservado sin títulos.

Sumario: La película se rodó sin guión basada en la novela de Edmundo d’Amici La maestra de obreros, que se adaptó sobre la marcha a las condiciones de Rusia. Maiakovski puso el acento en el carácter contradictorio del protagonista: la combinación de rebeldía anarco-individualista con el enternecedor desinteresado amor por la maestra. Luchando por el honor de su amada el protagonista muere de una puñalada.

10.- LAS GARRAS DE TERCIOPELO – БАРХАТНЫЕ КОГТИ

Título alternativo: Que llore el perdedor [Пусть неудачник плачет] Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Guión: I. Sakharov [И. Сахаров] Productora: D. Kharitonov [Т/д “Д. Харитонов” (М.)] Estreno: 1919. Al parecer se exhibió solo en Odesa. Actores: Vladimir Maksimov [Владимир Максимов], Vera Pavlova [Вера Павлова], Mikhail Massin [Михаил Массин], A. Aleksandrov [А. Александров], D. Karysheva [Д. Карышева] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

11.- LOS CORREDORES – БЕГУНЫ

Título alternativo: Los que no tienen ni ciudad, ni aldea, ni casa [Иже не имате ни града, ни села, ни дому] Dirección: Aleksandr Chargonin [Александр Чаргонин] Guión: Dmitri Smolin [Дмитрий Смолин] Operador: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский] Dirección artística: Vladimir Simov [Владимир Симов] Productora: Rus [Т/д Русь] Estreno: 1918 Actores: Nadezhda Krestovozdvizhenskaia [Надежда Крестовоздвиженская], Sergey Golovin [Сергей Головин], Tatiana Kraskovskaia [Татьяна Красковская], Georgi Sarmatov [Георгий Сарматов], P. Romanov [П. Романов], Maria Kryzhanovskaia [Мария Крыжановская], Aleksandr Vyrubov [Александр Вырубов] Género: Drama Datos técnicos: 7 partes. La película se ha conservado sin títulos.

Sumario: Basada en materiales del Museo Rumiantsevski. Drama de la serie de “revelación” “Buscadores de Dios”, dedicada a la secta de los Beguny, literalmente “Los Corredores (información en italiano)”. Creo que puede haber una confusión con otra secta, “Los Skoptsy“, conocidos como Palomas blancas. Precisamente esta película es continuación de dos cintas de 1917, Los látigos y Palomas blancas.

12.- SIN SALIDA – БЕЗ ИСХОДА

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Guión: Valentin Turkin [Валентин Туркин] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Dirección artística: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Estreno: 1918 Actores: Vladimir Alekseev-Meskhiev (Pavel Petrovich Troynin, escritor) [Владимир Алексеев-Месхиев], Nina Sokolovskaia (Liudmila Vasilevna, su mujer) [Нина Соколовская], Maria Goricheva (Natasha) [Мария Горичева], Nikolay Malikov (Malov, médico oculista) [Николай Маликов], Gavriil Terekhov (Vladimir, hijo Malov, joven cientifico) [Гавриил Терехов], P. Kozmovskaia [П. Козмовская], Amo Bek-Nazarov [Амо Бек-Назаров], P. Golubkov (Panteley, criado de Troynin) [П. Голубков] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Melodrama quizá basado en un argumento de G. Senkevich.

Dirección: V. Chernobler [В. Черноблер] Guión: V. Chernobler [В. Черноблер] Productora: Taller Siniaia Ptitsa (El pájaro azul) de A. Sibiriakov (Odesa) [ателье “Синяя птица” А.Сибирякова (Одесса) Estreno: 1919 Actores: Lidia Lipkovskaia [Лидия Липковская], Piotr Baratov [Петр Баратов], E. Lenski [Э. Ленский], Iuri Iurovski [Юрий Юровский] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama de salón sobre una obra de teatro de G. Zapolskaia.

14.- BLANCO Y NEGRO – БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ

Dirección: Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Guión: Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер], Fedot Burgasov [Федот Бургасов] Director artístico: Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Productora: I. Ermolev [Т-во И.Ермольева (М.)] Estreno: 2-1-1919 (Petrogrado) Actores: Vladimir Strizhevski (el millonario Jonathan White; segundo papel el “apache” Blake) [Владимир Стрижевский], Elizaveta Porfireva (Lilla, cómplice de Blake) [Елизавета Порфирьева], Olga Kondorova (Bridget) [Ольга Кондорова], Olga Org (prometida de White) Género: Drama. Detectives Datos técnicos: 5 partes. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: El argumento se construye sobre la semejanza exterior de los protagonistas: un millonario y un “apache” asesino.

15.- EL DIOS DE LA VENGANZA – БОГ МЕСТИ

Título alternativo: El amor en el ocaso de los días [Любовь на закате дней] Dirección: Arnold Shifman [Арнольд Шифман] Guión: Lev Nikulin [Лев Никулин] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Director artístico: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: Biofilm [Акционерное общество «Биофильм»] Estreno: 10-5-1918 Actores: Vladimir Alekseev-Meskhiev (profesor Verkhovtsev) [Владимир Алексеев-Месхиев], Sofia Volkhovskaia (Sofia Ardasheva, estudiante, después su mujer) [Софья Волховская], Vitold Polonski (doctor Mokulski) [Витольд Полонский], Olga Gladkova (su mujer) [Ольга Гладкова] Género: Drama, melodrama Datos técnicos: 5 partes. La pelicula se ha conservado parcialmente.

Sumario: Las conferencias del profesor Verkhovtsev sobre filosofía gozan de una gran popularidad. Entre los asistentes se encuentra la estudiante Sofía. Ella se refiere con devoción a los pensamientos del mago. El profesor está enfermo, agotado. Es necesario que vaya a Crimea. Sofía le acompaña. Y aquí, bajo el sol del sur nace su amor hacia la joven Sofia… Si ella le amase… Era la admiración ante el genio del pensamiento lo que ella había tomado por amor. Empiezan a vivir felizmente. Pero se produce un nuevo ataque. Acude el joven médico Mokulski. La salud del profesor mejora paulatinamente. Y el médico sigue visitándole no ya como médico sino como amigo. Entre el médico y Sofía nace la intrigante e inexplicada cercanía que siempre es preludio del amor. El profesor es convocado con urgencia en Moscú. Y es aquí, en ausencia del profesor, con la frecuente relación con Mokulski que por primera vez el corazón de Sofía canta el feliz y soleado himno del amor triunfante. Mokulski intenta alejar de si la ola de sentimientos que lo abruma. Su alma no se reconcilia con la idea de que su felicidad se construya sobre la infelicidad de otros. ¿Qué golpe recibirá el profesor cuando sepa que el tesoro que confió a Mokulski este se lo ha arrebatado con rapacidad? Además Mokulski tiene una esposa: enferma, tísica, agonizante. Ella lo ama loca y frenéticamente. ¿Puede él decidirse a acabar con su amor por otra?… Pero el amor es una fuerza de la naturaleza… Y Mokulski resignadamente se abandona a la ola de sentimientos. Mientras tanto el profesor, preocupado por la falta de noticias de su mujer, decide volver a casa… La verdad se le presenta con toda su horrible desnudez. El profesor heróicamente se sacrifica cediendo a Sofía a Mokulski y se retira. Pero no puede soportar la angustia por la separación de Sofía,tristeza, la soledad y se suicida. Es la primera víctima. La mujer de Mokulski, abandonada por su marido, muere.

16.- EL HÉROE DEL ALMA – БОГАТЫРЬ ДУХА

Título alternativo: Parásitos de la vida [Паразиты жизни] Dirección: Iakov Protazanov [Яков Протазанов] Guión: Olga Blazhevich [Ольга Блажевич] Operador: Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Productora: I. Ermolev [Т-во И.Ермольева (М.)] Estreno: 25-3-1918 Actores: Ivan Mozzhukhin (Stanislav Martsinkovski, Stas) [Иван Мозжухин], Olga Trofimova (Alina Rostovskaia, la madrastra) [Ольга Трофимова], Dmitri Bukhovetski (Leo Rostovski, hijo del segundo matrimonio) [Дмитрий Буховецкий], Natalia Lisenko (Iza Kramskaia, prometida de Leo) [Наталья Лисенко], Polikarp Pavlov (Bronich, doctor, tutor de Stas) [Поликарп Павлов], Arseni Bibikov (administrador) Género: Drama Datos técnicos: 6 partes, 1440 m.

Sumario: Esta adaptación de la novela de Elisabetta Werner Vineta, como la mayor parte de las películas de aquel entonces, tenía un carácter edificante presentado bajo la forma de dos hermanos representando la eterna confrontación del bien y del mal: el personaje de Bukhovetski era la personificación de la maldad y su compañero en el rol de virtudes “andantes” lo interpretaba Mozzhukhin.

17.- EL BOXEO AYUDÓ – БОКС ВЫРУЧИЛ

Dirección: Arkadi Boytler [Аркадий Бойтлер] Guión: Arkadi Boytler [Аркадий Бойтлер] Operador: E. Kapitta [Е. Капитта] Productora: Taller de K. P. Borisov (Odesa) [ателье К.П.Борисова (Одесса)] Actores: Arkadi Boytler [Аркадий Бойтлер], El Zelinskaia [Е. Зелинская], E. Monko [Е. Монко] Género: Comedia Datos técnicos: 2 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Comedia deportiva sobre la vida en un balneario.

18.- ESPEJISMOS DEL PANTANO – БОЛОТНЫЕ МИРАЖИ

Dirección: Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Guión: Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Operador: Nikolay Kozlovski [Николай Козловский] Dirección artística: N. Nesterov [Н. Нестеров], Piotr Aliakrinski [Петр Алякринский] Productora: N. Kozlovski, S. Iurev i Ko. [“Н. , С. Юрьев и Ко”] Estreno: 18-5-1923 Actores: Vitold Polonski (Anatoli Sergeevich Rakitin) [Витольд Полонский], Aleksey Stakhovich [conde Eylenburg, tío de Rakitin) [Алексей Стахович], Elizabeta Naydionova (Elena Alekseevna, madre de Rakitin) [Елизавета Найдёнова], Nikolay Gorich (Abram Samoylovich Goldberg, administrador) [Николай Горич], Natalia Kovanko (Lia, hija de Goldberg) [Наталья Кованько], Iakov Volkov (Karl Albertovich Kraft, prestamista) [Яков Волков], Olga Gladkova (Liza, hija de Kraft) [Ольга Гладкова], Veronika Polonskaia (Vera, hermana de Liza) [Вероника Полонская], N. Vasilkovski (administrador de la oficina) [Н. Васильковский] Género: Drama Datos técnicos: 8 partes, 2500 m. 2 series. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama criminal-psicológico sobre la novela de Vasili Nemirovich-Danchenko Fuegos del pantano [Болотные огни]

19.- VALERIA BELMONT – ВАЛЕРИЯ БЕЛЬМОНТ

Dirección: V. Chernobler [В. Черноблер] Guión: V. Chernobler [В. Черноблер] Productora: taller Siniaia Ptitsa (el Pájaro Azul) de A. Sibiriakov (Odesa) [ателье “Синяя птица” А.Сибирякова (Одесса)] Actores: Lidia Lipkovskaia [Лидия Липковская], Iuri Iurovski [Юрий Юровский], Karl Tomski [Карл Томский], Boris Zagorski [Борис Загорский] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado. Parece que no llegó a ser estrenada. Producción de 1918-19.

Sumario: Adaptación de la novela homónima erótico-de bulevar de L. Zakher-Mazokh.

20.- EN EL PECADO EL OLVIDO – В ГРЕХЕ ЗАБВЕНЬЯ

Productora: K. Filipp (?) [К. Филипп]; estreno por la distribuidora Kinoposrednik [Кинопосредник] Estreno: 9-11-1918 (Ivanovo-Voznesensk) Actores: T. P. Palova (Elena) [Т. П. Палова], V. F. Elski (conde Iagelski) [В. ф. Ягельский], Vedrinski (Anatol) [Ведринский], Massin (Shabinski) [Массинь] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado. Realizada al parecer por un colectivo de amantes del cine anónimamente y vendido el negativo a la sociedad K. Filipp.

Sumario: Drama de bulevar basado en un relato de Maupassant. El conde Iagelski vive una vida modesta, solitaria y retraida en su lujosa hacienda. Nada puede conmover el corazón del conde. Ni las mujeres, ni el vino… Solo su caballo y su cigarro preferido son sus ideales. Pero el destino augura algo distinto… Su vecino de hacienda, el conde Shchavinski, quien tiene una hija encantadora, Elena, busca repetidamente tener la oportunidad de conocer al conde y la oportunidad de recibir su ayuda. Cierto día Elena y su madre pasean por los alrededores del lujoso parque del conde cuando su trineo cae en un hoyo del que el viejo cochero no puede sacarlas. La desesperada chica no puede esperar la ayuda de nadie y debe dirigirse a pie en su busca. En este momento el conde casualmente recorre su parque y al ver a la joven muchacha en esta situación crítica le ofrece su trineo, y envía al criado Jemal en busca de más gente. Al llegar a la casa Shchavinski la chica le pide al conde que entre con ella. Y he aquí en casa de Shchavinski, donde involuntariamente la mirada del conde se cruza con la de Elena… El corazón del conde vacila… Mientras tanto Elena espera a su amigo de infancia el ingeniero Anatoli, al que ama. Llega Anatoli, declara su amor y empieza el día de los esponsales con toda la sociedad provincial presente. Ruido, alegría, bailes en pleno apogeo. Aparece el conde y bajo el sonido de la música declara su amor a Elena. Recibe una negativa. El conde está desesperado. Es capaz de todo. Un revolver puede acabar con todos sus sufrimientos. Pero en ese momento entra el criado Jemal y salva al conde. Completamente desesperado el conde le dice a Jemal que la vida para él no es nada… Solo hay una salida. O poseerla o terminar con su vida. Y en la mente del criado surge la idea de salvar al conde aunque sea con el precio de un crimen, y darle la posibilidad de poseer a su amada. Jemal empieza a vigilar la casa de Elena y Anatoli. Se entera e informa al conde de que Anatoli va a partir de viaje. Un plan infernal nace en la mente del conde… Robar a Elena y poseerla, esta es la idea que roe al conde. Por la noche el conde y Jemal se cuelan en casa de Anatoli… entran en la habitación de Elena, ella se horroriza… La inesperada aparición del marido no turba al conde y le dice insolentemente que “hace mucho que ama a su mujer”. El resultado de esta explicación es un duelo entre el conde y Anatoli. ¡Anatoli muere! El conde no tarda en acosar a la joven viuda, quien dice al criado que no solo no quiere ver al conde sino tampoco leer sus cartas. Pasan los años y la joven añorando el amor de su marido languidece: le abandonan las fuerzas. Muere. Pero ni siquiera en la tumba se detiene el conde. Quiere darle un último beso y envía a su criado a sacar de su tumba el ataud para llevarlo con él. A una señal del conde la tapa del ataud se abre. Esta en soledad con la muerta. Y cuando quiere dar su último beso y apenas su boca toca la de su amada nota que está caliente. ¡Elena había sido enterrada en un sueño letárgico! El conde le promete felicidad, riquezas, alegría. La llevará lejos. Es rico. Pero solo recibe una respuesta de la mujer: “¡Un asesino no puede ser mi marido!” Entonces el conde le ofrece una alternativa: ¡el amor o la muerte! Y la mujer escoje esto último porque para ella el asesino es lamentable y repugnante. A una señal del conde ella se encuentra de nuevo en el ataud. Y cuando se cierra la tapa del ataud de la infeliz mujer el conde, terriblemente desesperado se mata.

21.- EL GRAN ÁSPID – ВЕЛИКИЙ АСПИД

Dirección: Aleksandr Uralski [Александр Уральский], Aleksandr Khanzhonkov [Александр Ханжонков] Operador: Fiodor Bremer [Федор Бремер] Dirección artística: Vasili Rakhals [Василий Рахальс] Productora: Taller Khanzhonkov (Yalta) [ателье Ханжонкова (Ялта)] Estreno: 1919 Actores: Olga Iuzhakova (Veronika Bronskaia) [Ольга Южакова], B. Shubinski (Krasov, compositor) [Б. Шубинский], N. Ancharov (Neverov, periodista) [Н. Анчаров], Lidia Ryndina (Nina, pintora) Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-19. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama amoroso-místico. Última realización del taller Khanzhonkov en Yalta.

22.- EL ETERNO CUENTO DE LA VIDA – ВЕЧНАЯ СКАЗКА ЖИЗНИ

Dirección: Nikolay Malikov [Николай Маликов] Guión: Dmitri Krivtsov [Дмитрий Кривцов] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Dirección artística: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Estreno: 15-1-1919 (Petrogrado) Actores: Sofia Volkhovskaia (Ilka) [Софья Волховская], Vladimir Alekseev-Meskhiev (Tsvibush) [Владимир Алексеев-Месхиев], Amo Bek-Nazarov (conde) [Амо Бек-Назаров], P. Kozmovskaia (Tereza) [П. Козмовская] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptació del relato de A. Chéjov Victoria innecesaria.

23.- EL SUEÑO PROFÉTICO – ВЕЩИЙ СОН

Productora: taller Era de V. Taldykin [ателье Экран В. Талдыкиной] Estreno: 25-3-1918 Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1755 m. Producción de 1918-1919.La película no se ha conservado. Es posible que se trate de una de las que enterró el productor Taldykin ante la nacionalización de las empresas cinematográficas. La única fuente es Forestier.

24.- EL VIYI – ВИЙ

Dirección: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Guión: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Operador: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Dirección artística: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Productora: Khanzhonkov i Ko. [АО “А. Ханжонков и К”] Estreno: 1919 Actores: Maria Boldyreva [Мария Болдырева], F. Kusevitski [Ф. Кусевицкий] Género: Terror Datos técnicos: Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Sobre el relato homónimo de Nikolay Gogol.

25.- EL VINO DEL AMOR – ВИНО ЛЮБВИ

Título alternativo: Recuerdo el encantador sonido del vals [Я помню вальса звук прелестный] Dirección: A. Andreev [А. Андреев] Guión: Nikolay Vilde [Николай Вильде] Operador: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий] Productora: Editora cinematográfica Ekran de V. A. Taldykin [киноиздательство “Экран” В.А.Талдыкиной] Estreno: 1-10-1918 Actores: Maria Kemper [Мария Кемпер], Aleksandr Shakhalov [Александр Шахалов], Andrey Gromov [Андрей Громов], V. Vasilev [В. Васильев] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama de salón basado en un relato del autor del guión (Nikolay Vilde). El anciano y solitario escritor Mershin en un baile escucha el sonido de un vals que le recuerda un lejano pasado. En los días de su juventud vivía en un apartamento con su amigo Tarutin, apasionado por su prima Natalia Asanova. En un baile Tarutin presenta Natalia a Tarutin y este se enamora. Por amistad abandona Moscú y Natalia se casa con Tarutin. Pasan los años. Natalia es fiel a su marido y tienen una hija encantadora, pero no tiene un verdadero amor por él y el matrimonio no santificado por el amor es impensable. Mershin se ha convertido en un escritor famoso, vive en el extranjero yendo de sitio en sitio. Pero la gloria no le embriaga y ni siquiera no le consuela. Está triste por algo lejano y en su obra el hilo conductor es la tristeza. En un hotel en el que se hospeda escucha un vals que en cierta ocasión bailó con Natalia y se ve arrastrado locamente hacia ella. Y he aquí que recie una carta de ella y decide irrevocablemente ir a Rusia. Tarutin lo recibe como un viejo amigo, pero Mershin no responde a esta amistad: han empezado a hablar sus viejos sentimientos hacia Natalia. Ella no puede resistir la tentación y traiciona a su marido. Habiéndolo engañado le resulta duro y vergonzoso usar sus medios, estar cerca e interpretar toda esta comedia, pero no hay salida. Un mal lleva a otro. Una mentira conduce a otra, hunde en la desesperación y promueve el crimen. Así ocurre aquí. En el horizonte aparece el famoso violinista Moresco. Por una extraña coincidencia Mershin se lo presenta a Tarutin. Natalia se convence de que empieza a amarlo, el violinista se da cuenta y también se apasiona. Natalia no puede soportar tanta tortura, el anillo de mentiras que la rodea, su salud empeora, su espiritu está roto y decide suicidarse. Tras el entierro de Natalia y con el corazón roto Tarutin pide a Mershin que vaya a su dacha en la que vivieron ultimamente y le lleve las cartas de su mujer. Mershin se dirige allí. Quiere usar esta oportunidad para destruir sus cartas a Natalia. Y de repente además de sus cartas y las de Tarutin encuentra las de Moresco. Mershin se desespera. Está furioso. Está listo para contar todo al marido. Pero de repente le aparece el fantasma de Natalia quien le implora no hacerlo. Mershin quema sus cartas y las del violinista Moresco y entrega el resto a Tarutin. Pasados muchos años, en un baile donde se alegra la joven generación, recuerda bajo el sonido del viejo vals su amor, sus alegrías y tristezas, su juventud, y llora amargamente.

26.- EL PODER DE LAS TINIEBLAS – ВЛАСТЬ ТЬМЫ

Dirección: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Guión: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Operador: Mikhail Vladimirski [Михаил Владимирский] Productora: I. Ermolev [Т-во И. Ермольева] Estreno: 1-5-1919 Actores: Vera Orlova (Marina) [Вера Орлова], Nikolay Panov (Piotr) [Николай Панов], Piotr Baksheev (Nikita) [Петр Бакшеев], Ivan Mozzhukhin [Иван Мозжухин], Olga Trofimova (Anisia) [Ольга Трофимова], Mikhail Massin (Akim) [Михаил Массин], Iulia Vasileva (Matriona) [Юлия Васильева] Bessonova (Akulina) [Бессонова], V. Sumskaia (Aniutka) [В. Сумская]Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1200 m. Producción de 1918-19. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de la obra teatral homónima de L. Tolstoy

27.- INSURRECCIÓN – ВОССТАНИЕ

Dirección: Vladimir Karin [Владимир Карин], Aleksandr Razumny [Александр Разумный] Guión: Vitali Dobrovolski (Fiodorovich) [Виталий Добровольский (Федорович)] Operador: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий], Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Dirección artística: Vladimir Egorov [Владимир Егоров] Productora: Comité de Cine de Moscú [Московский кинокомитет] Estreno: 7-11-1918 Actores: Maria Goricheva (luchadora clandestina) [Мария Горичева], Boris Afonin (Letov, soldado bolchevique) [Борис Афонин], Kira Vadetskaia (enfermera) [Кира Вадецкая], Aleksandr Sychiov (Kerenski) [Александр Сычёв], A. Franchesketti [А. Франческетти], M. Volkov (obrero) [М. Волков] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Película de agitación que reproducía los acontecimientos revolucionarios de 1917 e incluía varias grabaciones documentales.

28.- EN LAS GARRAS DEL AMOR – В ТИСКАХ ЛЮБВИ

Productora: Fabrica D. I. Kharitonov (Odesa) [Фабрика Д. И. Харитонова

(Одесса)] Actores: Vera Kholodnaia [Вера Холодная] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado. Quizá se montó con material de la película Amanecer rojo. Estreno: 2-5-1925.

29.- EN EL HUMO DEL OPIO – В ЧАДУ ОПИУМА

Título alternativo: El misterio del doctor Renodel / Pasión funesta [Тайна доктора Реноделя / Губительная страсть] Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Guión: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Vladimir Siversen [Владимир Сиверсен] Productora: Kharitonov [т/д “Д.Харитонов”] Actores: Ivan Khudoleev (doctor Renodel) [Иван Худолеев], Evgenia Leontovich (Marianna, mujer del doctor) [Евгения Леонтович], Ivan Lagutin (encargado del fumadero de opio) [Иван Лагутин], Olga Obolenskaia (Nashetta, amiga del encargado) [Ольга Оболенская] Género: Drama Datos técnicos: 7 partes, 1700 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama de aventuras sobre la trama de la novela de Claude Farrère Fumée d’opium (1904)

Enlaces: Rudata, Kino-teatr

30.- USTED PIDE CANCIONES: YO NO LAS TENGO – ВЫ ПРОСИТЕ ПЕСЕН — ИХ НЕТ У МЕНЯ

Dirección: Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Operador: Nikolay Kozlovski [Николай Козловский] Productora: N. Kozlovski, S. Iurev i Ko. [Т/д «Н. Козловский, С. Юрьев и Ко»] Estreno: 20-8-1919 (Járkov) Actores: Natalia Kovanko [Наталья Кованько], Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-19. La película no se ha conservado.

Sumario: Basada en una romanza rusa (aquí interpretada por Iuri Morfessi).

31.- EL DISPARO – ВЫСТРЕЛ

Dirección: Georgi Azagarov [Георгий Азагаров], Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Guión: Georgi Azagarov [Георгий Азагаров] Productora: taller Ekran de V. A. Taldykin [ателье «Экран» В.А.Талдыкиной] Actores: Evgeni Boronikhin (oficial) [Евгений Боронихин], Nikolay Rybnikov (Silvio) [Николай Рыбников], Vera Charova [Вера Чарова], Mikhail Lenin [Михаил Ленин], Aleksandr Ostuzhev [Александр Остужев], Konstantin Khokhov [Константин Хохлов] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del relato homónimo de A. S. Pushkin

32.- EL DIOS DE BARRO – ГЛИНЯНЫЙ БОГ

Título alternativo: El ídolo destronado [Развенчанный кумир] Dirección: Nikolay Larin [Николай Ларин] Guión: Olga Blazhevich [Ольга Блажевич] Operador: Stanislav Zebel [Станислав Зебель] Productora: Neptun [акционерное общество “Нептун”] Estreno: 15-6-1918 Actores: Osip Frelikh (Vigo Greg) [Олег (Осип) Фрелих], Aleksandra Rebikova (Nora, mujer de Greg) [Александра Ребикова], Aleksandr Chabrov [Александр Чабров], A. Ostrovskaia (Mae, amante de Greg) [А. Островская] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama psicológico-criminal sobre una mujer con espíritu de sacrificio cuyo marido, atrapado por el juego, comete un delito.

33.- EL CALVARIO DEL SUFRIMIENTO HUMANO – ГОЛГОФА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ

Título alternativo: Condenado [Обреченный] Dirección: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Guión: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Productora: Taller Mirograf (Odesa) [ателье “Мирограф” (Одесса)] Estreno: 1919 Actores: Ester-Rokhl Kaminskaia [Эстер-Рохл Каминская], Maria Iureva [Мария Юрьева], S. Nevskaia [С. Невская], Anisim Suslov (Reznikov) [Анисим Суслов (Резников)], B. Etinger [Б. Этингер], P. Insarov [П. Инсаров] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama sobre la vida judía.

34.- LA CONDESA FERBI – ГРАФИНЯ ФЕРБИ

Dirección: Foma Stroganov [Фома Строганов] Productora: Taller de A. Khanzhonkov (Yalta) [Ателье А. Ханжонкова (Ялта)]. Estreno: Septiembre de 1919 Datos técnicos: Producción de 1918-19. La película no se ha conservado.

35.- PECADO Y EXPIACIÓN – ГРЕХ И ИСКУПЛЕНИЕ

Título alternativo: Klavdia Mikhailovna [Клавдия Михайловна] Dirección: Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Operador: Nikolay Kozlovski [Николай Козловский] Director artístico: Vladimir Simov [Владимир Симов] Productora: N. Kozlovski, S. Iurev i K terminada por Rus [Т/Д “Н.КОЗЛОВСКИЙ, С.ЮРЬЕВ и К”, досъемка Т/Д “Русь” Actores: Natalia Kovanko (Klavdia Mikhaylovna-Iulia) [Наталья Кованько], P. Grigorev (general Nekliudov, padre de Klavdia) [П. Григорьев], Liubov Dmitrevskaia (Nina, mujer del general) [Любовь Дмитревская], S. Khovanski (Igor, hijo de Nina) [С. Хованский], M. Ilinskaia (madam Voison, institutriz de Igor) [М. Ильинская], U. Zorovich (Vladimir, prometido de Klavdia) [У. Зорович], Viktor Petipa (comerciante Kashnin, después marido de Klavdia) [Виктор Петипа], Nikolay Larin (maestro de música) [Николай Ларин], Iona Talanov [Иона Таланов], Viktor Turzhanski [Виктор Туржанский] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. Producción de 1918-19. Se han conservado las partes 1, 2, 3 y 4.

Sumario: Drama psicologógico sobre como un marido mata por celos al hermano de su mujer al que confunde por un amante…

36.- HÁGASE SU VOLUNTAD – ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ

Dirección: Mikhail Narokov [Михаил Нароков] Productora: Neptun [акц. о-во “Нептун”] Estreno: 27-12-1918 Actores: Asta Gray [Аста Грай], Mikhail Narokov [Михаил Нароков] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado

37.- MALDITOS SEAN QUIENES VIERTEN LA SANGRE DE LOS HERMANOS… – ДА БУДУТ ПРОКЛЯТЫ ПРОЛИВШИЕ БРАТСКУЮ

КРОВЬ…

Productora: D. I. Kharitonov (?) [Т/Д Д. И. Харитонов] (?) Estreno: 21-12-1918 (Járkov) Actores: Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: “Cine-declamación con la participación de artistas-declamadores bajo la dirección de P. I Mishchenko y con la participación del declamador-solista A. Apollonski”

38.- LA PARÁSITA- ДАРМОЕДКА

Título alternativo: La concubina del terrateniente [Наложница помещика] Dirección: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский], Aleksandr Volkov [Александр Волков] Guión: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский], Aleksandr Volkov [Александр Волков] Operador: Fedot Burgasov [Федот Бургасов] Productora: I. Ermolev [Т-во “И. Ермольев”] Estreno: diciembre de 1923 Actores: Piotr Baksheev (Valerian Nikolaevich) [Петр Бакшеев], Olga Kondorova (generala Frotaseva, madre de Valerian) [Ольга Кондорова], Vera Orlova (Marina, hija de guardabosque) [Вера Орлова], Polikarp Pavlov [Поликарп Павлов] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1500 m. La película no se ha conservado.

Sumario: Ejemplo del oportunismo del cine privado hacia los nuevos espectadores: se muestra el “renacimiento” del golfo hijo de un general bajo la influencia del amor a la hija de un guardabosques. Se casa con ella y se convierte en un agricultor de vanguardia. Con un montaje reformado la película se exhibió en los clubes obreros en 1923-24.

39.- DOS MADRES – ДВЕ МАТЕРИ

Dirección: Фома Строганов Guión: Лидия Рындина Operador: Иван Фролов Productora: ателье А.Ханжонкова (Ялта) Estreno: 1919 Actores: Vagram Palazian [Ваграм Папазян], Lidia Ryndina [Лидия Рындина] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

40.- LA CHICA DEL MAR – ДЕВУШКА МОРЯ

Título alternativo: La salvaje del mar [Дикарка моря] Dirección: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Guión: Dora Chitorina [Дора Читорина] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Productora: Taller Mirograf (Odesa) ателье “Мирограф” (Одесса) Estreno: 16-1-1919 Actores: Дора Читорина, П. Инсаров, Николай Салтыков Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama sobre la vida en un centro de vacaciones.

41.- LA VIRGEN DE LA MONTAÑA – ДЕВЬИ ГОРЫ

Título alternativo: La leyenda del anticristo [Легенда об антихристе] Dirección: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский], Aleksandr Sanin [Александр Санин] Guión: Evgeni Chirikov [Евгений Чириков] Operador: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский], Samuil Benderski [Самуил Бендерский], Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Compositor: Strakhov [Страхов] Director artístico: Vladimir Simov [Владимир Симов] Productora: Rus [Т/д “Русь”] Actores: Nikolay Podgorny (Satanás) [Николай Подгорный], Vladimir Aleksandrovski (Judas) [Владимир Александровский], Sergey Aydarov (Simeón el Viejo) [Сергей Айдаров], Nadezhda Smirnova (vieja-guerrera) [Надежда Смирнова], Elizabeta Naydionova (virgen-guerrera) [Елизавета Найдёнова], Elena Sukhacheva (capitana de las vírgenes guerreras) [Елена Сухачева], Evgenia Raevskaia (abadesa de convento) [Евгения Раевская], Nikolay Sosnin (lego ayudante de Simeón) [Николай Соснин], Dmitri Gundurov (campesino) [Дмитрий Гундуров], D. Mikhailov (sacristán) [Д. Михайлов], Liubov Dmitrevskaia (chica de arrabal) [Любовь Дмитревская], S. Popov (hijo de mercader) [С. Попов], Nadezhda Krestovozdvizhenskaia (guapa-coqueta en el baile) [Надежда Крестовоздвиженская], Ivan Krovski (monje cartujo) [Иван Кровский], Vitali Lazarenko (diablillo) [Виталий Лазаренко], E. Olenin (ángel de la guarda) [Е. Оленин], V. Krechetov (ángel de la guarda) [В. Кречетов], Varvara Massalitinova (escena) [Варвара Массалитинова], Boris Tamarin (escena) [Борис Тамарин], Georgi Burdzhanov (escena) [Георгий Бурджалов], Anna Dmokhovskaia (escena) [Анна Дмоховская], Aleksandr Shakhalov (escena) [Александр Шахалов], Iulia Vasileva (escena) [Юлия Васильева], Evgenia Istomina (escena) [Евгения Истомина], Ivan Lavin (escena) [Иван Лавин], Nikolay Batalov (escena) [Николай Баталов], Vladimir Ershov (escena) [Владимир Ершов], Vladimir Mikhaylov (escena) [Владимир Михайлов], Olga Narbekova (escena) [Ольга Нарбекова], Ivan Gorski (escena) [Иван Горский], Anatoli Nelidov (escena) [Анатолий Нелидов], Vladimir Istrin [Владимир Истрин] Género: Drama. Mística Datos técnicos: 9 partes. Se han conservado 4.

Sumario: Basado en la trilogía de uno de los principales representantes del simbolismo ruso “decadentista”, D. S. Merekhkovski, Cristo y Anticristo. Intento de crear una estilizada epopeya de cuento sobre el tema de las leyendas del Volga sobre el anticristo. La película se exhibió solo una vez: en septiembre de 1921 en Petrogrado durante la “Semana de Cine en ayuda a los hambrientos”.

Fragmento de vídeo (Simeón el Viejo):



42.- DECORADO DE FELICIDAD – ДЕКОРАЦИЯ СЧАСТЬЯ

Dirección: Fiodor Komissarzhevski [Федор Комиссаржевский], Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Operador: Boris Zavelev [Борис Завелев], Boris Medzionis [Борис Медзионис] Director artístico: Tsezar Lakka [Цезарь Лакка] Productora: A. Khanzhonkov (Yalta y Moscú) [акц. о-во “А.Ханжонков” (Ялта и М.)] Actores: Viacheslav Svoboda (Enriko, bailarín de calle) [Вячеслав Свобода], Maria Boldyreva (Mariella, hermana de Enriko) [Мария Болдырева], Emma Bauer (condesa) [Эмма Бауэр], Boytsekh Brydzinski (príncipe Shch.) [Войцех Брыдзинский] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes.

Sumario: Drama psicológico

43.- EL CASO DEL TERRATENIENTE BRODOV – ДЕЛО ПОМЕЩИКА БРОДОВА

Título alternativo: Siguiendo los pasos del padre [По стопам отца] Dirección: Nikolay Larin [Николай Ларин] Guión: L. Ostroumov [Л. Остроумов] Operador: Aleksandr Grinberg [Александр Гринберг] Productora: Neptun de P. S. Antik (Odesa) [Акц. о-во ≪Нептун≫ П. С. Антика (Одесса)] Estreno: 28-1-1919 (Odesa) Actores: Grigori Khmara [Григорий Хмара], Ivan Perestiani [Иван Перестиани], Margarita Kibalchich [Маргарита Кибальчич], Asta Gray [Аста Грай], N. Reyn [Н. Рейн] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama criminal

44.- DINERO – ДЕНЬГИ

Dirección: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Guión: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Productora: Taller Mirograf (Odesa) [ателье “Мирограф” (Одесса)] Estreno: 1919 Actores: Nikolay Saltykov [Николай Салтыков], Tatiana Kunitskaia [Татьяна Куницкая], P. Insarov [П. Инсаров] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

45.- EL HIJO AJENO – ДИТЯ ЧУЖОГО

Título alternativo: La sangre del padre [Кровь отца] , El horror de la herencia [Ужас наследственности] , Misterio sin resolver [Нераскрытая тайна] Dirección: Iakov Protazanov (?) [Яков Протазанов](?) Productora: Taller I. Ermolev (Yalta) [Ателье И. Ермольева (Ялта)] Actores: Olga Iuzhakova (Olga Bazanova, pintora) [Ольга

Южакова], Nikolay Rimski (Boris Lukomski, arqueólogo, su prometido, después su marido) [Николай Римский], E. Gaydarov (Vladimir, su amigo) [Е. Гайдаров], Iona Talanov (conde Sergey Volodarski) [Иона Таланов] Género: Drama Datos técnicos: 8 partes, 1600 m. La película se conserva en el archivo cinematográfico holandés.

Sumario: Drama psicológico de amor y celos.

46.- EL DOCTOR KATTSEL – ДОКТОР КАТЦЕЛЬ

Dirección: Foma Stroganov [Фома Строганов] Guión: F. Kupchinski [Ф. Купчинский] Operador: Boris Zavelev [Борис Завелев] Director artístico: Vasili Rakhals [Василий Рахальс] Productora: Taller de A. Khanzhonkov (Yalta) [ателье А.Ханжонкова (Ялта)] Estreno: 1919 Actores: Vagram Papazian (médico de zemstvo Kattsel) [Ваграм Папазян], I. Tavrovskaia (Vera, hija del gobernador) [И. Тавровская], Aleksandr Kheruvimov (padre de Vera) [Александр Херувимов], V. Diushen (madre de Vera) [В. Дюшен], Viktor Petipa (prometido de Vera, vicegobernador) [Виктор Петипа], F. Kupchinski (escena) [Ф. Купчинский] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Sobre el amor de un médico de zemstvo (unidad administrativa rusa), judío, hacia la hija del gobernador. El protagonista se suicida acosado por la sociedad burguesa-nobiliaria.

47.- LA CASA DE LOS HOMBRES VIVOS – ДОМ ЛЮДЕЙ ЖИВЫХ

Dirección: Sergey Tsenin [Сергей Ценин] Operador: E. Kapitta [Е. Капитта] Productora: Taller de K. I. Borisov (Odesa) [ателье К.И.Борисова (Одесса)] Estreno: 25-12-1918 Actores: Ia. Vurmanski [Я. Вурманский], Karl Tomski Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama criminal basado en la novela La Maison des hommes vivants (1911) de Claude Farrère.

48.- UN DRAMA DE CAZA – ДРАМА НА ОХОТЕ

Dirección: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Guión: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Operador: Mikhail Vladimirski [Михаил Владимирский] Productora: Asociación I. Ermolev [Товарищество “И. Ермольев” (М.)] Actores: Piotr Baksheev (Kamyshev, juez de instrucción) [Петр Бакшеев], Natalia Beliovtseva (Olga) [Наталья Белёвцева], Nikolay Panov (Urbenin) [Николай Панов], Arseni Bibikov (conde Karneev) [Арсений Бибиков] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes, 1300 m. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: Adaptación del relato homónimo de A. Chéjov.

49.- DORMITAN LOS SAUCES LLORONES – ДРЕМЛЮТ ПЛАКУЧИЕ ИВЫ

Dirección: Mikhail Bonch-Tomashevski [Михаил Бонч-Томашевский] Productora: Taller Khudozhestvenny ekran (pantalla artística) de V. I. Ivanov [Ателье ≪Художественный экран≫ В. И. Иванова] Género: Drama Datos técnicos: Es posible que no llegase a realizarse.

50.- LOS OJOS DEL ALMA – ДУХОВНЫЕ ОЧИ

Dirección: Georgi Azagarov [Георгий Азагаров] Guión: Olga Blazhevich [Ольга Блажевич] Operador: Louis Forestier [Луи Форестье] Director artístico: F. Vlashek [Ф. Влашек] Productora: editora cinematográfica Ekran de V. A. Taldykin [киноиздательство “Экран” В.А.Талдыкиной] Estreno: 28-1-191 Actores: Ivan Lazarev (científico-químico) [Иван Лазарев], Maria Zhdanova (Anna, mujer del químico, 2º rol su hija Musia) [Мария Жданова], Konstantin Khokhlov (actor, amante de Anna) [Константин Хохлов], Dmitri Gundurov [Дмитрий Гундуров], Vladimir Kvanin [Владимир Кванин] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama psicológico: el protagonista, que ama a su mujer sin ninguna reserva, empieza a sospechar de ella al ir perdiendo progresivamente la vista.

51.- LA ENVIÓ AL INFIERNO – ЕЕ ПОСЛАЛ АД

Dirección: Mikhail Bonch-Tomashevski [Михаил Бонч-Томашевский] Productora: Asociación Cinematográfica Argus de V. I. Ivanov (Kiev) [Кинематографическое т-во ≪Аргус≫ В. И. Иванова (Киев)] Actores: Lidia Johnson [Лидия Джонсон] Género: Drama Datos técnicos: Al parecer no llegó a estrenarse. Producción de 1918-19.

52.- SU CRIMEN – ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Dirección: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Guión: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Productora: I. Ermolev [т-ва “И.Ермольев” (М.)] Estreno: 10-7-1918 Actores: Vladimir Strizhevski (Vladimir Galitski) [Владимир Стрижевский], Olga Kondorova (Anna Nikolaevna, madre de Vladimir) [Ольга Кондорова], Nikolay Panov (barón Gunts) [Николай Панов], Elizaveta Porfirieva (Nelly, hija del barón) [Елизавета Порфирьева], Polikarp Pavlov (Platon Gromov, amigo de Vladimir) [Поликарп Павлов], Iona Talanov (Sharmon, joyero) [Иона Таланов] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Segunda adaptación de la novela de V. Nemirovich-Danchenko Fuegos del pantano sin reconocer la fuente cambiando el nombre de los protagonistas.

53.- VIDA Y AMORES DE JEAN CARMIN – ЖИЗНЬ И ЛЮБОВЬ ЖАНА КАРМИНА

Guión: Efim Zozulia [Ефим Зозуля] Productora: Khudozhestvenny Ekran (Pantalla artística) de V. I. Ivanov (Kiev) [Художественный экран В. И. Иванова (Киев)] Datos técnicos: La película al parecer no llegó a ser estrenada y no se ha conservado.

54.- LA MUJER PRESTADA – ЗАЕМНАЯ ЖЕНА

Dirección: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Guión: Lev Ostroumov [Лев Остроумов] Operador: Fiodor Bremer [Федор Бремер] Director artístico: Tsezar Lakka [Цезарь Лакка] Productora: A. Khanzhonkov i Ko. [А. Ханжонков и Ко] Actores: Vera Karalli (Lucy Eldgin, estenógrafa) [Вера Каралли], Nikolay Radin (John Veltgem, millonario) [Николай Радин], Vladimir Kriger (Spider, administrador de Veltgem) [Владимир Кригер], Ivan Pelttser (mister Smith) [Иван Пельтцер], M. Tikhomirov (cajero Hopkins) [М. Тихомиров], Marfa Kassatskaia (mujer de Smith) [Марфа Кассацкая], Fiodor Gorev (Ingersoll) [Федор Горев], Eduard Kulganek (escena) [Эдуард Кульганек], M. Smelkov (escena) [М. Смелков], K. Floren (escena) [К. Флорэн] Género: Comedia Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Comedia sobre “la vida americana”.

55.- ENTERRADO VIVO – ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ

Dirección: Aleksandr Volkov [Александр Волков] Guión: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский] Operador: Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Director artístico: Vladimir Balliuzek [Владимир Баллюзек] Productora: I. Ermoleva [Т-во И.Ермольева (М.)] Estreno: 9-1-1919 (Petrogrado) Actores: Nikolay Rimski (Priam Farll, pintor) [Николай Римский], Serafima Birman (lady Entwistle) [Серафима Бирман], Lidia Deykun-Blagonravova (Alisa Chellays) [Лидия Дейкун-Благонравова], Nikolay Panov (Oxford) [Николай Панов], Ivan Arkanov (Henry Leek, criado de Farll) [Иван Арканов], Maria Uspenskaia (su mujer) [Мария Успенская], V. Satin (notario) [В. Сатин], V. Knipper (Duncan Farll) [В. Книппер], Aleksandr Morozov (doctor) [Александр Морозов] Género: Comedia Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del relato humorístico de Arnold Bennett.

56.- ENCADENADA POR LA PELÍCULA – ЗАКОВАННАЯ ФИЛЬМОЙ

Dirección: Nikandir Turkin (Alatrov) [Никандр Туркин (Алатров)] Guión: Vladimir Maiakovski [Владимир Маяковский] Operador: Evgeni Slavinski [Евгений Славинский] Productora: Neptun [Нептун] Director artístico: Vladimir Maiakovski [Владимир Маяковский] Actores: Vladimir Maiakovski (pintor) [Владимир Маяковский], Lilia Brik (bailarina) [Лилия Брик], Margarita Kibalchich (mujer del pintor) [Маргарита Кибальчич], Aleksandra Rebikova (gitana) [Александра Ребикова] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. A mediados de los 70 los archiveros encontraron algunos fragmentos de la película que se conservaban en el archivo estatal ruso de documentos fotográficos y cinematográficos de Krasnogorsk.

Sumario: Guión escrito sobre un tema original y estaba dedicado al palpitante y eterno problema del poeta de la relación interna y externa de la vida del artista. Sin embargo la puesta en escena, en palabras del poeta “desfiguró el guión hasta una completa vergüenza”. La entrada y salida de una actriz de la pantalla a la vida real -punto culminante de la película- huele más bien a refrito aburrido de un sueño. El experimento innovador no tuvo éxito.

57.- MÁS FUERTE QUE LAS LEYES – ЗАКОНОВ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

Título alternativo: El amor, el matrimonio y los celos [Любовь, брак и ревность] Dirección: Aleksandr Volkov [Александр Волков] Productora: Taller I, Ermolev (Yalta) [ателье И.Ермольева (Ялта)] Estreno: 5-2-1919, 22-3-1923 Actores: Nikolay Rimski [Николай Римский], Olga Iuzhakova [Ольга Южакова], Vladimir Gaydarov [Владимир Гайдаров], Nikolay Panov [Николай Панов], Iona Talanov [Иона Таланов] Género: Drama Datos técnicos: 7 partes. La película no se ha conservado.

58.- EL MANDAMIENTO DEL PECADO – ЗАПОВЕДЬ ГРЕХА

Título alternativo: La venganza del hijo [Месть сына], El mandamiento de la sangre [Заповедь крови] Dirección: Mikhail Narokov [Михаил Нароков] Productora: Neptun [акц. о-во “Нептун”] Estreno: 28-2-1919 Actores: Asta Gray [Аста Грай], Mikhail Narokov [Михаил Нароков], Oleg (Osip) Frelikh [Олег (Осип) Фрелих] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

59.- LA ESTRELLA DE OLIMPIA – ЗВЕЗДА ОЛИМПИИ

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Guión: Vera Inber [Вера Инбер] Operador: Fridrikh Verigo-Darovski [Фридрих Вериго-Даровский] Director artístico: Sergey Kozlovski [Сергей Козловский] Productora: Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: Maria Goricheva [Мария Горичева], Konstantin Khokhlov [Константин Хохлов], Elena Chayka [Елена Чайка], Maykl Visaroff [Майкл Висарофф], Natalia Kovanko [Наталья Кованько], Piotr Borisov [Петр Борисов], Mikhail Tamarov [Михаил Тамаров], Nikolay Malikov [Николай Маликов] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado. La película fue prohibida en septiembre de 1918 por el Comité de Cine del Narkomprós de la RSFSR.

Sumario: Drama místico fántástico. Primer trabajo en el cine de Vera Inber.

60.- EL OTOÑO DORADO – ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Dirección: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский] Guión: Aleksandr Ivanovski [Александр Ивановский] Operador: Mikhail Vladimirski [Михаил Владимирский] Productora: I. Ermolev [Т-во “И. Ермольев”] Actores: Maria Verdinskaia (Georgina Kursan) [Мария Ведринская], Vladimir Strizhevski [Владимир Стрижевский], Nikolay Gorich (padre Jean) [Николай Горич], Polikarp Pavlov (abad Jacques) [Поликарп Павлов] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película se ha conservado parcialmente, sin intertítulos.

Sumario: Drama sobre la aristocracia francesa basado en una obra teatral de Gaston Arman de Caillavet y Robert de Flers.

61.- EL QUE VA A MORIR – ИДУЩИЙ НА СМЕРТЬ

Título alternativo: El gladiador [Гладиатор] Dirección: Nikolay Malikov [Николай Маликов] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер], Aleksandr Levitski [Александр Левицкий], Sergey Kozlovski [Сергей Козловский] Productora: Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: A. Zarubin [actor Moreau] [А. Зарубин], Amo Bek-Nazarov (escultor Ivar Olsen) [Амо Бек-Назаров], P. Kozmovskaia (frau Asta Ray) [П. Козмовская], Olga Bonus (madre de Ivar Olsen) [Ольга Бонус], Liudmila Semionova (artista de circo) [Людмила Семёнова] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Melodrama de la vida danesa. El abnegado amor de un artista de circo que sacrifica su felicidad por su amigo.

62.- Y EL FUEGO DESCENDIÓ DE LOS CIELOS – И ОГОНЬ СОШЕЛ С НЕБЕС

Título alternativo: No hay pecado por encima de tu misericordia, oh Señor [Нет греха выше милосердия твоего, господи] Dirección: Aleksandr Volkov [Александр Волков] Guión: Ivan Lazarev [Иван Лазарев] Operador: Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Productora: I. Ermolev [т-во “И.Ермольев” (М.)] Estreno: 10-3-1918 Actores: Olga Kondorova (panna Maria Krachevskaia)[Ольга Кондорова], Nikolay Rimski (Vladislav, hijo de Maria, escultor) [Николай Римский], Tamara Duvan (Anna, hija adoptiva de panna Maria) [Тамара Дуван], M. Tretiakova (Stesha, gitana vieja, madre de Anna) [М. Третьякова], Ivan Lazarev (criado Gritsko, más adelante monje Grigori) [Иван Лазарев], Vladimir Ershov (sacerdote católico) [Владимир Ершов], Polikarp Pavlov [Поликарп Павлов] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama decadente sobre el amor incestuoso de un hermano y una hermana: la hija “ilegítima” y el hijo legítimo de un mismo padre.

63.- CONFESIÓN DE UNA MONJA – ИСПОВЕДЬ МОНАХИНИ

Dirección: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Productora: I. Kharitonov (Kiev-Odesa) [Т/Д Д. И. Харитонов (Киев-Одесса)] Actores: Vera Kholodnaia [Вера Холодная], Osip Runich [Осип Рунич], A. Ardi [А. Арди] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado. “La grabación terminó en septiembre de 1918. No se han encontrado datos sobre su salida a pantalla”.

64.- CÓMO UTOCHKIN ATRAPÓ UN LADRÓN – КАК УТОЧКИН ПОЙМАЛ ВОРА

Productora: Taller Cinematográfico de M. Grossman (Odesa) [Киноателье М. Гроссмана (Одесса)] Género: Comedia Datos técnicos: La película no se ha conservado.

65.- CAGLIOSTRO – КАЛИОСТРО

Título alternativo: Lzhemasony [Лжемасоны] Dirección: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Operador: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Director artístico: Sergey Kozlovski [Сергей Козловский], Vladimir Simov [Владимир Симов] Productora: Rus [Т/д “Русь”] Actores: Fedor Iarosh (Giuseppe Balsamo, conde Cagliostro) [Федор Ярош], Olga Chekhova (Charlotte) [Ольга Чехова], Nikolay Rimski (príncipe Henrich Rotenshtein) [Николай Римский], Arseni Bibikov (padre Antoni) [Арсений Бибиков], Aleksandr Vishnevski (Altas, alquimista) [Александр Вишневский], Bronislava Rutkovskaia (Lorenzza) [Бронислава Рутковская], B. Dzhenaevich (Leonardo, prometido de Lorenzza) [Б. Дзенаевич], Antonina Fekhner (Lucinda Rotenshtein) [Антонина Фехнер], G. Targonski (criado de Cagliostro) [Г. Таргонский], P. Kozmovskaia, en los títulos Kozlovskaia (Elsa) [П. Козмовская], V. Satin [В. Сатин] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película se ha conservado parcialmente.

Sumario: Basada en la novela de Evgueni Salias de Tournemir El conde Cagliostro. Su continuación parece ser la película Masones (que hemos incluido en el listado de 1917).

66.- CASTIGO (?)- КАРА

Guión: Aleksandr Voznesnski [Александр Вознесенский] Productora: Khudozhestvenny Ekran (Pantalla artística) de V. I. Ivanov (Kiev) [Художественный экран В. И. Иванова (Киев)] Actores: Vera Iureneva [Вера Юренева], V. Vronski [В. Вронский], Tatiana Duvan-Tortsova [Татьяна Дуван-Торцова] Datos técnicos: La película no se ha conservado.

67.- LA CATÁSTROFE DEL PODER – КАТАСТРОФА ВЛАСТИ

Título alternativo: Dirección: Евгений Славинский Guión: Михаил Нароков Operador: Евгений Славинский Productora: АО “Нептун” Estreno: 25-3-1918 Actores: Mikhail Narokov (barón Raven) [Михаил Нароков], Ianina Mirato (baronesa von Garder) [Янина Мирато], Margarita Kibalchich (Gabriela, hija de la baronesa) [Маргарита Кибальчич], V. Vasilev (Max, hijo de Rudolf Brunnov) [В. Васильев], Aleksandra Rebikova Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Basada en la novela de E. Werner A costa de la sangre (Ценою крови. ¿Quizá Дорогой ценой / Um hohen Preis, 1878?)

68.- KATERINA- КАТЕРИНА

Dirección: Nikolay Larin (?) [Николай Ларин (?)] Productora: Rus de M. S. Trofimov (Yalta-Odesa) [Т/Д ≪Русь≫ М. С. Трофимова (Ялта-Одесса)] Datos técnicos: La película no se ha conservado. El rodaje empezó en Crimea.

69.- SOLDADOS POR EL JURAMENTO – КЛЯТВОЙ СПАЯННЫЕ

Título alternativo: Bajo el yugo de un juramento [Под гнетом клятвы] Dirección: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Actores: Maria Boldyreva (Iolanta) [Мария Болдырева], Vagram Papazian (Neri) [Ваграм Папазян], Ivan Perestiani (Muzo Calabresi, padre de Neri) [Иван Перестиани], Viktor Viktorov (padre Fabricio) [Виктор Викторов], Tsezar Lakka (Lorenzo del Valli, 2º rol Giovanni, padre de Iolanta) [Цезарь Лакка], Maria Khalatova (madre de Neri) [Мария Халатова] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Leyenda siciliana. “El trágico destino de dos personas atadas en la infancia por un juramento por deseo de sus padres”.

70.- EL PRÍNCIPE DE LA ALHAMBRA – КНЯЗЬ ИЗ АЛЬГАМБРА

Guión: Aleksandr Roslaev [Александр Рослаев] Productora: Khudozhestvenny Ekran (Pantalla Artística) de V. I. Ivanov (Kiev) [Художественный экран В. И. Иванова (Киев)] Datos técnicos: La película al parecer no llegó a ser estrenada.

71.- LA PRINCESA TARAKANOVA – КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Dirección: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Productora: D. I. Kharitonov (Moscú-Odesa) [Т/Д Д. И. Харитонов (Москва-Одесса)] Actores: Vera Kholodnaia [Вера Холодная] Género: Drama Datos técnicos: La película no llegó a ser estrenada y no se ha conservado. Se rodó en Moscú (verano) y Odesa (otoño) en 1918.

Sumario: Adaptación de la novela homónima de G. P. Danilevski.

72.- CUANDO NOSOTROS LOS MUERTOS DESPERTEMOS – КОГДА МЫ, МЕРТВЫЕ, ВОСКРЕСНЕМ?

Dirección: Iakov Poselski [Яков Посельский Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Productora: Literfilm [т-во “Литерфильм”] Actores: Sofia Volkhovskaia (Irena) [Софья Волховская], Mikhail Doronin (Rubek, escultor) [Михаил Доронин], M. Dunaeva [М. Дунаева], Leonid Zhukov (Ulfheim, terrateniente) [Леонид Жуков] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de la obra teatral homónima de Henrik Ibsen (1899).

73.- EL CONCURSO DE BELLEZA – КОНКУРС КРАСОТЫ

Título alternativo: En nombre de la belleza [Во имя красоты], Veinte millones [Двадцать миллионов] Dirección: Aleksandr Volkov [Александр Волков] Operador: Fedot Burgasov [Федот Бургасов], Nikolay Rudakov [Николай Рудаков] Director artístico: Aleksandr Loshakov [Александр Лошаков] Productora: I. Ermolev [Товарищество “И. Ермольев”] Actores: Olga Iuzhakova (Elly Smith) [Ольга Южакова], Nikolay Rimski (Jimmy Stark) [Николай Римский], Zoia Karabanova [Зоя Карабанова], Anatoli Smiranin [Анатолий Смиранин] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1500 m. La película se ha conservado.

Sumario: La acción transcurre en los Estados Unidos. Elly y Jimmy están comprometidos ya desde su niñez tras la victoria en un concurso infantil de belleza. Han pasado muchos años. Cierto día el padre de Elly le explica a su hija que tiene que casarse o de otra forma, según las condiciones del concurso, la chica perderá su herencia. Lo mismo le explica a Jimmy su tutor. Ni Elly ni Jimmy están conformes, pero no tienen otro remedio que aceptarlo. Antes de la boda el padre de Elly lleva a su hija a un centro de vacaciones. Jimmy acude al mismo sitio. Cierto día se encuentran, se conocen y se enamoran. Cuando se enteran de su verdadero nombre desaparecen todos los obstáculos a su felicidad.

74.- AMANECER ROJO- КРАСНАЯ ЗАРЯ

Título alternativo: Miss Katty [Мисс Кэтти] Dirección: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Operador: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Productora: D. Kharitonov (Odesa) [Т/д “Д. Харитонов” (Одесса)] Actores: Vera Kholodnaia (miss Ketty) [Вера Холодная], Aleksandr Ardi (Henry Alison, prometido de Ketty) [Александр Арди], Osip Runich (Nikolay Pernov, científico) [Осип Рунич], Nikolay Branitski (Fedor, criado de Pernov quien resulta ser más tarde hermano de Ketty) [Николай Браницкий], E. Monko (doctor Rytov, tío de Ketty) [Е. Монко] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1400 m. La película no se ha conservado. En 1923 se volvió a montar con el título de Miss Katty.

75.- UNA CRIATURA GENTIL – КРОТКАЯ

Título alternativo: Diario del escritor en 1876 [Дневник писателя за 1876 г.] Dirección: Olga Rakhmanova [Ольга Рахманова] Director artístico: Olga Amosova [Ольга Амосова] Productora: Taller A. Khanzhonkov [ателье “А.Ханжонков” (М.)] Actores: Nikolay Rybnikov (marido) [Николай Рыбников], Vanda Rogovskaia (esposa) [Ванда Роговская], Evdokia Schaslivtseva (tía) [Евдокия Счастливцева], Leonid Polevoy (teniente Efimovich) [Леонид Полевой], Elizaveta Krasovskaia (Iulia Samsonova) [Елизавета Красовская], Eduard Kulganek (vecino-tendero) [Эдуард Кульганек], Pavel Knorr (capitán de caballería Bezumnov) [Павел Кнорр], A. Rostovtseva (capitana) [А. Ростовцева], N. Krylova (Lukeria) [Н. Крылова] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del relato de F. M. Dostoievski.

76.- HACIA EL ANTIGUO DIOS – К СТАРОМУ БОГУ

Dirección: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Guión: Eduard Pukhalski [Эдуард Пухальский] Operador: D. Feldblium [Д. Фельдблюм] Productora: Taller Mirograf [ателье Мирограф] Estreno: 16-1-1919 (Odesa) Actores: Dora Chitorina [Дора Читорина], P. Insarov [П. Инсаров], M. Fishzon [М. Фишзон] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama sobre la vida judía basado en una obra teatral de V. E. Pisarevski-Shtrayberg.

77.- EL PUÑO – КУЛАК

Productora: Editora cinematográfica Ekran de V. Taldykin [Киноиздательство Экран В. Талдыкиной] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. Producción de 1918-1919. Una de las películas que enterró Taldykin para evitar la nacionalización.La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de I. S. Nikitin

78.- LA ESTUDIANTE SONIA SOKOLOVA – КУРСИСТКА СОНЯ СОКОЛОВА

Productora: Distribuidora cinematográfica de Ia. K. Zolotovski (Kiev) [Кинематографическая контора Я. К. Золотовского (Киев)] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama sobre la vida en Kiev.

79.- EL MENTIROSO – ЛГУНИШКА

Título alternativo: Dzheykele Blofer [Джейкеле Блофер] Dirección: Bozza Iungvits (?) [Бозза Юнгвиц] (?) Guión: Bozza Iungvits (?) [Бозза Юнгвиц] (?) Productora: Estudio cinematográfico de V. I. Snarski (Vinnitsa-Odesa) [Кинофабрика В. И. Снарского (Винница-Одесса)] Actores: Klara Iung [Клара Юнг], Bozza Iungvits [Бозза Юнгвиц] Género: Comedia Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de una popular opereta judía de B. Iungvits.

80.- EL NEGRO VIOLETA – ЛИЛОВЫЙ НЕГР

Título alternativo: ¿Dónde está usted ahora? [Где вы теперь?] Dirección: V. Chernobler [В. Черноблер] Guión: V. Chernobler [В. Черноблер] Operador: E. Eske [Э. Эске] Productora: Estudio cinematográfico A. N. Nikitin y el estudio de A. I. Sibiriakov Meduza (Odesa) [киностудия А.Н.Никитина и киноф-ка А.И.Сибирякова “Медуза” (Одесса)] Actores: Zaikina [Заикина], Karl Tomski [Карл Томский], Tartakovski [Тартаковский], Rafalov [Рафалов] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de una romanza de A. N. Vertinski. Primera película del estudio odesita de A. N. Nikitin.

81.- LA ANTIGÜEDAD INTRÉPIDA – ЛИХАЯ СТАРИНА

Título alternativo: Dirección: Михаил Нароков Guión: Андрей Смолдовский Operador: Productora: акц. о-во “Нептун” Estreno: 17-1-1919 (Petrogrado) Actores: Mikhail Narokov (conde Iurin, terrateniente) [Михаил Нароков], Asta Gray (mujer de Iurin) [Аста Грай], Osip Frelikh (Zorin, amante de la mujer) Género: Drama Datos técnicos: 5 partes, 1600 m. La película no se ha conservado.

82.- LA MENTIRA – ЛОЖЬ

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Guión: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Productora: Biofilm [акц. о-во “Биофильм”] Actores: Maria Goricheva [Мария Горичева], Nikolay Malikov [Николай Маликов], Amo Bek-Nazarov [Амо Бек-Назаров], Olga Gladkova [Ольга Гладкова], Gavriil Terekhov [Гавриил Терехов] Género: Drama Datos técnicos: La película se ha conservado parcialmente, sin intertítulos. Al parecer no fue estrenada, probablemente por el incendio que destruyó el estudio.

Sumario: Adaptación de una obra teatral de V. K. Vinnichenko.

83.- LORD DARNLEY – ЛОРД ДЕРНЛЕЙ

Guión: Лидия Рындина Productora: Taller de A. Khanzhonkov (Yalta) [Ателье А. Ханжонкова (Ялта)] Actores: alumnos de la escuela de actores de Ryndin Volkonski (lord Darnley) [Рындиной Волконский] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama detectivesco.

84.- LA CHICA RADIANTE – ЛУЧЕЗАРНАЯ ДЕВУШКА

Dirección: Mikhail Narokov [Михаил Нароков] Productora: Neptun [акц. о-во “Нептун”] Estreno: 13-2-1919 Actores: Margarita Kibalchich [Маргарита Кибальчич], Mikhail Narokov [Михаил Нароков], Osip Frelikh [Олег (Осип) Фрелих] Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. La película no se ha conservado.

85.- AMOR… ODIO… MUERTE – ЛЮБОВЬ… НЕНАВИСТЬ… СМЕРТЬ…

Título alternativo: Cuento de amor, odio y muerte [Сказка любви, ненависти и смерти] Dirección: Ivan Perestiani [Иван Перестиани] Guión: AndreySmoldovski [Андрей Смолдовский] Operador: Grigori Giber [Григорий Гибер] Director artístico: Vladimir Rakovski [Владимир Раковский] Productora: Biofilm [Акц. о-во “Биофильм”] Estreno: 17-1-1919 (Petrogrado) Actores: Zoia Karabanova (Nelly) [Зоя Карабанова], Ivan Perestiani (Ned Smith, director de fábrica) [Иван Перестиани], Richard Boleslavski (Andrey, poeta) [Ричард Болеславский], Vladimir Gaydarov (Simon, amigo de Andrey) [Владимир Гайдаров], Tatiana Maksimova (Kate) [Татьяна Максимова], Nikolay Orlov Género: Drama Datos técnicos: 7 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Melodrama “psicológico”: el protagonista se convierte en un ladrón. Su prometida se casa con su amigo. Convertido en un millonario, el protagonista se venga de ella por su traición y después se mata.

86.- EL AMOR, UN AMOR… – ЛЮБОВЬ, ОДНА ЛЮБОВЬ…

Dirección: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Operador: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Director artístico: Vladislav Starevich [Владислав Старевич] Productora: Sociedad Selivanov i Bukhshtab, taller de A. Khanzhonkov (Yalta) [Т-во “Селиванов и Бухштаб”, ателье А. Ханжонкова (Ялта)] Estreno: 1920 Actores: Ksenia Desni [Ксения Десни], Vladimir Strizhevski [Владимир Стрижевский], Piotr Borisov [Петр Борисов], M. Stens [М. Стенс] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

87.- EL AMOR ULTRAJADO… ASFIXIADO… ROTO… – ЛЮБОВЬ ПОРУГАНА… ЗАДУШЕНА… РАЗБИТА…

Título alternativo: El nido revivido [Ожившее гнездо] / Respuesta en “El Hoyo” [Ответ на “Яму”] Dirección: Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер] Guión: Iosif Soyfer [Иосиф Сойфер] Productora: distribuidora “A. Savva” [контора “А.Савва”] Estreno: 13-4-1918 Actores: T. Pavlova (Berta) [Т. Павлова], Leonid Zhukov (su padre, antiguo dueño de El Hoyo) [Леонид Жуков], Mikhail Vavich (abogado Galin) [Михаил Вавич], Maria Reyzen (Tania, antigua prostituta) [Мария Рейзен], Aleksandr Vyrubov (Likhonin, su amante) [Александр Вырубов], Iosif Soyfer (actor Verigin) [Иосиф Сойфер] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Segunda serie de “Respuesta en ‘El Hoyo'”, sin relación con el relato de A. I. Kuprin; continuación de Rebelde mar de pasiones.

88.- MACEDON Y DUSHET – МАКЕДОН И ДУШЕТ

Dirección: Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Guión: Pavel Arski [Павел Арский] Operador: Mikhail Vladimirski [Михаил Владимирский] Productora: I. Ermolev [т-во “И.Ермольев” (М.)] Estreno: 1919 Actores: Nikolay Malikov (Macedon, siervo lacayo), Elizaveta Porfireva (Stesha, encajera) Género: Drama Datos técnicos: 5 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de un relato de Ilya Salov.

89.- MAZEPA- МАЗЕПА

Dirección: Sigizmund Veselovski [Сигизмунд Веселовский] Productora: G. I. Libken (Kiev) [Акц. о-во Г. И. Либкен (Киев)] Actores: En el rodaje participaron actores de los teatros de Kiev. Género: Drama Datos técnicos: En el rodaje según la prensa participaron casi 10.000 personas. La película no se ha conservado.

90.- MARIA KOCHUBEY – МАРИЯ КОЧУБЕЙ

Título alternativo: El hetman Mazepa [Гетман Мазепа] Dirección: Nikolay Larin [Николай Ларин] Operador: Aleksandr Levitski [Александр Левицкий] Director artístico: V. Simanov [В. Симанов] Productora: Rus de M. S. Trofimov (Yalta-Odesa) [Русь М. С. Трофимова (Ялта-Одесса)] Género: Drama Datos técnicos: “Primera realización del departamento ucraniano de la empresa Rus de M. S. Trofimova. El rodaje se inició en Crimea”. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama histórico.

91.- EL BAILE DE MÁSCARAS – МАСКАРАД

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Louis Forestier [Луи Форестье] Productora: Editora cinematográfica Ekran de V. A. Taldykin [киноиздательство “Экран” В.А.Талдыкиной] Actores: Evgeni Boronikhin (Arbenin) [Евгений Боронихин], M. Tretiakova (Nina) [М. Третьякова], Nikolay Rybnikov (desconocido) [Николай Рыбников] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes. Producción de 1918-1919. La película no llegó a ser estrenada y no se ha conservado. El negativo fue escondido por Taldykin bajo tierra y se perdió.

Sumario: Adaptación del drama de M. Lermontov

92.- LA TEMPESTAD DE NIEVE – МЕТЕЛЬ

Dirección: Nikolay Malikov [Николай Маликов] Guión: Fiodor Otsep [Фёдор Оцеп], Olga Gzovskaia [Ольга Гзовская] Operador: Iuri Zheliabuzhski [Юрий Желябужский] Productora: Rus [Т/д «Русь»] Actores: Olga Gzovskaia (Masha) [Ольга Гзовская], Konstantin Khokhlov (Burmin) [Константин Хохлов], Vladimir Gaydarov (Vladimir) [Владимир Гайдаров], Fiodor Dunaev (Gabrila Gavrilovich, terrateniente) [Федор Дунаев], Varvara Ryzhova (Praskovaia Petrovna) [Варвара Рыжова], Sergey Sergievich (Tereshka) [Сергей Сергиевич], Liubov Dmitrevskaia (chica) (en los títulos A. Dmitrovskaia) [Любовь Дмитревская] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación del relato homónimo de A. S. Pushkin.

93.- LA ESPADA DE LA MISERICORDIA – МЕЧ МИЛОСЕРДИЯ

Dirección: Georgi Azagarov [Георгий Азагаров] Guión: Olga Blazhevich [Ольга Блажевич] Operador: Louis Forestier [Луи Форестье] Productora: Editora cinematográfica Ekran de V. A. Taldykin [киноиздательство “Экран” В.А.Талдыкиной] Estreno: 31-1-1919 (Járkov) Actores: Vera Charova (Vanda Iarosh, doctora) [Вера Чарова], Vera Pavlova (Alina Ianovskaia, ayudante de Vanda) [Вера Павлова], Konstantin Khokhlov (conde Stefan Tsikhovski) [Константин Хохлов], Ivan Bersenev (Voyte,hijo del conde) [Иван Берсенев], Vladiir Kvanin (Stakh, criado del conde) [Владимир Кванин] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes. La película no se ha conservado.

Sumario: Drama psicológico.

94.- UNA TRAGEDIA PEQUEÑOBURGUESA – МЕЩАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Dirección: Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский] Operador: Vladimir Siversen [Владимир Сиверсен] Director artístico: Aleksey Utkin [Алексей Уткин] Productora: D. Kharitonov [Т/Д “Д.Харитонов”] Estreno: 25-4-1919 (Járkov) Actores: Vera Kholodnaia [Вера Холодная], Ivan Khudoleev [Иван Худолеев], Nikolay Malikov [Николай Маликов] Género: Drama Datos técnicos: 8 partes, 2 series. La película no se ha conservado.

Sumario: Basada en una novela del escritor italiano Luciano Zuccoli.

95.- EL SUEÑO Y LA VIDA – МЕЧТА И ЖИЗНЬ

Título alternativo: Recuerdo el maravilloso sonido del vals [Я помню вальса звук прелестный] Dirección: Aleksandr Uralski [Александр Уральский] Operador: Boris Medzionis [Борис Медзионис] Director artístico: Tsezar Lakka [Цезарь Лакка] Productora: Khanzhonkov i Ko. [Акционерное общество “А. Ханжонков и Ко”] Estreno: 16-4-1918 Actores: Vera Karalli (Natasha Bobrova) [Вера Каралли], Aleksandr Kheruvimov (Pospelov, un pariente lejano) [Александр Херувимов], Arseni Bibikov (doctor) [Арсений Бибиков], Vagram Papazian [Ваграм Папазян], Nikolay Radin (conde Valeri Radomski) [Николай Радин], Praskovia Maksimova (madre de Natasha) [Прасковья Максимова], Aleksey Popov (Aleksey, hermano de Natasha) [Алексей Попов], Vera Soloviova (Zina, hermana del conde) [Вера Соловьёва], Georgi Svoboda (Michel, prometido de Zina) [Георгий Свобода], Eduard Kulganek (Lavrovski) [Эдуард Кульганек], Elena Iuzhnaia (Klavdia) [Елена Южная], K. Antonovskaia (Glikeria, comensal) [К. Антоновская] Género: Drama Datos técnicos: 6 partes, 1500 m. Producción de 1917-1918. La película se ha conservado sin intertítulos.

Sumario: Basado en la obra teatral de I. N. Potapenko Mágico cuento de hadas [Волшебная сказка]. Natasha Bobrova ha terminado el instituto y regresa con su familia. Pero los pequeños problemas familiares, la necesidad, las conversaciones eternas sobre el dinero, sobre los ingresos… todo ello se le presenta tan lejano de los sueños de una buena vida con los que soñaba en los bancos escolares. Y le parece horrible que tenga que morir en este pantano vital. Y de repente en el horizonte de su oscura vida surge la chispa de la esperanza. El conde Radomski visita de repente su pobre apartamento. Para ambos es un encuentro extraño e inesperado. Involuntariamente se recuerda el pasado brillante: su primer encuentro, el baile en la casa de los Radomski, el paseo en esquí, Navidad… Radomski promete ayudar a Natasha en el pedregoso camino de su vida. Y la ayuda del conde la necesito antes de lo que él mismo esperaba… Cierta noche Natasha se acerca al conde pálida y agitada… Le explica que no puede seguir viviendo en un ambiente vital tan vulgar, que su vida ansía una vida hermosa y brillante: un mágico cuento de hadas. Esa misma noche la chica le dice al conde que lo ama y Radomiski decide llevar a cabo su “cuento de hadas”. Natasha ya tiene su elegante apartamento, en el que vive sin necesidades, porque el conde la rodea de lujo y riqueza. Pero Natasha siente que esto no es… Y de las relaciones circundantes ella comprende cada vez más que este brillante “cuento de hadas” hay muchas cosas rudas y vulgares. El conde ve el sufrimiento de Natasha pero no puede comprenderlo. No sabe qué puede hacer para que ella se sienta completamente feliz. Le preocupa una escena con los padres de Natasha quienes reprochan al conde que haya seducido a la chica. Y un viejo amigo del conde, un doctor, le explica que aquí chocan dos círculos de la sociedad y le aconseja corregir el error, casarse con Natasha. Pero cuando el conde informa a Natasha de su decisión recibe una inesperada negativa por su parte… “el amor es orgulloso… lo lamento pero no le necesito”, le dice ella al conde… Natasha se aleja del conde y vuelve con su familia… Pero esta vida no ha terminado… Han pasado tres años.. el conde ya se ha casado, quizá, y se ha olvidado completamente de Natasha… y he aquí que un dia en un espectáculo de varietés la ve bailando en escena… un “número de salón”, un “tango”, pero ya no era Natasha… sino una bacante chic provocadora… y cuando ve en el palco al conde su encendida mirada es completamente burlona y maliciosa…

96.- MÁS ALLÁ DE LA FELICIDAD – МИМО СЧАСТЬЯ

Dirección: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Operador: Aleksandr Ryllo [Александр Рылло] Productora: Khanzhonkov i Ko [акц. о-во “Ханжонков и Ко”] Estreno: 8-2-1919 Actores: Vanda Rogovskaia (Vanda Smelskaia) [Ванда Роговская], Vagram Papazian (Aleksey, hermando de Vanda) [Ваграм Папазян], Voytsekh Brydzinski (Ian Belovski), amigo de Aleksey) [Войцех Брыдзинский], Leonid Polevoy (terrateniente Krashevski) [Леонид Полевой], K. Meranvil (Ksenia Morskaia, amiga de Vanda, después esposa de Ian) [К. Меранвиль], E. Santsenbakher (madre de Ksenia) [Е. Санценбахер] Género: Drama Datos técnicos: 4 partes, 1250 m. La película no se ha conservado.

Sumario: El protagonista tras la descomposición de su familia se convence de que ha ido más allá del auténtico amor, más allá de la felicidad.

97.- MIRELE EFROS – МИРРА ЭФРОС

Dirección: Nikolay Saltykov (o Edvard Pukhalski) [Николай Салтыков (или Эдвард

Пухальский)] Productora: Mirograf de M. Grossman y M. Tobvin (Odesa) [Т-во ≪Мирограф≫ М. Гроссмана и М. Товбина (Одесса)] Actores: Ester Rokhl-Kaminskaia (Mirele) [Эстер Рохл-Каминская], Ida Kaminskaia (Sheyndele) [Ида Каминская], Lui (Nukhimtse) [Луи], Fibrikh (Khana Dvoyra) [Фибих], Gutgerts (Solomon) [Гутгерц], Z. Turkov (Iosele) [З. Турков] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado.

Sumario: Adaptación de la novela homónima de Ia. A. Gordin. Drama sobre la vida judía con la participación de actores de la troupe judía de Varsovia.

98.- MISS MARY – МИСС МЭРИ

Título alternativo: El hombre que mató [Человек, который убил] Dirección: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Guión: Boris Chaykovski [Борис Чайковский] Operador: Boris Zavelev [Борис Завелев] Director artístico: Lev Kuleshov [Лев Кулешов] Productora: A. Khanzhonkov i Ko [Акционерное общество “А. Ханжонков и Ко”] Actores: Zoia Barantsevich (Mary Falkland) [Зоя Баранцевич], Nikolay Radin (Archibald Falkland, marido de Mary) [Николай Радин], Nonna Leschinskaia (Edith, prima de Archibald y su amante) [Нонна Лещинская], Voytsekh Brydzinski (conde Sevini) [Войцех Брыдзинский], Gugo Svoboda (conde Stanislav Chernuvich) [Гуго Свобода], Eduard Kulganek (Makhmed-pasha, jefe de la policía secreta) [Эдуард Кульганек] Género: Drama Datos técnicos: La película no se ha conservado (.según Vishnevski se ha conservado parcialmente)

Sumario: Adaptación de la novela de Claude Farrère El hombre que mató. Por una extraña ironía del destino el hombre más honesto en ocasiones se convierte en un criminal. En la conocida novela de Claude Farrère se dibuja con toques brillantes la fatal coincidencia de circunstancias que hacen que un hombre honesto como el marqués de Sevigné comete un crimen. En un bullicioso baile de una embajada extranjera en Constantinopla el marqués advierte por primera vez las amargas lágrimas en los hermosos ojos de miss Mary Falkland y comprende que tras las bambalinas de la vida indolente de la colonia se desarrolla un complicado drama vital. El marqués no se equivoca. Miss Mary era profundamente infeliz. Su marido, lord Archibald Falkland tiene un sentimiento de deseo animal por la joven y hermosa lady Edith. Bajo la influencia de sus crueles encantos Archibald diseña un diabólico plan para terminar con su mujer. Presenta a Mary a Stanislav Chernubich, secretario de una embajada, guapo, inteligente, con experiencia con las mujeres, y por una importante recompensa le propone convertirse en ejecutor de su infame plan. Por dinero Stanislav está dispuesto a todo. Corteja a Mary y esta, en un terrible minuto de soledad confía en el mujeriego y concierta con él una cita nocturna… El jefe de la policía secreta Majmed-Pashá tras el baile le cuenta a su amigo el marqués de Sevigné la historia del drama familiar de miss Mary. Y en cierta ocasión, de visita en la casa de los Falkland, el marqués comprueba por sí mismo en que condiciones transcurre la vida de Mary, soportando los groseros desplantes no solo de su marido sino también de su amante. Y la piedad hacia Mary crece en el alma del marqués. Se hace su amigo. Pero, involuntariamente, en uno de sus encuentros el marqués se da cuenta de que no solo la amistad sino que tiene un sentimiento más tierno hacia miss Mary. Ella, afectada, escucha su confesión, pero qué puede dar ella a cambio cuando ya la unen lazos de íntima relación con Stanislav, de los que nada sabe el marqués. A miss Mary le da vergüenza confesar al marqués que haya caído en un círculo vicioso y huye, huye de todas las confesiones… “¿Por qué ha huido?”. Esta idea atormenta al marqués de Sevigne tras su huida. En vano intenta explicárselo… Pero los misteriosos hilos del destino se entrecruzan en una fatídiga maraña. Cierta noche corre a casa de Mary pensando que algún peligro amenaza su vida. E involuntariamente es testigo invisible de una escena salvaje y repugnante que se desarrolla en el dormitorio de Mary. Ve como yace en brazos del mujeriego Stanislav, como entran en su dormitorio sir Archivald y lady Edith, obligando a la infeliz mujer a firmar los papeles de divorcio. Solo en ese momento comprende el diabólico plan diseñado por sir Archibald para librarse de su mujer… Sin que nadie lo advierta el marqués de Sevigné vuelve a su casa y se promete vengar el honor ultrajado de la mujer. Llega la hora de la gran venganza… Con astucia y cautela, como un experimentado delincuente, comete el marqués de Sevigné su acto de venganza… a los pocos días toda Constantinopla habla del terrible asesinato de lord Archibald Falkland, pero nadie sabe quién ha cometiódo el crimen. Y solo cuando las sospechas recaen sobre Mary el marqués de Sevigné, como un hombre honesto, confiesa el asesinato a su amigo Majmed-Pashá, jefe de la policía secreta de Constantinopla. Pero Majmed-Pashá es un hombre noble. Comprende que empujó al marqués al crimen y en silencio estrecha su mano. El marqués de Sevigné, incapaz de vivir por más tiempo en la atmósfera envenenada de la embajada de Constantinopla, sale de la capital de Turquía, y para solitaria miss Mary y sigue siendo un misterio quién vengó su honor mancillado, quién es el verdadero culpable del asesinato.

99.- CALLA, TRISTEZA… CALLA… – МОЛЧИ, ГРУСТЬ… МОЛЧИ…

Título alternativo: Cuento del amor querido [Сказка любви дорогой] Dirección: Piotr Chardynin [Петр Чардынин], Viacheslav Viskovski [Вячеслав Висковский], Cheslav Sabinski [Чеслав Сабинский] Guión: Piotr Chardynin [Петр Чардынин] Operador: Vladimir Siversen [Владимир Сиверсен] Director artístico: Aleksey Utkin [Алексей Уткин] Productora: taller cinematográfico de D. Kharitonov [киноателье Д.Харитонова] Estreno: 14-5-1918 Actores: Piotr Chardynin (Lorio, payaso-músico) [Петр Чардынин], Vera Kholodnaia (Pola, su compañera) [Вера Холодная], Konstantin Khokhlov (Olekso Presvich, hipnotizador e ilusionista) [Константин Хохлов], Ivan Khudoleev (Prakhov, un comerciante) [Иван Худолеев], Vladimir Maksimov (Volyntsev, un pintor) [Владимир Максимов], Mikhail Massin (Innokentii, mayordomo de Prakhov) [Михаил Массин], Ianina Mirato (Una dama ‘de mala reputación’) [Янина Мирато], Vitold Polonski (Telepniov, un caballero rico) [Витольд Полонский], Olga Rakhmanova (La madre de Volyntsev) [Ольга Рахманова], Osip Runich (Zarnitski, un abogado, amigo de Prakhov) [Осип Рунич] Género: Drama Datos técnicos: 2 series, 11 partes. La película se ha conservado.

Sumario: El violinista-equilibrista Lorio y su mujer Pola trabajan en el circo. Pola es cortejada por un compañero pero rechaza sus proposiciones. Mientras realiza un difícil número de equilibrio, Lorio cae de gran altura. Sobrevive, pero queda impedido. A partir de entonces Pola y Lorio trabajan como músicos callejeros. Cierto día los ven el comerciante Prakhov y su amigo Zarnitski. Pola les atrae a ambos y deciden invitar a los músicos a actuar en una fiesta privada. En ella, Prakhov empieza a cortejar a Pola y le regala un valioso collar, proponiéndole que deje a Lorio y se vaya con él. Pola lo rechaza y, junto con Lorio, abandonan la fiesta. Pero al poco tiempo, cansada de la vida miserable que llevan, decide aceptar la propuesta. Para recoger sus cosas e informar a Lorio, Pola envía al mayordomo de Prakhov. Lorio queda desesperado, mientras Pola inicia una nueva vida. Su tren de vida desenfadado pronto cansa a Prakhov. Éste ve que Pola atrae al rico Telepniov, así que le hace una proposición, haciendo un juego de palabras con su nombre: «из полы в полу» De la falda de uno a la de otro. Pola, que oye la conversación, se enfurece y rompe con Prakhov. En ese momento recibe una proposición de Zarnitski y Pola se marcha con él. Zarnitski vive como un pequeño-burgués acomodado, pero sufre grandes pérdidas en el juego. Debiendo una gran suma a Telepniov, coge el dinero de Pola y además falsifica un cheque. Telepniov invita a Zarnitski y a Pola a una fiesta. Pola no quiere ir, pero Zarnitski, que necesita hacer algo para que Telepniov no intente cobrar el cheque falso, convence a Pola para que vaya a la fiesta y cante. Mientras los invitados escuchan a Pola, Zarnitski intenta robar el cheque de la caja fuerte de Telepniov, pero salta la alarma. Intenta ocultarse en la habitación a oscuras, pero Telepniov, no reconociéndolo en la oscuridad, le dispara y lo mata. De esta forma concluye la primera parte. En la segunda, que no se ha conservado, Telepniov propone a la desesperada Pola que vaya a vivir con él y ésta acepta la proposición. Más tarde encuentra a su verdadero amor y muere.

100.- EL MAR – МОРЕ

Dirección: Andrey Gromov [Андрей Громов] Productora: taller A. Khanzhonkov (Yalta) [ателье А.Ханжонкова (Ялта)] Estreno: 30-9-1919 (Petrogrado) Género: Drama Datos técnicos: Producción de 1918-1919. La película no se ha conservado.

